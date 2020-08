Żabka i Uber Eats nawiązali współpracę. Oferta nie dotyczy jednak całej Polski

Uber Eats, Żabka, zakupy, dostawa, fot. Żabka

Żabka i platforma do zamawiania jedzenia na wynos Uber Eats, uruchamiają usługę dostaw zakupów do domu. W trakcie programu pilotażowego, który rozpoczął się na początku sierpnia tego roku, użytkownicy zyskali dostęp do szerokiej oferty artykułów spożywczych z wybranych sklepów Żabki w Warszawie i Poznaniu. Dla Żabki jest to rozwinięcie usługi „Żabka do domu”, zapoczątkowanej w kwietniu tego roku.

Na razie tylko Warszawa i Poznań

Polacy pokochali kupowanie online. W internecie zamawiamy już nie tylko ubrania czy posiłki, ale coraz częściej decydujemy się również na dostawę artykułów spożywczych. Od dzisiaj, w Warszawie i Poznaniu będzie możliwe również zamówienie zakupów z sieci sklepów Żabka za pośrednictwem Uber Eats, z bezkontaktową dostawą.

- Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce nawiązaliśmy współpracę z Uber Eats, aby nasi klienci mogli szybko i wygodnie zamawiać produkty z Żabki z dostawą pod wskazany adres. To kontynuacja pilotażu dotychczasowej usługi „Żabka do domu”, którą uruchomiliśmy kilka miesięcy temu. Dzięki usłudze klienci z Warszawy i Poznania, a niebawem z kolejnych miast, będą mieć zapewniony szybki dostęp do ulubionych produktów z oferty Żabki i przekąsek na ciepło Żabka Café. Produkty mogą zamawiać przez aplikację, a zakupy będą dostarczane nawet w pół godziny – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu firmy Żabka Polska.

Jak zamówić produkty z Żabki z dostawą Uber Eats?

Uruchamiając aplikację, lub stronę Uber Eats należy kliknąć ikonę sklepu Żabka, podobnie jak w przypadku wyboru restauracji. Platforma podpowie najbliższy sklep oferujący taką usługę. Po skompletowaniu koszyka płatność odbywa się za pośrednictwem aplikacji Uber Eats, podobnie jak ma to miejsce przy zamówieniach z restauracji. Średni czas dostawy wynosi 30 minut od momentu potwierdzenia dyspozycji przez sklep. Jeśli któryś z produktów jest niedostępny, aplikacja poinformuje użytkownika i poprosi o wymianę produktu, usunięcie go z koszyka lub umożliwi anulowanie zamówienia.

- Z przyjemnością ogłaszamy naszą współpracę z Żabką, pierwszą tak dużą spółką spożywczą w ofercie Uber Eats w Polsce. Dzięki tej współpracy chcemy pomóc tysiącom Polaków uzyskać bezpieczny i szybki dostęp do produktów spożywczych, powiększając ofertę na naszej platformie - mówi Ilona Grzywińska - Lartique, dyrektor komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Uber.

Użytkownicy mają do wyboru 600 produktów m.in. sałatek, gotowych posiłków, pieczywa oraz nabiału. W ofercie dostępnej na platformie Uber Eats znajdą się również przekąski oraz napoje dostępne w Żabka Café. Informacje na temat cen i dostaw dostępne są w aplikacji Uber Eats.

Bezpieczne zakupy

W obecnych czasach szczególnie istotne jest bezpieczeństwo oraz niezawodność usług. Dlatego obie firmy przywiązują dużą wagę do standardów higieny oraz spełniania zaleceń sanitarnych w trakcie codziennej pracy.

Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z aplikacji Uber Eats i zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa to priorytet dla Uber Eats. W związku z tym firma wdrożyła szereg inicjatyw m.in.: bezkontaktowe dostawy, w których zamówienia zostawiane są pod drzwiami lub zgodnie z instrukcją użytkownika, zwrot kosztów za środki ochrony osobistej dla kurierów (np. płyny dezynfekujące, rękawiczki lub maski) oraz przekazywanie informacji i porad dotyczących zaleceń sanitarnych wszystkim użytkownikom platformy. Uber ściśle współpracuje z organami zdrowia publicznego, przekazując użytkownikom aplikacji regularnie wytyczne na temat zasad bezpieczeństwa oraz działań w celu ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa.

Usługa "Zamów i odbierz" dostępna w 6 miastach

Żabka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych konsumentów, którzy w trudnym czasie pandemii decydują się na zdalne zakupy, przyspieszyła także wdrożenie usługi „Zamów i odbierz”. Rozwiązanie to umożliwia zamówienie produktów poprzez aplikację żappka i odbiór ich wraz z płatnością w sklepie. Obecnie usługa jest dostępna w 150 sklepach sieci na terenie 6 miast. Mogą z niej korzystać klienci wybranych Żabek w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie i Bydgoszczy. W najbliższych miesiącach Żabka planuje rozszerzenie usługi o kolejne sklepy w tych miastach.