Zakaz sprzedaży maseczek, rękawic i środków odkażających na Allegro i OLX. Oto lista zakazanych towarów

Zgodnie z możliwościami nowej specustawy premier nakazał Allegro i OLX wstrzymanie dotychczasowych aukcji, zablokowanie nowych oraz wpisanie odpowiednich informacji do regulaminów serwisów. Mamy listę towarów, których nie wolno sprzedawać przez te platformy oraz tych, których nie można wywozić z kraju.

Lista towarów zakazanych do sprzedaży na Allegro i OLX w pdf do pobrania tutaj





Lista produktów, których sprzedaży zakazano w serwisach Allegro i OLX:

1) żel antybakteryjny do rąk bez wody;

2) żel antybakteryjny do rąk;

3) żel płyn antybakteryjny do dezynfekcji rąk;

4) żel antybakteryjny do dezynfekcji rąk bez użycia wody;

5) antybakteryjny spray do dezynfekcji rąk alkohol;

6) żel płyn dezynfekcji antybakteryjny antywirusowy;

7) płyn żel antybakteryjny do rąk bez wody;

8) żel płyn dezynfekcji antybakteryjny antywirusowy;

9) żel do dezynfekcji rąk ze środkiem antybakteryjnym;

10) maski ochronne maseczki jednorazowe;

11) maseczki antybakteryjne;

12) maseczki ochronne;

13) maski maseczki ochronne higieniczne antywirusowe;

14) maseczki ochronne na twarz;

15) maseczki ochronne dla dzieci wielokrotnego użytku;

16) maseczka maska ochronna medyczna chirurgiczna maseczki;

17) maseczki ochronne ffp2;

18) maseczki medyczne trzywarstwowe;

19) ffp2 nr d maseczki antywirusowe;

20) maski chirurgiczne; 2

1) maski ochronne;

22) maseczki ochronne springfit ffp2;

23) maseczki chirurgiczne;

24) maseczki maseczka chirurgiczna certyfikat polska;

25) maseczki ochronne maska ffp1;

26) maseczki chirurgiczne, 3 warstwowe, norma ce;

27) maseczki hurt higieniczne maseczka ochronna;

28) maseczki higieniczne;

29) maseczka maska ochronna medyczna chirurgiczna 3 warstwowa maseczki;

30) maseczki eko;

31) maseczki ochronne jednorazowe maska maski;

32) maski chirurgiczne, medyczne, polski producent;

33) maseczki chirurgiczne ffp3 warstwowe antywirusowe;

34) maseczki anty smogowa, korona;

35) maseczki jednorazowe znanej marki;

36) maseczki maski półmaski ochronne;

37) maseczki ochronne 3 warstwowe antywirusowe;

38) maseczki ochronne;

39) maseczki ochronne anty wirusowe;

40) maseczki ochronne 3 warstwowe przeciw wirusowe dostępne od ręki;

41) maseczki ochronne higieniczne, chirurgiczne;

42) fartuchy włókninowe;

43) fartuchy chirurgiczne;

44) odzież operacyjna;

45) preparaty do dezynfekcji;

46) produkty do dezynfekcji;

47) płyny do dezynfekcji;

48) medyczne ochraniacze na obuwie;

49) rękawice chirurgiczne;

50) rękawice zabiegowe;

51) rękawice diagnostyczne;

52) czepki medyczne;

53) produkty aseptyczne albo jałowe, albo sterylne.

- Wraz ze wzrostem zachorowań w Europie ceny maseczek ochronnych i żeli antybakteryjnych na internetowych platformach sprzedażowych poszybowały w górę. Wiele z nich jest niewiadomego pochodzenia. Właśnie dlatego Mateusz Morawiecki zdecydował ukrócić ten proceder - napisała kancelaria premiera w komunikacie prasowym.

Takie możliwości daje premierowi, a także wojewodom specustawa w sprawie koronawirusa

Zgodnie z nowymi przepisami Prezes Rady Ministrów może nałożyć na przedsiębiorstwa polecenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Są one wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zakaz sprzedaży i zmiany w regulaminie dla OLX i Allegro

Mateusz Morawiecki nałożył na OLX i Allegro trzy postanowienia:

zablokowanie aktualnych ofert sprzedaży maseczek i środków dezynfekcyjnych

zakaz umieszczania nowych ofert sprzedaży tych towarów

wpisanie do regulaminu serwisów punktu, z którego wynika, że wymienione towary są przedmiotami zabronionymi do wystawiania na platformach.

Zakaz wywozu produktów leczniczych

Minister Zdrowia wprowadził również zakaz wywozu poza granicę kraju bez zgody GIF produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Na liście produktów z zakazem wywozu znalazły się m.in.:

- produkty przeciwgorączkowe

- produkty przeciwbólowe,

- produkty przeciwzapalne,

- środki do dezynfekcji zarejestrowane jako produkty lecznicze

- maseczki,

- fartuchy,

- odzież operacyjna,

- rękawice chirurgiczne i zabiegowe,

- termometry elektroniczne.

Komunikat ministerstwa

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 18)

W związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2 zwanego COVID-19 oraz sytuacją globalną w tym zakresie Minister Zdrowia opublikował zaktualizowany wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn.zm.).

W odniesieniu do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do aktualnie obowiązującego obwieszczenia dodano kolejne produkty lecznicze, stosowane prewencyjnie w stanach tzw. „grypowych”, czyli produkty przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne. Umieszczono również środki do dezynfekcji zarejestrowane jako produkty lecznicze. Utrzymano dotychczas wpisane produkty lecznicze, jak również wyroby medyczne z kategorii: czepki medyczne, fartuchy chirurgiczne, fartuchy włókninowe, maski chirurgiczne, maski do podawania tlenu, medyczne ochraniacze na obuwie, odzież operacyjna, rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, termometry elektroniczne.

Należy szczególnie zaznaczyć, iż OBWIESZCZENIE MA CHARAKTER PREWENCYJNY - jest to lista leków, środków spożywczych i wyrobów zagrożonych brakiem dostępności, a nie niedostępnych. Wykaz powstaje przy współpracy z jednostkami podległymi Ministrowi Zdrowia - Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, a także Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Aptekarską, producentami produktów leczniczych i wyrobów medycznych i jest na bieżąco aktualizowany. Minister przypomina, że zgodnie z ww. ustawą zbycie produktów umieszczonych w przedmiotowym wykazie bez zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) przez przedsiębiorcę jest zagrożone karami określonymi w przepisach.

Możliwość zbycia produktów jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu zgody GIF na wywóz poza granicę kraju. Przedsiębiorca zgłasza GIF zamiar:

wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa powyżej. Publikacja wykazu ograniczy możliwości wywozu leków i wyrobów medycznych określonych w nim za granicę, by zwiększyć ich dostępność dla polskich pacjentów.