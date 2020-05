Zakupy w internecie. Oto 6 rzeczy, na które należy zwrócić uwagę korzystając z rynku e-commerce

zakupy, kobieta, fot. gonghuimin468, pixabay

Zakupy przez internet stały się normą. Tymczasem opinie niezadowolonych klientów, nieufność, lęk o swoje dane czy pieniądze nadal są spotykane wśród internautów. Jak przekonać się do e-sklepów i zadbać o swoje bezpieczeństwo w iInternecie? Przedstawiamy bezpieczne praktyki, dzięki którym zakupy w sieci będą przyjemnością i szybkim, codziennym nawykiem.

Ostatnie miesiące: czas pandemii i izolacji sprawiły, że kupowanie przez internet stało się częścią codziennego życia. Trzeba przyznać, że zakupy online z roku na rok stają się coraz popularniejsze. Jak wynika z raportu Gemius „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” w 2019 roku aż 62% internautów skorzystało z zakupów online. Polacy cenią sobie w e-zakupach możliwość kupowania w każdym momencie, brak konieczności jechania do sklepu czy nieograniczony czas wyboru. Kiedy coraz więcej osób przekonuje się do wirtualnej formy zakupów, nadrzędną kwestią staje się bezpieczeństwo. Klienci zastanawiają się, czy nie zostaną oszukani przez sklep i otrzymają pełnowartościowy produkt, a ich wrażliwe dane nie wpadną w niepowołane ręce. Jeśli należysz do tego grona i dopiero zaczynasz swoją przygodę z internetowym światem zakupów, przed ostatecznym złożeniem zamówienia zwróć uwagę na kilka szczegółów. Pomogą Ci uniknąć niepotrzebnego stresu i lęku przed padnięciem ofiarą oszustów.

1. Certyfikat bezpieczeństwa

Certyfikat SSL to podstawa działania bezpiecznego sklepu internetowego. Jest to protokół sieciowy używany do bezpiecznych połączeń internetowych, który zapewnia poufność przesyłanych informacji, np. danych klientów sklepu internetowego. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że strona, z której korzystasz, jest wiarygodna i godna zaufania, a Twoje dane nie trafią w niepowołane ręce. Strona z certyfikatem SSL jest bardzo prosta do sprawdzenia – w pasku adresu przeglądarki powinno się wyświetlać https:// zamiast standardowego http://.

2. Historia sklepu

Zaufanie klientów i renomę buduje się latami. Dlatego nowe osoby chętniej kupują w sprawdzonych miejscach, które mogą poszczycić się pierwszymi sukcesami. Przed zakupami warto sprawdzić historię sklepu internetowego – rok założenia, kraje w których działa, zdobyte certyfikaty i nagrody. Takie informacje najczęściej firma umieszcza na swojej stronie lub w mediach społecznościowych. Ważne są także ogólne informacje o sklepie: właściciel, NIP, KRS czy dane adresowe. Możesz je znaleźć w zakładce kontaktowej oraz w regulaminie sklepu internetowego. Regulamin zawsze warto przeczytać przed rozpoczęciem zakupów w nowym miejscu – jeśli znajdziesz tam niepokojące informacje na temat danych właściciela sklepu (dziwna nazwa firmy, zagraniczna lokalizacja, brak numeru NIP), lepiej unikaj zakupów w takim miejscu.

3. Opinie innych klientów

Jeśli historia danego sklepu internetowego nie do końca nas przekonuje lub mamy do czynienia z nowym podmiotem na rynku, pomocne w zrobieniu bezpiecznych e-zakupów mogą okazać się opinie klientów. Aż 80% kupujących decyduje się skorzystać z oferty danego sklepu tylko na podstawie opinii. Internet to miejsce, gdzie teoretycznie każdy może liczyć na anonimowość, dlatego z łatwością znajdziemy pozytywne, jak i negatywne wypowiedzi. Gdzie ich szukać? Pomocne będą komentarze i recenzje na kanałach społecznościowych sklepu, opinie w wyszukiwarce Google, a także oceny i komentarze na niezależnych serwisach opiniotwórczych. W ten sposób możesz się dowiedzieć o jakości produktów, poziomie obsługi klienta, terminach dostawy, a także sposobie rozpatrywania reklamacji czy zwrotu płatności. Im więcej komentarzy, wyższych ocen i pozytywnych opinii, tym lepiej.

4. Metody płatności

Bezpieczny sklep powinien umożliwiać bezpieczny sposób płatności. Różnorodność dostępnych form płatności sprzyja Twojej wygodzie i potwierdza wiarygodność, a także doświadczenie e-sklepu. Jeśli boisz się, że otrzymasz niepełnowartościowy produkt, możesz wybrać opcję płatności za pobraniem. W dobie pandemii o wiele bezpieczniejsza formą są jednak płatności online: za pomocą szybkiego BLIKa czy popularnych bramek sprzedażowych. Ciekawą opcją wydają się formy płatności odroczonej, dzięki których możesz opłacić produkty np. w ciągu miesiąca, a w międzyczasie sprawdzić, czy spełniają Twoje wymagania. Taką formę wprowadziły już m.in. Allegro, Media Markt, Tania Książka czy answear.com.

5. Koszty i czas dostawy

Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i przelaniem pieniędzy warto sprawdzić wszystkie jawne i ukryte koszty w sklepie internetowym. Godny zaufania sklep umieszcza wszystkie informacje o ostatecznej cenie produktu, kosztach dostawy, a także jej terminie na karcie produktu lub na dedykowanych podstronach. Uważaj na e-sklepy z nieintuicyjną nawigacją, w których opisy produktów są nieczytelne, a koszty i terminy dostawy ukryte. Istnieje ryzyko, że na swój produkt będziesz musiał czekać tygodniami lub przesyłka kurierska wyniesie Cię naprawdę sporo.

6. Środki ostrożności w czasie koronawirusa

Wymienione wyżej podpunkty są uniwersalne i ponadczasowe. Mają zastosowanie w kwestii bezpieczeństwa Twoich danych czy pieniędzy. W obliczu pandemii koronawirusa szczególnego znaczenia nabrało bezpieczeństwo Twojego zdrowia i życia. Wielu klientów przed dokonaniem zakupów zadaje sobie pytanie, czy na zamówionych produktach nie znajdą się wirusy zagrażające ich życiu, nieumyślnie przeniesione przez pracowników sklepu czy firmę kurierską. Oczywiście, sklepy internetowe nie mają obowiązku umieszczenia informacji, w jaki sposób przygotowują towar, jednak takie wzmianki na stronach e-sklepu zdecydowanie wzbudzają zaufanie i minimalizują niepokój. Przykładowo, sklep answear.com o swojej działalności w czasie pandemii informuje na stronach produktów, w dedykowanych newsletterach, a także na specjalnie powstałej stronie. O wprowadzonych środkach ostrożności i nowych zasadach sprzedaży poinformowały też sklepy internetowe z innych branż, np. morele.net. Sprawdź, w jaki sposób dany sklep dba o bezpieczeństwo swoich pracowników, dezynfekuje pomieszczenia i przekazuje towar kurierom – opis wdrożonych procedur potwierdza profesjonalizm.

Pobierz raport interaktywnie.com na temat rynku e-commerce