Zalando inwestuje w doświadczenia ulepszenie customer experience

Zalando SE, wiodąca europejska platforma modowa i lifestylowa, przejęła firmę Fision, szwajcarskiego dostawcę oprogramowania służącego do skanowania ciała. Dzięki wirtualnej przymierzalni zbudowanej na bazie szwajcarskiej technologii, klienci mają w łatwy sposób zobaczyć, jak wybrany zestaw ubrań będzie na nich leżeć.

Ma to rozwiązać problem dopasowania ubrań za pierwszym razem, bez konieczności korzystania z opcji darmowego zwrotu. Dla branży modowej to jedno z największych wyzwań, bo z - jednej strony bez możliwości przymierzenia, bardzo trudno trafić za pierwszym razem, zwłaszcza że rozmiarówki różnych marek mogą bardzo się od siebie różnić, z drugiej jednak - koszty obsługi zwrotów z pewnością są znaczne.

Zalando, mimo że zachęca do korzystania z tej możliwości, jednocześnie wprowadza technologiczne rozwiązania, które mają pomagać klientom w odpowiednim dopasowaniu rozmiarów już na etapie pierwszego zamówienia. Dotychczas opierały się one jednak opiniach i historycznych danych. Klienci mogli na przykład zobaczyć informacje o tym, że "rozmiarówka jest zaniżona, polecamy wybrać rozmiar większy" lub zapoznać się z sugestią wyboru danego rozmiaru formułowaną na podstawie poprzednich zamówień.

Nie do końca rozwiązywało to jednak problem. Włączenie technologii opracowanej przez Fision ma więc przenieść te porady na wyższy poziom: od tego opartego na informacjach o dopasowaniu do bardziej spersonalizowanego, na podstawie pomiarów odzieży i ciała.

Przejęcie Fision jest kolejnym etapiem zaangażowania Zalando, które z firmy odzieżowej powoli staje się firmą technologiczną, w poprawę customer experience. Firma, podobnei zresztą jak Amazon, wierzy, że to właśnie doświadczenia klienta będą decydować o jego wyborach zakupowych i - biorąc pod uwagę jej wiodącą na europejskich rynkach pozycję - najpewniej ma rację.

Nieustannie poszukujemy nowych zespołów i technologii, które pomogą nam zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia na całej ich drodze do mody, Będziemy nadal inwestować we wzmacnianie możliwości technologicznych Zalando aby popchnąć nas na naszej drodze, aby stać się punktem wyjścia dla milionów klientów modowych w całej Europie. Jim Freeman, członek zarządu Zalando SE

Integracja unikalnych i uzupełniających się możliwości Fision i Zalando jest korzystna dla klientów i naszych partnerów marki. Klienci otrzymają porady dotyczące rozmiaru na wcześniejszym etapie współpracy z Zalando. Jednocześnie możemy stworzyć pętlę sprzężenia zwrotnego między markami a konsumentami, której celem jest zwiększenie lojalności klientów, a na dłuższą metę zmniejszenie ilości odpadów. Stacia Carr, dyrektor ds. Inżynierii Zalando

Zespół Fision będzie nadal miał siedzibę w Zurychu, w pełni integrując się z Zalando. Inwestycja podkreśla zaangażowanie Zalando na jednym z kluczowych rynków, Szwajcarii, przed świętowaniem tamtejszej dziesiątej rocznicy w przyszłym roku. Otwiera dodatkowe miejsce dla talentów w Zurychu - jednym z technologicznych hotspotów Europy. Ambicją Zalando jest zbudowanie nowego centrum technologicznego w Zurychu, z czasem powiększając witrynę do ponad 150 miejsc pracy.

Problem nietrafionych rozmiarów to bardzo poważny problem dla całej modowej branży, ponieważ niedopasowana odzież to niepotrzebna frustracja użytkownika i zwrot towaru, a to wiąże się z dodatkowymi niepotrzebnymi kosztami.

Co drugi produkt sprzedawany na Zalando jest odsyłany z powrotem, dlatego niemiecka firma ma istotne powody by ograniczyć skalę zwrotów. Obecne przejęcie przez Zalando firmy technologicznej Fision, wydaje się być nie tyle co daleką myślą o przyszłości, ale odpowiedzią na aktualne potrzeby konsumentów. Precyzyjne pomiary umożliwią klientom zawężenie poszukiwania ubrań tylko do takich, które będą "skrojone na miarę".

O tym jak technologia potrafi wspierać rynek ecommerce, przekonaliśmy się na naszym rodzimym podwórku wraz z wejściem innowacyjnej usługi dopasowania rozmiarów obuwia esize.me. Innowacyjne rozwiązanie zostało docenione przez money.pl, który w 2019 przyznał firmie 1 nagrodę w kategorii "Technologia, która zmieniła zasady gry". Obecnie można zeskanować swoją stopę w jednym z 200 punktów skanowania na terenie całej Polski. Skanowanie uwzględnia takie parametry jak szerokość, długość, wysokość oraz tęgość. Sam proces odbywa się z użyciem 4 kamer i trwa ok 3 sekund. Na podstawie pomiarów powstaje model stopy 3D, który jest dopasowywany do bazy 600 000 butów po to, by wybrać te najlepiej dopasowane.

Choć obecnie skanowanie ciała w celu uzyskania wymiarów - wydaje się dla niektórych myślą przyszłości - już wkrótce rozwiązania takie mogą stać się standardem na rynku fashion w ecommerce.