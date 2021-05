Zalando kontynuuje globalną kampanię i przedstawia polskich przedstawicieli pokolenia Z

Zalando Newsroom

Zalando, wiodąca w Europie platforma modowa i lifestyle'owa, prezentuje kontynuację globalnej kampanii „To wszystko zostaje tu z nami na dobre". Aktywacja „Obraz pokolenia Z" przedstawia pięciu polskich przedstawicieli pokolenia Z, którzy poprzez świadome działanie i swoją codzienną aktywność reprezentują wartości takie jak inkluzywność, różnorodność, ciałopozytywność, zrównoważona moda czy prawa mniejszości seksualnych i etnicznych.

Kampania przybliża szerszej publiczności pięć wyjątkowych osobowości pochodzących z Pokolenia Z i ich historie. Działania młodych aktywistów, tworzących treści głównie w internecie, niejednokrotnie zostają bagatelizowane, a ich głos - niesłyszany. Zalando postanowiło dodać ich przekazom wyjątkową siłę i pomóc dotrzeć do odbiorców w tradycyjny, choć niekonwencjonalny sposób uwieczniając bohaterów kampanii na wyjątkowych portretach, namalowanych przez artystkę Justynę Grodecką, reprezentantkę pokolenia Z.

Fizyczne obrazy nie przemijają - zostają na zawsze. Tak, jak wartości wyznawane przez młodych aktywistów. Obrazy zostały wykorzystane w kampani OOH oraz do pięciu murali, które powstały w trzech miastach w Polsce: Warszawie, Gdyni i Krakowie. Towarzyszące kampanii wideo, wyreżyserowane przez Mikołaja Sadowskiego jest opowieścią o tych pięciu wyjątkowych osobach. Każda z nich reprezentuje inną wartość, zajmując stanowisko w ważnej sprawie i przekazując światu swój punkt widzenia:

5 polskich przedstawicieli pokolenia Z

Kacper Kruz jest przedstawicielem ruchu body-positivity, ciałopozytywności. To internetowy twórca i model, który każdego dnia inspiruje osoby plus-size do spełniania swoich marzeń. Swoimi działaniami udowadnia, że moda nie ma rozmiaru, a miłość do swojego ciała jest wartością nadrzędną.

Ewelina Antonowicz reprezentuje zrównoważony rozwój. W wieku 22 lat została koordynatorką polskiego oddziału Fashion Revolution - największej, międzynarodowej organizacji, która zajmuje się problemami świata mody.

Ogi Ugonoh jest ambasadorką różnorodności. Wierzy, że edukacja jest kluczem do sukcesu i walki z rasizmem. W związku z tym aktywnie promuje różnorodność i wspiera inicjatywy takie jak #dontcallmemurzyn i #czarnejestpolskie.

Reprezentantem inkluzywności został Bartosz Kloch, który urodził się bez nóg. Jak sam mówi, przez większość życia wstydził się swojej niepełnosprawności i unikał wzroku innych ludzi, aż do momentu, w którym postanowił kreować swój wizerunek na własnych zasadach i pomalował nogi na czerwono, aby jeszcze bardziej przyciągały wzrok. Dziś Bartek dzieli się swoim życiem na Tik Toku, gdzie jego misją jest dawanie odwagi osobom z niepełnosprawnościami.

Głosem społeczności LGBTQIA+ stał się Kacper Potępski, transpłciowy aktywista działający w mediach społecznościowych oraz lokalnie. Wziął udział w organizacji zbiórki na bindery dla osób transpłciowych oraz był jedną z twarzy akcji Kampanii Przeciw Homofobii #JestemPrzeciwkoTransfobii.

Twórczyni portretów

Justyna Grodecka, studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest laureatką kilku prestiżowych stypendiów. W swojej sztuce porusza tematy autobiograficzne i nawiązuje do nurtujących problemów społecznych, odnosi się do – jak mawia – „prawdziwego trójpodziału władzy jakimi są resentyment, patriarchat i zabobonność."

- Nasza nowa kampania jest celebracją wartości, które stanowią fundament marki Zalando, a szczególnie różnorodności i inkluzywności. Historie prawdziwych ludzi i wartości, które wyznają to dla nas ogromna inspiracja. Pozwala nam to pielęgnować więź z naszymi polskimi klientami z pokolenia Z i lepiej ich zrozumieć - mówi Dawid Pożoga, Regional Lead PL/CZ w Zalando.

Kampania „Obraz Pokolenia Z" powstała we współpracy z agencją 180heartbeats + JUNG v. MATT i będzie publikowana w mediach społecznościowych Zalando, na profilach bohaterów kampanii, kanałach OOH i online, a także wspierana przez działania PR. Za Influencer Marketing odpowiada agencja Icon Agency oraz Agencja Lettly, za produkcję materiałów wideo dom produkcyjny F25, autorką zdjęć do kampanii jest Ola Walków, za zakup mediów odpowiedzialny jest dom mediowy Mindshare.