Zalando pokazało tegoroczną kampanię świąteczną. Jej tytuł nawiązuje do przytulania

Nowa, świąteczna kampania Zalando opowiada o przytulaniu - wyrazie bliskości, solidarności i więzi. W tym trudnym i pełnym niepewności roku relacje międzyludzkie oraz solidarność odgrywają jeszcze większą rolę niż zazwyczaj. Kampania „Już niedługo znowu się przytulimy" dodaje otuchy i zachęca do optymistycznego spojrzenia w przyszłość.

Seria portretów, wykonanych przez fotografkę Sarah Blais, w wyjątkowy sposób oddaje emocje i uczucia przytulających się bliskich sobie osób. Przyjaciółki, bracia i najlepsi kumple, kochające się siostry, partnerzy, zakochani, rodziny - uchwycone na zdjęciach historie opowiadają o bliskości i silnej więzi między dwojgiem ludzi. Uzupełnieniem fotografii jest chwytający za serce spot reklamowy „100 Years of Hugs" wyreżyserowany pod nadzorem światowej sławy Vincenta Haycocka. Twórcą wykorzystanego w nim utworu „Godspeed" jest legendarny piosenkarz i autor tekstów piosenek Frank Ocean.

Kampania w emocjonujący sposób opowiada o uczuciach, które towarzyszą przytulaniu. Przyjaciele idący ramię w ramię, córka przytulająca swojego tatę, zakochane osoby w objęciach swojej drugiej połówki - bohaterowie kampanii to prawdziwi i bliscy sobie ludzie, dzięki którym zamiast na modzie i stylizacjach, koncentrujemy uwagę na nadziei i wyczekiwaniu na moment, kiedy również będziemy mogli przytulić tych, za którymi tęsknimy.

- Główna idea, która towarzyszy naszej świątecznej kampanii - więzi międzyludzkie - nawiązuje do naszego zaangażowania w relacje z klientami. Jeden z najważniejszych punktów strategii Zalando zakłada dialog i nawiązywanie z nimi kontaktu, między innymi poprzez opowiadanie historii, z którymi mogą się identyfikować. Nawiązanie do niepewności i okoliczności, z którymi w ostatnim czasie wszyscy się mierzymy, miało dla nas duże znaczenie. Jednocześnie zależy nam na podzieleniu się optymizmem i dodaniu innym otuchy oraz nadziei, że już niedługo znowu zobaczymy się z bliskimi, których nam brakuje - mówi Barbara Daliri, Senior Vice President Sales & Marketing w Zalando.

Murale w centralnych punktach miast

Emisja kampanii rozpoczęła się z początkiem listopada 2020 roku. Jej pierwszy etap - murale w centralnych punktach europejskich miast - to zaproszenie do refleksji i rozmowy. W Polsce intrygujące murale powstały w dwóch miejscach w Warszawie oraz w Katowicach i w Krakowie. Wielkoformatowe obrazy postaci, które obejmują swoją drugą brakującą i niewidoczną połówkę, podpisane pytaniem „Czy jeszcze kiedyś się przytulimy?", przyciągały uwagę i wzbudzały zainteresowanie przechodniów przez cały tydzień. 8 listopada, wraz z rozpoczęciem drugiego etapu kampanii, na obrazach pojawiły się brakujące wcześniej sylwetki postaci oraz dodająca otuchy i nadziei odpowiedź na zadane pytanie. Pozytywna wiadomość, a zarazem hasło świątecznej kampanii - „Już niedługo znowu się przytulimy." - obecne jest na wszystkich materiałach reklamowych: na muralach, billboardach reklamowych, kanałach własnych Zalando, w mediach społecznościowych, a także w spocie reklamowym wyświetlanym w telewizji.

Kampania reklamowa 360° powstała we współpracy z agencją kreatywną Anomaly Berlin i jest emitowana na 17 rynkach europejskich. Spot reklamowy to zlepek krótkich filmów powstałych w Nigerii, Wietnamie, Włoszech, Meksyku, Szwecji i w Niemczech, stworzonych przez 4 różnych reżyserów i połączonych w jedną całość przez Vincenta Haycocka. Każdy film przedstawia inną historię przytulania - z pozoru nie mają one ze sobą nic wspólnego, jednak towarzyszące im emocje sprawiają, że doskonale się uzupełniają.

- Ta prosta, ale zarazem trafiająca w punkt kampania nawiązuje do nadziei. Jej celem było odejście od pierwszych skojarzeń związanych ze Świętami i skoncentrowanie uwagi na symbolu, który wyraża więzi międzyludzkie - na przytulaniu. Połączenie materiałów reklamowych przedstawiające różne historie ludzi na całym świecie, pracując zdalnie, w czasie globalnej pandemii, było niesamowitym i jednocześnie pięknym wyzwaniem i cieszymy się, że możemy podzielić się z innymi optymistycznym przesłaniem, które z nich płynie - podkreśla Veit Moeller, Executive Creative Director w Anomaly Berlin.

