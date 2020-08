Zalando włącza się w walkę o prawa osób LGBT. Nowa kampania i ukryte historie ubrań

Marki coraz częściej dostrzegają bieżące wydarzenia i starają się angażować w życie społeczne. Prekursorem takiego działania był w latach 90. XX wieku Beneton, w XXI wieku przoduje Zalando - także polski team. Właśnie ruszyła nowa kampania, tym razem zaangażowana w walkę o prawa gejów, lesbijek i osób transpłciowych. Zalando pokazuje w niej ukryte historie ubrań.

Wraz z rosnącą liczbą przypadków agresji oraz natężeniem mowy nienawiści w debacie publicznej, sytuacja polskiej społeczności LGBTQIA+ ulega w ostatnich latach systematycznemu pogorszeniu. Potwierdza to ostatni raport KPH (“Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce”), według którego nawet 70% osób LGBTA doświadczyło homo-, bi- lub transfobicznej przemocy. Co więcej, tylko 4% skrzywdzonych zgłosiło te napaści organom ścigania.

By zwrócić uwagę na skalę przemocy, z jaką muszą zmierzyć się osoby publicznie deklarujące swoją przynależność do społeczności LGBTQIA+, Zalando połączyło siły z KPH, polską organizacją pozarządową walczącą o prawa osób LGBTQIA+, oraz z MISBHV — globalnie rozpoznawalną polską marką odzieżową tworzoną przez Natalię Maczek i Tomasza Wirskiego.

Razem z MISBHV

które zostały uszkodzone wskutek aktów przemocy dokonanych na osobach LGBTQIA+.

Zniszczone części garderoby zyskały nowe życie i siłę wyrazu - projekty podkreślają zmianę, jaka zachodzi w wymowie powstałych ubrań — z pozostałości po traumatycznych przeżyciach zmieniają się w symbole walki o tolerancję i protestu przeciw homofobii. Każde zniszczenie ubioru reprezentuje osobiste doświadczenie bohatera kampanii. Wspólnym mianownikiem opowiadanych historii nie jest zakorzeniona w nich trauma, lecz chęć dążenia do zmiany i promowania tolerancji. Odzież ma stać się symbolem odwagi i niezłomności społeczności LGBTQIA+, która wciąż walczy w Polsce o równość i szacunek.

Równość i różnorodność ludzi, ich stylów życia i postaw jest kluczową wartością Zalando. Wierzymy, że moda może być nie tylko sposobem na wyrażenie siebie, ale również narzędziem uświadamiającym istnienie problemów społecznych. W tym wypadku jest to brak równości oraz przemoc wobec konkretnej grupy ludzi” - mówi Dawid Pożoga, Regional Lead na Polskę w Zalando. “Razem z naszymi partnerami chcemy wesprzeć polską społeczność LGBTQIA+ pomagając jej członkom w dotarciu ze swoimi historiami do szerszego grona odbiorców. A są to historie, obok których nie sposób przejść obojętnie. Nikt nigdy nie powinien reagować przemocą na czyjś wygląd, płeć czy orientację seksualną. Dodatkowo liczymy też, że uda nam się zachęcić osoby, które doświadczyły przemocy do sięgnięcia po wsparcie, zarówno prawne jak i psychologiczne.

To niezwykle ważne, by szeroko rozpoznawalne marki, takie jak Zalando, angażowały się w kampanie społeczne i mówiły głośno o problemach, jakie nękają nasze społeczeństwo”, mówi Jakub Lendzion z Kampanii Przeciw Homofobii. “W ten sposób marki mogą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i zmotywować ich do wsparcia przeróżnych celów, takich jak dążenie do równości, a do osiągnięcia tego celu niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna. Tylko poprzez zgłoszenie sprawy na policję jesteśmy w stanie dotrzeć do sprawcy przestępstwa i uruchomić aparat sprawiedliwości. Dzięki zgłoszonym i udokumentowanym przestępstwom będziemy w stanie przeprowadzić efektywne działania prawne na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Nasze wartości, takie jak wolność, równość i otwartość, które jeszcze niedawno braliśmy za pewnik, są ostatnimi czasy coraz bardziej atakowane - wyjaśnia Tomasz Wirski, dyrektor kreatywny marki MISBHV. Samo zauważenie problemu dyskryminacji to za mało. Każdy akt przemocy zostawia po sobie blizny nie tylko na ciele, ale też na psychice — często są one niewidoczne dla osób z zewnątrz. Wierzymy, że ubrania mogą być narzędziem do pokazania prawdy o przemocy fizycznej i psychicznej.