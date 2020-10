Zalando z sekcją Preowned to ukłon w stronę młodszych konsumentów

clothes | Pixabay.com

Zalando uruchamiło niedawno nową ofertę Pre-owned, skierowaną jest zarówno do klientów, którzy chcą kupować, jak i do tych, którzy zamierzają sprzedawać używane artykuły na Zalando. Decyzja Zalando ma na celu wspieranie strategii zrównoważonego rozwoju, ale nie bez znaczenia jest również fakt, że - zwłaszcza dla millenialsów - wartości, które reprezentuje marka są coraz ważniejszym czynnikiem zakupowym.

Zalando zadbało o to, by korzystanie z ofery Preowned było bezproblemowe. Klienci od razu mogą zobaczyć wszystkie artykuły, które kupili na Zalando, a także dodać artykuły kupione gdzie i sprzedawać je po przejściu zaledwie kilku kliknięć. Po sprzedaży odzieży, klienci mogą wybrać, czy wolą otrzymać kartę podarunkową na Zalando o odpowiedniej wartości, czy chcą wesprzeć jedną z dwóch partnerskich organizacji charytatywnych, Czerwony Krzyż lub WeForest.

Wszystkie artykuły używane, oferowane na Zalando, są sprawdzane pod kątem jakości i stają się asortymentem dostępnym dla milionów klientów, oczywiście z gwarancją niezrównanej wygody wysyłki, wielu opcji płatności i darmowych zwrotów. Zgodnie z polityką Zalando, wspierającą zrównoważony rozwój, we wszystkich zamówieniach z kategorii Pre-owned wykorzystywane są wolne od plastiku opakowania z papieru pochodzącego z recyklingu.

Zainteresowanie odzieżą używaną jest duże i ciągle rośnie, szczególnie wśród milenialsów. Jednocześnie, klientom brakuje łatwej i rzetelnej usługi, która łączy w sobie bezproblemową sprzedaż artykułów, które przestali już nosić z przyjemnymi doświadczeniami zakupów odzieży używanej on-line. Wraz z uruchomieniem oferty Pre-owned, Zalando zostanie pierwszą platformą modową, która oferuje tak proste rozwiązanie i kompleksowo zaspokaja potrzeby klientów w tym zakresie Torben Hansen, wiceprezes Zalando ds. ecommerce.

Nowa oferta Pre-owned stanowi to wkład w strategię zrównoważonego rozwoju. Firma postawiła sobie za cel przedłużenie życia 50 milionów artykułów i wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2023 roku.

A jako jeden z największym modowych marketplace'ów w Europie, ma spory negatywny wpływ na środowisko. Moda odpowiada bowiem za około 10% światowej emisji dwutlenku węgla i prawie 20% ścieków, a pranie odzieży sprawia, że co roku do oceanu spływa pół miliona ton plastikowych mikrowłókien, co odpowiada ponad 50 miliardom plastikowych butelek.

Dla millenialsów i Generacji Z to niedopuszczalne. Wartości reprezentowane przez marki są obecnie kluczowe dla zdobycia lojalności młodych konsumentów, ale pod warunkiem, że są autentyczne. Jeśli są jedynie częścią strategia PRowej, sprzeciw opinii publicznej może być brutalny. Jak jest w przypadku Zalando?

Decyzja Zalando to nie tyle działanie PR, co próba zagospodarowania rosnącego segmentu rynkowego. Drugi obieg ubrań to trend, który od dłuższego czasu obserwowaliśmy chociażby na serwisach takich jak OLX czy na Facebooku (Marketplace). Dynamicznie rozwijają się też społeczności takie jak Vinted, zbudowane właśnie na modelu second-hand. Motywacje znacznej części użytkowników są na pewno ekonomiczne – jedną z aktywnych grup są między innymi rodzice małych dzieci, którzy szukają ubrań na jeden sezon. Jednocześnie, niejako przy okazji, to ukłon w stronę bardziej świadomych klientów kierujących się ideą zero waste. Jakub Polakowski dyrektor strategii K2 Precise

Świadoma konsumpcja to mocny trend, który podąża za zmianami zachowań konsumenckich.

Zaznaczono tu ogromny potencjał rynku odzieży używanej i upowszechniono działania z zakresu CSR, więc jeśli planeta i biznes na tym korzystają, to dlaczego nie? Fast fashion nie zwalnia, ale rynek odzieży z drugiej ręki rośnie na tyle dynamicznie, że już za kilka lat przewidywana jest jego przewaga nad sieciówkami. Wartość krajowego rynku tego typu odzieży jest oceniany na kilka miliardów złotych rocznie. Stąd zrozumienie wykorzystania takiego potencjału poszerzania oferty.

Nie wyklucza to oczywiście realizowania przez Zalando strategii zmniejszania wpływu na środowisko, Marka zgrabnie rozegrała kwestię odzieży z drugiej ręki, sama troszczy się o jakościową prezentację odzieży, aby nie stracić na wizerunku, akceptuje wybrane produkty, a transakcja w ramach pre-owned jest kredytowana. Co warto zaznaczyć, użytkownik sam decyduje, czy wykorzysta kredyt: jako kartę upominkową lub jako darowiznę dla Czerwonego Krzyża lub organizacji WeForest. Branża działa z programami utylizacji, recyklingu, upcyclingu, optymalizuje przesyłki kartonowe; Pre-owned Zalando idealnie wpisuje się w trend i warto chwalić tego typu działania, niezależnie od motywacji. Na koniec dnia zyskujemy my wszyscy - czyli nasza planeta.

Czy Preowned może przełożyć się na sympatię marki wśród młodszych klientów? Zdecydowanie Zalando zyskuje na Pre-owned! Milenialsi i Z-tki stanowią prawie połowę odbiorców odzieży używanej, a to właśnie oni przyglądają się działaniom marek coraz dokładniej. Samo Zalando staje się bardziej przystępne, ale też w drugą stronę; odzież używana jest bardziej w zasięgu odbiorców, dla których do tej pory klasyczny sklep z używaną odzieżą pozostawał poza obszarem możliwości lub zainteresowań. Pandemia nauczyła nas ostrożności, nie czuję się na siłach w przewidywaniach, czy już nie zobaczę kolejek przed otwarciem osiedlowego second-handu, ale wybór dużej marki, która oferuje bezpieczną odzież używaną z poziomu aplikacji, jest dużo bardziej przyjaznym rozwiązaniem.

Odbiorcy są coraz bardziej wymagający, wymagają nie tylko świadomych działań, ale też chcą korzystać z dobrych jakościowo produktów, odróżniających się unikatowością za rozsądną cenę. Istniejące na rynku portale do wymiany lub sprzedaży produktów nie posiadają tak dobrej obsługi, nie gwarantują zwrotów, oferują zdjęcia produktów i kontakt, uzależniony wyłącznie od sprzedawcy - na tym polu przewagę zdobywa Zalando Pre-owned.