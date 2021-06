Żappka Store. Bezobsługowy sklep sieci Żabka rozpoczął działalność

Zappka Store, sklep bezobsługowy, fot. Żabka

Od połowy czerwca klienci mogą zrobić zakupy w kilka sekund w pierwszym Żappka Store otwartym na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Żappka Store jest połączony z aplikacją żappka i nie ma w nim ani kas, ani obsługi. Placówka jest dostępna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu klienci mogą korzystać z niego o dowolnej porze dnia czy nocy. Żappka Store wykorzystuje innowacyjną technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi.

Żappka Store to format opracowany z myślą o lokalizacjach, w których nie ma możliwości otwarcia standardowego sklepu Żabka. Koncept jest oparty na najnowszych technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu.

- Grupa Żabka rozwija koncepty w obszarze modern convenience. Klienci oczekują wygodnych, szybkich rozwiązań, łączących świat cyfrowy z ich otoczeniem. Razem z aplikacją żappka, z której korzysta już 5 mln użytkowników, Żappka Store współtworzy ekosystem cyfrowych rozwiązań ułatwiających życie naszym klientom – mówi Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka Polska.

Koncept powstał w laboratorium technologicznym Grupy Żabka, w ramach którego tworzone są, testowane, a następnie wdrażane nowe rozwiązania cyfrowe. Jako pierwsi innowacyjną technologię Żappka Store mogli przetestować pracownicy oraz współpracownicy sieci Żabka. Teraz czas na klientów, dzięki którym będzie on nadal doskonalony i rozwijany.

- Żappka Store to połączenie światów offline oraz online, budujące nowe doświadczenie zakupowe dla klientów, którzy nawet w kilka sekund mogą zrobić szybkie zakupy, wybierając produkt i po prostu wyjść bez konieczności dokonywania płatności na miejscu. Nie muszą zastanawiać się nad tym czy mają gotówkę lub kartę płatniczą, czy będą stać w kolejce, albo gdzie zrobią zakupy, bo jest 5 rano. To nowa wartość na rynku i uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty – mówi Tomasz Blicharski, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Jak działa Żappka Store?

Do zakupów w Żappka Store wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay. Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu, drzwi otworzą się automatycznie. Gdy będziemy już w środku, zakupy zajmą tylko chwilę – wystarczy wziąć z półki wybrane produkty i… wyjść.

Zamontowany w Żabka Store system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. deep learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym sfinalizuje płatność za pomocą podpiętej do Żappka Pay karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo.

W Żappka Store zastosowano innowacyjną platformę AiFi OASIS (Orchestrated Autonomous Store Infrastructure & Services), czyli system kamer, wykorzystujący zawansowane algorytmy sztucznej inteligencji.

- Żabka zainteresowała się naszym rozwiązaniem sklepu bezobsługowego, ponieważ chciała stworzyć swoim klientom możliwość dokonywania wygodnych zakupów. Wdrożone rozwiązanie to przyszłość handlu detalicznego i już się cieszymy na możliwość wprowadzenia tej technologii w innych lokalizacjach w całej Polsce, w partnerstwie z Żabką – mówi Steve Gu, współzałożyciel i dyrektor generalny AiFi.

W bezobsługowym Żappka Store początkowo znajdzie się w sumie ponad 300 różnych produktów, wśród nich słodycze, dania gotowe, przekąski słone i słodkie oraz napoje, a także gorąca, świeżo mielona kawa z ekspresu. W czasie ograniczeń pandemicznych w Żappka Store będzie mogła przebywać jedna osoba. W planach jest uruchomienie kolejnych Żappka Store w największych miastach w Polsce – drugi bezobsługowy punkt powstanie w Warszawie.

Żabka Future

Żappka Store został stworzony w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, które łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację. Projekt idealnie wpisuje się w strategię Grupy Żabka, która zakłada realizację działań zmierzających do utrzymania neutralności klimatycznej – Żappka Store do swej działalności wykorzystuje wyłącznie ekwiwalent zielonej energii.

