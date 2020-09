Zarabiaj z Programem Partnerskim LeadStar

LeadStar

Zarówno jako reklamodawca, jak i jako wydawca. Jeśli jesteś specjalistą ds. marketingu lub masz własny sklep internetowy, oferujesz produkty/usługi w Internecie, czy też prowadzisz swojego bloga, stronę internetową, kanał w mediach społecznościowych (jesteś lub chcesz być influencerem), posiadasz bazę e-mail, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.



Dlaczego? Ponieważ na 99% jestem przekonana, że żyjesz w ciągłym biegu, od zadania do zadania. Próbujesz skoncentrować się na jednym celu, ale pojawia się masa „rozpraszaczy”. Wszędzie coś się dzieje. Dochodzi do Ciebie masa różnych informacji. I jak tu wybrać te, które będą dla Ciebie faktycznie pomocne?



Dziś chcę Ci pokazać, w jaki sposób możesz zwiększyć swoją efektywność dzięki współpracy z LeadStar.pl. Artykuł podzieliłam na dwie części – jedną dla Reklamodawców, drugą dla Wydawców.





DLA REKLAMODAWCÓW

Pozwolę sobie przytoczyć tutaj kilka zdań z e-maili od naszych Reklamodawców oraz wyjaśnię od razu, w jaki sposób działamy jako LeadStar.





E-mail od reklamodawcy 1. DOZWOLONE KANAŁY

Dozwolone są: link txt, bannery, mailing, strony typu cashback, strony z kuponami rabatowymi, social media (ruch naturalny, nie FacebookAds), aplikacje mobilne.



W LeadStar to Reklamodawca decyduje, w jakich kanałach mogą być promowane jego produkty czy usługi. A Wydawca, dołączając do kampanii – za każdym razem musi zaakceptować warunki jej promocji. Jeśli jednak zdarzy się, że Wydawca będzie promował kampanię niezgodnie z ustaleniami, zostanie wpisany na czarną listę– nie będzie mógł dołączyć do danej kampanii, a w kolejnych, które chciałby promować, będzie na bieżąco sprawdzany przez zespół LeadStar. Czarna lista jest żółtą kartką dla Wydawcy. Kolejne zgłoszenia co do ruchu od takiego Wydawcy skutkują zwykle usunięciem z LeadStar i zablokowaniem jego konta. Stale dbamy o jakość dostarczanego ruchu.

E-mail od reklamodawcy 2. KTO DECYDUJE?

Czy macie kontrolę nad tym, kto dołącza do kampanii? Możecie go jakoś weryfikować?



Oczywiście. Nie każdy Wydawca, który chce promować daną kampanię, zostanie do niej dodany. Każdy Wydawca, po kliknięciu w przycisk dołączenia do kampanii i zaakceptowaniu warunków jej promocji i przyznawania prowizji, musi zaczekać na zaakceptowanie go do tej kampanii. Dopóki nie zostanie zaakceptowany, dopóty nie wyświetlą mu się żadne linki do promocji ani materiały reklamowe jak bannery czy kreacje do mailingu. Dopiero po akceptacji otrzyma dostęp do materiałów i będzie mógł zacząć emisję w swoich kanałach.

E-mail od reklamodawcy 3. WYNIKI

Pod koniec maja otrzymaliśmy taką oto wiadomość od jednego z naszych Reklamodawców:

Super wynik! Dziękuję – działamy dalej w czerwcu.



To wynik działań optymalizacyjnych – reklamodawca raz w tygodniu podsyła nam raport ze statusami leadów/wniosków. Widzimy, gdzie należy poprawić jakość, który Wydawca dostarcza gorszy ruch, a który lepszy. Dzięki tym raportom możemy na bieżąco śledzić realizację i pisać do Wydawców, aby coś zmienili/poprawili w swoich źródłach ruchu (jeśli jakość ruchu od nich jest niska) lub też czy mogą robić jeszcze więcej – jeśli wyniki mają super.

Z tym Reklamodawcą działamy od początku 2020 roku, nieprzerwanie – aż do dziś.

E-mail od reklamodawcy 4. WYCENY

Jaką stawkę proponujesz? Podaj proszę szczegóły co do targetowania, placementów itd.

Będę wdzięczna za informację zwrotną tj. stawka oraz potencjał miesięczny (ile leadów jesteście w stanie dostarczyć) jutro tj. piątek 11/09/2020 do godziny 15.00. Z góry dzięki za ofertę :)



Każdego dnia otrzymujemy co najmniej kilkanaście e-maili od naszych Reklamodawców z prośbą o wycenę: podanie modelu rozliczeniowego, stawki i potencjału miesięcznego, jaki możemy zrealizować. Żadnego nie zostawiamy bez odpowiedzi. Codziennie również otrzymujemy po kilka e-maili z propozycją współpracy. Jeśli więc chcesz zostać naszym Reklamodawcą i napiszesz do nas, a nie dostaniesz odpowiedzi w ciągu 15 minut, nie denerwuj się. Odpowiemy na Twoją wiadomość – jeśli nie tego samego dnia, to następnego :)

E-mail od reklamodawcy 5. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

A ostatnio odezwał się do nas właściciel jednego ze sklepów internetowych.

Nie ukrywam, że w ostatnim czasie współpracowaliśmy z Państwa konkurencją. I nie dość, że kontakt był utrudniony, integracja trwała 2 miesiące, to system nie wygenerował żadnej sprzedaży. Na pytanie, czy system poprawnie działa, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.



A w LeadStar?

Napisał do nas 9 września. Następnego dnia wymieniliśmy się szczegółami organizacyjnymi i technicznymi. 15 września zrobiliśmy testy, czy wszystko się poprawnie zlicza. Podpisaliśmy umowę o współpracy. I od 16 września kampania jest dostępna dla wydawców w LeadStar. 7 dni! - od pierwszego e-maila do rozpoczęcia współpracy. Można? Można



To tylko przykłady jedne z bardzo wielu – codziennie dostajemy po kilkadziesiąt wiadomości e-mail od reklamodawców, z którymi już współpracujemy, i drugie kilkadziesiąt od tych, którzy chcieliby rozpocząć z nami współpracę (od pierwszego e-maila aż po ustalenie szczegółów i podpisanie umowy). Odezwij się do nas. Na pewno odpowiemy.

DLA WYDAWCÓW:

Jeśli szukasz odpowiedniego dla siebie programu partnerskiego lub sieci afiliacyjnej, dzięki którym będziesz mógł zarabiać na swoich kanałach internetowych (blogu, stronie, profilach w mediach społecznościowych, bazie danych itp.), to przeczytaj ten artykuł



Jako Wydawca na pewno już nie raz korzystałeś z różnych programów partnerskich. Wiesz zatem, jak działają. Dlatego też poniższe sytuacje, które opisuję, na pewno są Ci znane. Sprawdź, jak w LeadStar pomagamy naszym Wydawcom, aby mogli zarabiać więcej i szybciej.



Rozpatrzmy kilka różnych sytuacji:

Sytuacja 1.

Masz jedno lub wiele źródeł ruchu, na przykład:



a) możesz pisać artykuły sponsorowane na swojego bloga,

b) możesz umieszczać reklamy bannerowe na swojej stronie www,

c) możesz umieścić ofertę od wybranego reklamodawcy w swojej porównywarce czy w rankingu, który prowadzisz,

d) zbierasz adresy e-mail do swojej bazy – możesz wysyłać im mailingi reklamowe (oczywiście, jeśli masz odpowiednie zgody marketingowe, wiadomo: RODO),

e) prowadzisz profil na Facebooku, Instagramie lub w innych mediach społecznościowych i możesz umieścić reklamy produktów czy usług (promować je) w swoich postach.



Co daje Ci LeadStar?

Wszystko w jednym miejscu – aktualnie 337 (na dzień 17 września 2020) kampanii reklamowych.

Możesz przebierać w ofertach, które chcesz promować, mamy kampanie dostępne dla kilku branż (m.in. finansowa, ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna, e-commerce, motoryzacyjna) – dzięki temu zdywersyfikujesz swoje przychody.

W LeadStar znajdziesz kampanie dostępne na różne kanały reklamowe: display, mailing, GoogleAds, FacebookAds, social media, aplikacje mobilne, serwisy cashback, strony z kuponami rabatowymi i inne – jeśli prowadzisz wiele kanałów, to tym bardziej załóż konto w LeadStar. Będziesz mógł w jednym miejscu znaleźć oferty do promocji we wszystkich swoich kanałach.

Sytuacja 2.

Sparzyłeś się już kilka razy na współpracy – zrealizowałeś kampanię, a pieniędzy dalej nie masz… Czekasz i czekasz, przypominasz się reklamodawcy/zleceniodawcy, a pieniędzy dalej nie ma na koncie.



Co daje Ci LeadStar?

Nie musisz martwić się o zapłatę należnego Ci wynagrodzenia (LeadStar nie trzeba pilnować tak, jak inne firmy) – możesz zlecić wypłatę w każdej chwili, a ostatniego dnia miesiąca zawsze zlecimy ją za Ciebie – automatycznie. Pieniądze otrzymasz najpóźniej następnego dnia roboczego od zlecenia wypłaty.

A jeśli potrzebujesz wynagrodzenia jeszcze tego samego dnia, w którym pojawiło się ono na Twoim koncie w LeadStar – skorzystaj z przelewu ekspresowego i ciesz się gotówką (to opcja dla bardzo niecierpliwych).

Sytuacja 3.

Nie masz strony internetowej ani profilu w mediach społecznościowych, nie jesteś ani blogerem ani influencerem, a jednak masz wielu znajomych, którzy robią zakupy w Internecie.



Co daje Ci LeadStar?

Możesz stworzyć swoją własną stronę partnerską w LeadStar, na której umieścisz na przykład wszystkie oferty sklepów internetowych dostępne w LeadStar. I tę jedną stronę z prostą nazwą do zapamiętania (np. zakupowa.strefa-ofert.pl), podsyłasz do swoich znajomych. Jeśli klikną w link do sklepu internetowego dostępny na Twojej stronie partnerskiej i złożą zamówienie, to wówczas Tobie zostanie naliczona prowizja w LeadStar – od tych zakupów. Znajomi nic na tym nie tracą, a Ty zyskujesz. Możesz również sam robić zakupy w Internecie poprzez LeadStar. Nie bój się zarabiać. Korzystaj z możliwości, jakie daje Ci Program Partnerski LeadStar.

Sytuacja 4.

Nie chcesz 24 godziny na dobę pilnować, czy oferta, którą umieściłeś na swojej stronie, jest nadal aktualna. Masz kilka źródeł ruchu, którymi stale się zajmujesz, np. blog, social media, mailing, porównywarka lub prowadzisz kilka blogów jednocześnie. Fajnie by było, gdybyś był informowany na bieżąco, jeśli któraś z ofert jest już nieaktualna lub najlepiej to, gdyby oferty same się aktualizowały. Marzenia ściętej głowy? Niekoniecznie :)



Co daje Ci LeadStar?

Dodając na swojej stronie banner do wybranej oferty, dodaj jego kod pobrany ze swojego konta w LeadStar (nie grafikę). Dzięki temu, jeśli banner będzie już nieaktualny i podmienimy go w LeadStar na nowy - aktualny, to Twój banner na stronie również się podmieni na aktualny. Automatycznie.

Dodając link na swojej stronie/blogu do danej oferty dostępnej w LeadStar, utwórz link symboliczny (Panel Partnera LeadStar > zakładka Narzędzia > Linki symboliczne). Dzięki temu, jeśli kampania zostanie wyłączona, Ty zaraz po zalogowaniu się do swojego konta w LeadStar, otrzymasz komunikat, że kampania została wstrzymana i będziesz mógł podmienić ofertę na inną (i zrobisz to, nie zmieniając linku na stronie www! – podmieniasz tylko ofertę w Panelu Partnera LeadStar i ona automatycznie zaktualizuje się na Twojej stronie internetowej).

Jeśli jednak zdarzy się, że przez kilka dni nie będziesz śledzić aktualności w Panelu Partnera LeadStar i oferty, które dodałeś na swoich stronach czy w social media zostaną wyłączone, to nic nie szkodzi. Linki będą dalej działać. Użytkownik, który kliknie w nieaktywny link, nie zobaczy już oferty, która została wyłączona. W zamian za to przedstawimy mu trzy inne podobne oferty, z których może skorzystać. Oczywiście prowizja zostanie naliczona na Twoje konto.

Sytuacja 5.

Masz bloga i zabrakło Ci weny. Nie wiesz, o czym chcesz napisać kolejny artykuł. Może znajdziesz gdzieś coś „prawie gotowego?”



Co daje Ci LeadStar?

Specjalną zakładkę, w której znajdziesz opis korzyści, jakie może otrzymać klient, jeśli na przykład założy dane konto bankowe czy zapisze się do newslettera danego sklepu. Wystarczy, że po zalogowaniu się do swojego konta, wejdziesz do zakładki Promocje > Programy z korzyściami. Aktualnie znajduje się tam aż 43 szczegółowo opisane oferty. Możesz podpatrzeć, co zyska klient, gdy skorzysta z danej oferty i może to zainspiruje Cię do napisania artykułu. Powodzenia!

A może masz stronę, na której informujesz użytkowników o kodach rabatowych (lub chcesz informować)? W LeadStar również je znajdziesz. Zajrzyj do zakładki Promocje > Kody rabatowe i zadbaj o swoich fanów – niech korzystają z zakupów z rabatami.

Czy miałeś do czynienia z którąś z opisanych wyżej sytuacji? Jestem przekonana, że tak. I mam nadzieję, że udało mi się Ciebie przekonać, że LeadStar jest właśnie tym Programem Partnerskim, z którym już dzisiaj rozpoczniesz współpracę – czy to jako Wydawca, czy też jako Reklamodawca.



Miłego dnia!

Pozdrawiam,

Angelika Gradzińska

Specjalista ds. Marketingu i jednocześnie Wydawca w LeadStar - od pierwszego dnia jego działania.