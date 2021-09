Zaufanie konsumentów do podróży i usług gastronomicznych. Jakie zmiany nastąpiły w różnych okresach pandemii?

samolot, bilet, bagaż, podróż, fot. JoshuaWoroniecki, pixabay

Wprowadzenie szczepionek i złagodzenie obostrzeń przez rządy zwiększyło zaufanie konsumentów do działań poza światem wirtualnym, wynika za badania Global Pulse, przygotowanego przez firmę Teads. Niemcy, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą poszczycić się najwyższym współczynnikiem zaufania do podróży – w tych krajach konsumenci dokonali najwięcej rezerwacji jeszcze na 2021 rok, przy czym Niemcy są liderem w tej klasyfikacji. W Emiratach Arabskich natomiast w lecie liczba dokonanych rezerwacji podwoiła się w stosunku do danych z maja br., kiedy to przeprowadzono poprzednią edycję badania. Zainteresowanie podróżami krajowymi wzrosło na wszystkich rynkach z wyjątkiem Francji i Singapuru. Natomiast zainteresowanie podróżami zagranicznymi wzrosło ponad dwukrotnie wśród konsumentów z Singapuru - z 9% do 19%.

Teads, globalna platforma medialna, ogłosiła właśnie wyniki swojego najnowszego badania Global Pulse, którego celem jest monitorowanie poziomu zaufania konsumentów do aktywności takich jak zakupy online czy plany podróży. Badanie ma zasięg globalny, a sprawdzano nastroje konsumenckie na przestrzeni 2021 roku – zarówno w miarę rozprzestrzeniania się pandemii, jak i wprowadzania szczepionki na całym świecie. Przeprowadzono ankiety wśród czytelników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Niemiec, Brazylii, Meksyku, Singapuru, Japonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zaufanie do podróży

Wyniki związane z zaufaniem konsumentów do podróży zdają się być bezpośrednio związane z wprowadzeniem na rynek szczepionki. Podczas poprzedniej edycji badania zaszczepionych było tylko 7% światowej populacji, podczas ostatniej zaś szczepionkę przyjął prawie 1 na 4 obywateli, co oznacza wzrost o 16 punktów procentowych. Spośród państw objętych badaniem 7 na 10 zaszczepiło co najmniej połowę swoich obywateli.

Największy wzrost zaufania do podróżowania odnotowano w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) – aż o 66% w Singapurze, 29% w Japonii i o 25% w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To dobra wiadomość dla branży turystycznej w tym regionie, ponieważ "plany podróży, ale jeszcze nie wiadomo dokąd" znacznie wzrosły, a wśród mieszkańców z Singapuru nawet ponad dwukrotnie - z 8% do 17%.

Dobrą wiadomością dla marek jest również fakt, że konsumenci coraz częściej rozważają dokonanie większych zakupów, a ich zaufanie wzrosło od maja o 10%.

Usługi gastronomiczne

Jeśli zaś chodzi o ogólny poziom zaufania w przypadku stołowania się poza domem, największy jego wzrost odnotowano pomiędzy falami pandemii i to na wszystkich rynkach, przy czym największy nastąpił w Kanadzie - aż o 69% (z poziomu nieco ponad jednej czwartej - 26% do 44%). Globalnie prawie 2 na 5 konsumentów z dużą pewnością odwiedza restauracje. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej optymistycznym rynkiem spośród wszystkich badanych - 4 na 5 badanych jest obecnie zdecydowanych na podejmowanie aktywności osobistych, kolejne miejsca zajmują Niemcy i Wielka Brytania. Nawet po wprowadzeniu w niektórych stanach nowych przepisów dotyczących paszportów szczepionkowych, Ameryka nadal pozostaje tu liderem na poziomie globalnym.

Konsumpcja mediów

Istnieje jeszcze kilka światowych trendów wynikających z konsumpcji treści najważniejszych globalnych mediów, które analizuje Teads Media Barometr. Wyraźnie widać wzrost konsumpcji treści związanych z podróżami. Zainteresowanie tego typu contentem wzrosło ponad dwukrotnie od nowego roku, co świadczy zarówno o dużej chęci podróżowania, jak i o tym, że konsumenci szukają informacji na temat tego, gdzie jest bezpiecznie, jak podróżować i jakie są najnowsze przepisy dotyczące wybranego przez nich miejsca. Rozrywka, zdrowie i żywność utrzymały swoje miejsca jako najlepsze kategorie treści, ale w oczekiwaniu na wydarzenia takie jak Euro i olimpiada, sport odnotował znaczny wzrost w okresie letnim, podobnie technologia i nauka. Pierwsza dziesiątka najchętniej konsumowanych kategorii przedstawia się następująco:

Rozrywka Zdrowie Jedzenie Technologia Biznes Dom - Rodzina Moda Sport Nauka

- Niesamowite jest to, jak ewoluują poglądy konsumentów na temat podróży, zakupów i rozrywki wraz z wprowadzaniem szczepionek na coraz szersze rynki. Wyraźnie widać, że na całym świecie wzrasta zaufanie, a wraz z tym pojawia się szansa dla marek, by wyjść z tych niezwykle trudnych 18 miesięcy. Wielu konsumentów powiększyło swoje oszczędności w czasie lockdown’u i teraz szukają możliwości, by nadrobić stracony czas - Caroline Hugonenc, VP Global Research & Insights, Teads.

