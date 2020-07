Zaufanie Polaków do sieci handlowych w czasie pandemii. Oto wyniki badania

zakupy, epidemia, sklep, fot. Catchers

Najnowsze dane wskazują, że sytuacja związana z koronawirusem wpłynęła na stosunek klientów do poszczególnych sieci handlowych. Jak wynika z raportu „Zaufanie Polaków do sieci handlowych w czasie pandemii”, zrealizowanego przez agencję Catchers oraz Instytut Badawczy IPC, w największym stopniu zaufanie Polaków w tym okresie zwiększyło się do Biedronki (14,3%), Lidla (12,5%), Carrefoura (11,2%) oraz Kauflandu (11,0%).

Czynniki wpływające na spadek zaufania do sieci handlowych

Nieprzestrzeganie limitu osób przebywających w sklepie to główny czynnik wpływający na spadek zaufania – wskazało go blisko 40% badanych. Niewielu mniej respondentów powołało się na brak dostępu do środków higieny osobistej, które sieci handlowe miały udostępniać kupującym (37%) czy nieegzekwowanie używania środków ochrony osobistej przez klientów (33%).

Co trzeci badany za powód obniżenia zaufania wskazywał również wzrost cen produktów, a co czwarty – nieprzestrzeganie przez pracowników m.in. konieczności noszenia maseczek. Respondenci zwrócili uwagę na brak wydzielonych odstępów w strefach kasowych oraz nieegzekwowanie ich przestrzegania, a także na niezwracanie uwagi na bezpieczeństwo w obrębie sklepu, w tym kolejki przed nim.

– Wyniki raportu są potwierdzeniem tego, jak sytuacje kryzysowe wpływają na postrzeganie marek przez klientów. Musimy pamiętać, że takie sytuacje mogą być zarówno szansą na przyciągnięcie do siebie nowych klientów i zlojalizowanie dotychczasowych, ale także zagrożeniem ich utraty. Kluczem do sukcesu jest prowadzenie odpowiedzialnych z perspektywy klientów działań według skrupulatnie zaplanowanej wcześniej strategii. Bez wątpienia na tym etapie istotne jest słuchanie opinii klientów, reagowanie na nie oraz przygotowanie się do podobnych sytuacji kryzysowych w przyszłości – mówi Hubert Koszela, partner agencji komunikacji Catchers.

Najczęściej wybierane sklepy w okresie pandemii

Z raportu „Zaufanie Polaków do sieci handlowych w czasie pandemii” wynika także, że zdecydowana większość naszych rodaków (63%) w tym czasie najchętniej kupowała produkty FMCG w osiedlowych sklepach. Niemal połowa respondentów (47%) w omawianym okresie najczęściej robiła zakupy w Biedronce, natomiast na trzecim miejscu uplasował się Lidl z wynikiem 16%.

– Badani w okresie największych sanitarnych obostrzeń, najczęściej dokonywali zakupów najpotrzebniejszych artykułów spożywczych w lokalnych sklepach, chcąc zmniejszyć ryzyko przebywania w skupiskach ludzi. Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem restrykcji epidemiologicznych było znacznie mniejsze niż chociażby w dyskontach czy super- i hipermarketach – wskazuje Kamil Pluta, badacz w Instytucie Badawczym IPC.

Ebook z raportem o content marketingu pobierzesz poniżej