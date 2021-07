Zentiva - Zmieniamy Przyzwyczajenia. Kampania zachęca do badań profilatycznych w 23 miastach

Trwa kampania społeczna „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”. Przez cztery miesiące, od czerwca do września, mieszkańcy 23 polskich miast mogą bezpłatnie wykonać badania profilaktyczne. Realizacją akcji zajmuje się agencja Procontent Communication na zlecenie Zentiva Polska – organizatora kampanii.

Kampania firmy Zentiva Polska odpowiada na potrzebę powrotu Polaków do regularnych badań i wizyt lekarskich, których częstotliwość w czasie pandemii bardzo się zmniejszyła. Z badania opinii publicznej przeprowadzonego w ramach akcji wynika, że co trzeci Polak nie wykonał w ciągu ostatnich 6 miesięcy żadnych badań profilaktycznych, a ponad połowa badanych (52%) odpowiedziała, że pandemia COVID-19 wpłynęła na zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania badań.

- Poprzez nasze działania zachęcamy Polaków do powrotu do realizacji badań profilaktycznych, edukujemy w zakresie chorób kardiologicznych, urologicznych, reumatologicznych i neurlogicznych, a także chcemy przełamać stereotypy dotyczące chorób wstydliwych, takich jak: nietrzymanie moczu czy choroby Alzheimera. Do końca września odwiedzimy 23 miasta w Polsce. Nasze aktywności można śledzić na stronie zmieniamyprzyzwyczajenia.pl wraz z dostępną mapką lokalizacji na najbliższe destynacje naszego mobilnego punktu diagnostycznego – komentuje Zofia Kurek-Maciejewicz, Head of Communications Zentiva Polska.