Zmiany cen żywności w 2021 roku. Jak zakupy tradycyjne wypadają na tle segmentu e-grocery?

zakupy, kobieta, koszyk, sklep, fot. ASM Sales Force Agency

Inflacja, która według GUS w marcu przekroczyła 3% oraz systematycznie rosnące ceny żywności w sklepach internetowych to czynniki, które wpłynęły na wzrost cen grupy najtańszych produktów. Wartość koszyka w kanale e-grocery wzrosła w skali roku o 7,5%, co oznacza, że Polacy coraz częściej kupują żywność przez Internet. Z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency wynika też, że sieci handlowe działające w Polsce prowadzą bardzo aktywną politykę cenową. Średnia cena koszyka zakupowego spadła bowiem w marcu 2021 o 2% wobec 2020 roku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja po 2,4% w lutym, w marcu podskoczyła do 3,2%. Zdaniem ekonomistów z największych polskich banków nie był to jednorazowy wzrost. Inflacja na podobnym poziomie utrzyma się w kolejnych miesiącach, także za sprawą coraz droższej żywności. Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że najbardziej w skali roku wzrosły ceny żywności w sklepach internetowych. W marcu za ten sam zestaw produktów w kanale e-grocery trzeba było zapłacić o 18,98 zł więcej, co oznacza wzrost o 7,53%. Ceny wzrosły w takich sieciach jak Tesco, Selgros oraz E.Leclerc. Ogółem na 11 sklepów analizowanych w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy w 7 ceny były niższe niż przed rokiem a w 4 wyższe. Najtańszy koszyk zakupowy w marcu 2021 odnotowano w sieci Auchan, która wróciła na pozycję lidera po tym, gdy w lutym wyprzedził go Lidl.

- Ceny żywności w Polsce utrzymują się na wysokim poziomie. Z naszych analiz widać to bardzo dokładnie, zarówno w ujęciu miesięcznym – marzec do lutego jak i rocznym – I kwartał tego roku do I kwartału 2020. Takie wyniki, to odzwierciedlenie tego, co dzieje się ze wskaźnikiem inflacji w Polsce, który według ekonomistów utrzyma się w kolejnych miesiącach w okolicach 3%. Pocieszającym jest fakt, że w marcu obserwowaliśmy niewielkie, ale jednak spadki średniej wartości koszyka zakupowego. Jego wartość całościowo była niższa o 0,8%. Świadczy to o tym, że sieci handlowe skupiają się na prowadzeniu aktywnej polityki cenowej oraz walce o uwagę i portfele klientów – komentuje wyniki najnowszego raportu Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency.

Jakie produkty podrożały najbardziej?

Z analizy poszczególnych grup produktów z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy dowiadujemy się, że w największym stopniu w skali roku podrożały napoje, słodycze, dodatki oraz używki i alkohol. Po raz kolejny najbardziej wzrosły ceny napojów. W marcu ten wzrost wyniósł 7,63% wobec 2020 r. Napoje drożały także w lutym i styczniu. Zdaniem ekspertów ASM Sales Force Agency wpływ na ten wzrost miało wprowadzenie podatku cukrowego. Największe spadki cen zanotowano w przypadku produktów sypkich, mięsa, wędlin i ryb, chemii domowej oraz kosmetyków i mrożonek (od 6 do 8%). Taniejące o 8% mięso to efekt niższego popytu na ten surowiec, powodowany z jednej strony kłopotami hodowców i producentów wywołanymi przez pandemię (zamknięte restauracje i hotele, brak eventów) ale także coraz silniejszym wśród Polaków trendem ograniczania ilości mięsa w diecie.

Sklepy z największym wzrostem cen żywności

W ujęciu miesięcznym w większości sieci objętych badaniem (6 z 11), ceny w marcu br. były wyższe niż w lutym. W największym stopniu urosły w sklepach Lidl (5,03%) oraz E.Leclerc (3,94%). Najtańsze zakupy przez kilka ostatnich miesięcy można było zrobić w sklepach Auchan. Jedynie w lutym na prowadzenie wysunął się Lidl. W marcu ponownie to Auchan objął prowadzenie, natomiast Lidl zajął piątą lokatę.

Koszyk zakupowy złożony z najtańszych produktów kosztował w marcu 178,66 zł (więcej o 3,30 zł niż w lutym), natomiast koszyk produktów najdroższych – 336,08 zł (więcej o 0,70 zł niż w lutym). W ujęciu rocznym najtańszy koszyk podrożał o 9,17%, natomiast zestaw najdroższych produktów był w marcu br. tańszy o 2,97% niż przed rokiem.

Zakupy tradycyjne kontra zakupy online

W marcu 2021 r. najtańsze zakupy można było zrobić w kanale tradycyjnym, w którym wartość koszyka zakupowego wyniosła 227,03 zł. Zakupy w kanale hybrydowym (ta sama sieć posiadająca sklepy tradycyjne oraz internetowe) były droższe o 3,34 zł. Najdroższy w marcu 2021 r. był kanał e-grocery, gdzie na zakupy trzeba było wydać o 19% więcej niż w najtańszym kanale tradycyjnym.

Ciekawe obserwacje przynosi porównanie cen w I kwartale 2021 r. wobec 2020 r. Na 11 analizowanych sieci handlowych oraz kanału sprzedaży online w aż 8 ceny koszyka w I kwartale 2021 były niższe niż przed rokiem. W największym stopniu ceny spadły w sieciach Lidl (6,92%), Makro (6,58%), Auchan (2,40%) oraz E.Leclerc (1,70%). Wzrost cen zaobserwowano z kolei w 2 sieciach handlowych (Tesco i Selgros) oraz w kanale e-grocery. Największy wzrost cen nastąpił w tym ostatnim – o 5,50%.

Różnice cenowe pomiędzy sieciami handlowymi

Z danych ASM Sales Force Agency wynika, że różnice pomiędzy cenami niektórych produktów w poszczególnych sieciach handlowych przekraczają 100%. Na przykład szampon Loreal Elseve różne rodzaje 400 ml można było kupić w Lidlu za 9,99 zł, a w E.Leclerc kosztował 21,99 zł, czyli o 120% więcej. Z kolei płyn do płukania ust Listerine 500 ml w Auchan kosztował 9,99 zł, a w Makro 20,16 zł – różnica wyniosła 102%.

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso i wędliny, napoje, słodycze, alkohole, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 11 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych jak i w kanale e-commerce.