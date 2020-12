Znaczenie marketingu B2B będzie rosło. Na jakie kanały cyfrowe warto postawić?

biurowiec | fot. Mike Kononov | Unsplash

W marcu, gdy uderzyła pierwsza fala pandemii, firmy - z obawy przed niewiadomym - wybierały jedną z dwóch strategii: przycupnąć i poczekać na rozwój wypadków albo... wręcz przeciwnie. Te, które zdecydowały się utrzymać działania aktywnie wychodząc do klientów z ofertą dopasowaną do nowych realiów, dzisiaj mogą sobie pogratulować. Do starych nieprędko wrócimy, a wygrane na początku pandemii zaufanie będzie procentować.

Aktywność wydaje się opłacać, tym bardziej że jeszcze przez jakiś czas łatwo nie będzie. O bizantyjskich budżetach można raczej zapomnieć, ale - według American Marketing Association - niektóre sektory mimo wszystko odnotują wzrosty. Jakie? Oczywiście - marketing cyfrowy, co nie może dziwić, skoro jako jedyny umożliwia bardzo precyzyjne mierzenie efektów podjetych działań (AMA wykazało, że marketerzy przewidują wzrost wydatków na marketing cyfrowy o 8,4% w ciągu następnego roku) oraz customer experience. Wydatki związane z doświadczeniami klientów wzrosły o 10% w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zajmując coraz więcej miejsca w całkowitych budżetach marketingowych. Co ciekawe, wzrosły też wydatki na media społecznościowe, które - jak mówią marketerzy - przyczyniały się do zwiększenia wyników firmy średnio o 24%.

Ogólnie 62% uczestników badania potwierdziło, że podczas pandemii znaczenie marketingu w segmencie B2B wzrosło ze względu na jego kluczową rolę w cyfrowym docieraniu do klientów.

Jakie więc ścieżki powinny obrać firmy B2B, aby zwiększać świadomość marki wśród docelowych klientów?

Anna Rama

Audience & Data Strategy Head

Mindshare Polska

Wsparcie sprzedaży B2B może bazować na pozyskaniu nowych klientów lub na skuteczniejszym wykorzystaniu dotychczasowej bazy. Myśląc o nowych kontrahentach warto postawić na różnorodne działania, zarówno długofalowe, jak i te przynoszące szybki zwrot z inwestycji.

Do pierwszych zaliczamy aktywności budujące świadomość na temat naszej oferty oraz pozycję firmy jako eksperta w branży. Niezastąpione będą zatem:

Inwestycje w wirtualne wizytówki (np. profesjonalna strona www, blog czy profile w mediac kh społecznościowych) – ważne, by zamieszczać tam treści unikalne i wartościowe z punktu widzenia odbiorcy np. webinary, poradniki czy case studies.

Wsparcie tych kanałów promocją płatną tak, by zbudować zasięg naszej komunikacji. Przydatne będą kampanie w wyszukiwarkach, promocje w kanałach social mediowych czy obecność w serwisach tematycznych dedykowanych naszej branży.

Monitoring mediów i konwersacji w sieci w obszarze naszego biznesu. Możemy ten proces zautomatyzować np. dzięki wykorzystaniu narzędzi typu Brand24. Pozwoli to na docieranie do przedsiębiorców skupionych w specjalistycznych grupach i aktywne zabieranie głosu w dyskusji z potencjalnymi klientami, oferując gotowe rozwiązania.

Powyższe warto wesprzeć działaniami, które zwykle przekładają się na szybkie zyski, czyli:

Wysyłką e-mail marketingową do precyzyjnie dobranej bazy adresatów np. do subskrybentów branżowych newsletterów.

Prowadzeniem kampanii zbierających leady np. Lead Generation Ads na Facebooku czy na platformie zrzeszającej profesjonalistów, jaką jest LinkedIn.

Kampaniami z użyciem formularza leadowego w sieci wyszukiwania Google lub na YouTube.

Nie zapominajmy też o działaniach wspomagających sprzedaż wśród wcześniej pozyskanych kontaktów handlowych. Pomocne będą tu narzędzia analityczne (np. Google Analytics, połączony ze stroną www) oraz systemy CRM do zarządzania bazą klientów. Wskazanym działaniem będzie segmentacja kontaktów, dzięki której można określić np. częstotliwość transakcji, ich wielkość, kanał pozyskania kontrahenta, itd. Wiedza ta pozwoli na drożenie scenariuszy komunikacyjnych opartych o Live Time Value klienta i wspierających cross- czy upsell.