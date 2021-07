Zrzutki online. Kto, ile oraz kiedy wpłaca datki?

wartość, pieniądze, marka, fot. nattanan23, pixabay

Osoby pochodzące z trzech województw przekazują ponad 50% wszystkich donacji w Polsce. Średnio wpłacają po 75 zł, jednak rekordziści z Białegostoku aż po 91 zł. Tymi, do których warto zwracać się o wsparcie to Warszawiacy, gdyż to oni najczęściej (1/4) finansują zbiórki online w Polsce. Zrzutkę najlepiej zorganizować we wtorki i poniedziałki, a największa liczba wpłat następuje w okolicach godziny 21.00 lub przed południem.

Mieszkańcy, których miast wpłacają najczęściej?

Hegemonami w finansowaniu zrzutek są Warszawiacy, gdyż to oni praktycznie masowo finansują zbiórki w sieci. Ponad ¼ (27,44%) zrzutek opłacana jest właśnie przez mieszkańców stolicy. Na podium znaleźli się również Wrocławianie (8,96%) oraz mieszkańcy Katowic 6,02%. Tuż za TOP3 są Krakowianie (5,99%), a pierwszą piątkę zamykają Poznaniacy (5,98%).

O której godzinie darczyńcy są najbardziej hojni?

W ciągu doby mamy do czynienia z dwoma kluczowymi okresami, w trakcie których następuje najwięcej wpłat. Pierwszym z nich jest wieczór, a drugim godziny przedpołudniowe.

Donatorzy są najbardziej hojni od godziny 18.00, jednak to w godzinach 20.00-22.00 mamy peak, czyli szczyt liczby wpłat, który odpowiada za blisko co trzecią donację w ciągu dnia i nocy. Kluczową godziną jest 21.00 oraz jej okolice, kiedy to realizowana jest co dziesiąta (10,22%) wpłata. Drugą istotną godziną jest 22.00 z 8,6% wpłat, a pierwszą trójkę zamyka 20.00 z udziałem na poziomie 8,21%. Czwartą w kolejności godziną jest 19.00 (5,63%).

Drugą ważną porą w zakresie liczby wpłat jest przedpołudnie, tzn. okolice godzin 10.00 – 12.00, ze szczytem o 11.00 (5,53%), piąty wynik w ciągu doby. Tuż za nią, znajduje się godzina 10.00 z udziałem na poziomie 5,48%. Południe, tj. godzina 12.00 zajmuje ósme miejsce (5,17%).

W którym dniu jest najwięcej wpłat?

Kluczowym okresem tygodnia jest jego początek. W jego pierwsze trzy dni mamy blisko połowę wpłat (45,56%). Wtorek to kluczowy dzień, gdyż w tym dniu mamy co szósta wpłatę (15,51%). Następnie poniedziałek (15,25%), a środa to 14,8%, która zajęła czwarte miejsce w TOP 5. Na trzecim miejscu znalazł się czwartek (15,18%). Piąte miejsce zajął piątek z udziałem 14,17%. W weekend z wpłatami jest trochę gorzej, niedziela (13,54%), a sobota (11,55%) zamyka stawkę.

W których województwach są najhojniejsi mieszkańcy?

Jeżeli myślisz o zorganizowaniu zbiórki w sieci to warto skierować swoją prośbę do osób zamieszkujących trzy województwa. Bowiem wpłaty pochodzące właśnie od nich, stanowią ponad 50% wszystkich donacji z obszaru całej Polski.

– Niekwestionowanym liderem wśród wszystkich województw jest Mazowieckie, gdyż blisko 1/3 wpłat (30,24%) pochodzi właśnie z tego obszaru. Na drugim miejscu znalazł się Śląsk z udziałem na poziomie 12,75, a TOP 3 zamyka Dolny Śląsk (10,68%) – podsumowuje Tomasz Chołast ze zrzutka.pl.

W pierwszej piątce znalazły się także województwa: małopolskie (8,8%) i wielkopolskie (8,75%). Wśród tych obszarów administracyjnych, które najrzadziej wpłacają są lubuskie (1,02%), podlaskie (1,02%) i opolskie (1,07%).

Po ile się zrzucamy?

Średnia wartość wpłaty na zrzutkę to 75,89 zł, na podstawie 345 158 donacji. Jednak to nie mieszkańcy stolicy, jak można byłoby się spodziewać po analizie wcześniejszych danych, przekazują największe jednostkowe kwoty. Statystycznie najwięcej wpłacają osoby z Białegostoku (91,00 zł). Na drugim miejscu znaleźli się mieszkańcy Bielska – Białej, średnio po 90,06 zł. Opolanie z wpłatami na poziomie 85,02 zł zajęli trzecie miejsce, a osoby z Zamościa (84,06 zł) uplasowali się na czwartym. Pierwszą piątkę zamykają mieszkańcy Rzeszowa (81,80 zł).

