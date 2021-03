Zwrot zakupów online. Nie wszyscy znają swoje prawa

zakupy, online, koszyk, komputer, fot. Preis_King, pixabay

W ślad za rosnącą popularnością zakupów online, nie zawsze idzie znajomość praw, jakie przysługują konsumentowi. Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez firmę SW Research, 89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy, ale tylko 47% dokładnie wie na czym ono polega.

Zwrotów zakupów internetowych

87% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku dokonało zakupów przez Internet. Spośród tych osób więcej niż co trzecia (37%) chciała dokonać zwrotu. Wraz z wiekiem odsetek ten maleje – 49% badanych w wieku do 24 lat chciało zwrócić zakupiony przez Internet produkt, natomiast spośród osób w wieku powyżej 50 lat było ich 28%.

Chęć zwrotu nie zawsze przekłada się jednak na jego faktyczne dokonanie – 9% Polaków, którzy chcieli zwrócić produkt zakupiony przez Internet w ciągu ostatniego roku, nie udało się tego dokonać.

Znajomość swoich praw

89% Polaków słyszało o prawie do odstąpienia od umowy produktu zakupionego przez Internet. Prawie 2/3 badanych (64%) deklaruje, że zna i wie na czym polega to prawo, a ¼ respondentów (25%) słyszała o tym prawie, ale nie wie na czym ono polega. Z kolei co dziesiąty Polak (11%) nigdy nie słyszał o tym prawie konsumenta.

Spośród osób, które deklarują, że wiedzą na czym polega prawo do odstąpienia od umowy 73% poprawnie wskazuje, że na skorzystanie z tego prawa konsument ma 14 dni. Odsetek Polaków, którzy dokładnie znają to prawo wynosi zatem 47%.

- Rosnąca popularność rynku e-commerce w trakcie pandemii naturalnie wiąże się z większą liczbą zwrotów zakupów dokonywanych online. Mimo wysokiego odsetka deklaracji dotyczącej znajomości prawa do odstąpienia od umowy, tylko co drugi respondent potrafił prawidłowo wskazać okres od momentu zakupu, w którym przysługuje to prawo. W czasach, w których zakupy online są coraz chętniej wybierane przez Polaków warto budować większą świadomość konsumencką, wskazywać możliwości i rozwiązania z jakich można skorzystać nie tylko na etapie kupowania produktu, ale także przy użytkowaniu czy potrzebie dokonania zwrotu, za czym idzie budowanie lepszej relacji z konsumentem – komentuje zauważa Adrian Wróblewski, Dyrektor Działu Analiz SW Research.

