Zwyczaje Polaków dotyczące słuchania muzyki. Pomogła odnaleźć się w nowej rzeczywistości

muzyka, kobieta, słuchawki, fot. vinzentweinbeer, pixabay

W jaki sposób muzyka pozwoliła przetrwać zaskakującą rzeczywistość ostatnich miesięcy? Jak zmieniły się nasze zwyczaje dotyczące słuchania muzyki? Jak wskazuje najnowsze badanie przeprowadzone na grupie tysiąca Polaków, dla 1/5 z nas muzyka była kluczowym elementem pomagającym odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ponadto dla coraz większej grupy osób staje się nieodłącznym elementem codzienności.

Muzyka ważnym elementem życia codziennego

W badaniu wzięli udział miłośnicy muzyki z całej Europy, w tym grupa tysiąca słuchaczy z Polski. Celem ankiety było sprawdzenie, w jaki sposób słuchanie muzyki pomogło przetrwać trudną i zaskakującą rzeczywistość ostatnich miesięcy. Aż 63% badanych zaznacza, że dzisiaj spędza coraz więcej czasu z muzyką każdego dnia, wszędzie gdzie ma na to szansę. 28% ankietowanych twierdzi, że piosenki pomogły im przejść trudne momenty, a prawie 1/5 jest zdania, że muzyka była dla nich w tym czasie ważniejsza niż kiedykolwiek, przy czym najczęściej wskazują na to osoby po 65. roku życia. W ostatnich miesiącach więcej słuchamy utworów relaksujących (14% badanych), ale i smutnych (12%).

Utwory dopasowane do nastroju

Siłę muzyki potwierdzają ankietowani z całej Europy. Jak wskazuje ibis, 1/3 badanych zwróciła się w stronę muzyki, by móc łatwiej przetrwać ostatnie miesiące. Ponad połowa polskich słuchaczy posiada specyficzne playlisty i utwory przygotowane pod wybrane nastroje. Dla 48% muzyka jest skutecznym poprawiaczem nastroju, a 45% słucha wybranych piosenek, by przywołać konkretne wspomnienia. Na pełny powrót koncertów na żywo czeka zaledwie 1/4 z nas.

- Muzyka w znacznym stopniu wpływa na nasz nastrój, pozwala przywołać specyficzne wspomnienia, poczuć bliskość ukochanych osób czy wreszcie skutecznie poprawić humor. W ciągu ostatnich 18 miesięcy muzyka była dla ludzi ważniejsza niż kiedykolwiek. Dlatego, jako uwiecznienie tego wyjątkowego czasu, przygotowaliśmy specjalną playlistę uświetniającą powrót do normalności, a zarazem jako pamiątkę tych szczególnych chwil. Chcemy uhonorować rolę muzyki, jaką odgrywa dla nas każdego dnia – wyznaje James Wheatcroft SVP Marketing & Brands, Accor odpowiedzialny za komunikację marki ibis.

Jak często słuchamy muzyki?

Jak wskazuje ibis, przeciętny dorosły Polak słucha średnio 5-6 godzin muzyki tygodniowo – często po to, by poprawić nastrój. Aż dla 86% ankietowanych konkretne piosenki potrafią drastycznie polepszyć humor w przypadku złego samopoczucia czy zmęczenia. Co więcej, w takich sytuacjach słuchacze przyznają się do słuchania ich nawet 14 razy w tygodniu. Najczęściej wybieranym gatunkiem w przypadku dobrego nastroju jest pop, z kolei muzyka rockowa pozwala większości pokonać chwile irytacji.

- Nasze badanie, poza pokazaniem siły muzyki, potwierdza jej wpływ na podtrzymywanie kontaktów z bliskimi, co było szczególnie ważne. Muzyka łączy ludzi zarówno w dobrych, jak i złych momentach, a także pozwala poszerzać horyzonty. W przypadku braku koncertów coraz więcej osób eksperymentowało z nowymi dźwiękami – kwituje James Wheatcroft.

Powrót do radia

W ciągu ostatnich miesięcy, 22% badanych częściej słuchało radia, a co piąty Polak korzystał z gotowych playlist w serwiach streamingowych. Do eksperymentowania z nowymi gatunkami przyznaje się 17% słuchaczy.

- Nie mam pojęcia, dlaczego w ciągu ostatnich miesięcy poczułam potrzebę powrotu do klasycznej radiowej muzyki z lat 70. Może to ze względu na melancholijny, nostalgiczny i spokojny wymiar tamtej epoki i pewnego rodzaju nadzieja widoczna w tekstach. W wielu z nich można znaleźć też konotacje z podróżowaniem, byciem w drodze, przemieszczaniem się, do czego każdy z nas na swój sposób tęsknił - wyznaje Kasia Lins, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów.

ibis wskazuje też, że najczęściej Polacy słuchają muzyki podczas jazdy samochodem (47%). Dla 40% osób jest ona źródłem rozładowania napięcia, 38% stara się zagłuszyć ciszę, 33% zatraca się w świecie fantazji i marzeń, a 31% dzięki muzyce wraca do dawnych wspomnień. Badanie zostało zlecone przez markę ibis, a dzięki otrzymanym wynikom powstanie lista utworów z całej Europy, które pomogły ludziom przetrwać pandemię.