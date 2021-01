Żywiec Zdrój spełnia obietnicę. Przetworzył 100 procent wprowadzonego na rynek plastiku

Mimo, że rok 2020 spowodował reorganizację wielu planów biznesowych, największe środowiskowe zobowiązanie Żywiec Zdrój zostało zrealizowane. W 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach firma ogłosiła, że zapewni zbiórkę i podda recyklingowi taką samą ilość plastiku, jaką wprowadzi w 2020 roku na rynek. Zebrane tworzywa sztuczne przekazane zostały do recyklingu, dzięki czemu zostały ponownie przetworzone i zamknęły obieg.

Nieodpowiednie gospodarowanie odpadami, w tym opakowaniami plastikowymi to zdaniem Polaków największe wyzwanie środowiskowe, jakie przed nimi stoi. Aż 75% respondentów ma świadomość, że zmiany pewnych nawyków są koniecznością, aby chronić planetę. Jednocześnie, niemal co trzeci ankietowany uważa, że sam niewiele jest w stanie zrobić i pojedyncze działania nie wpłyną na widoczną zmianę. Wielu wierzy, że potrzebne są zmiany strukturalne – wskazują rządy (58%), koncerny energetyczne i elektrownie (52%) oraz korporacje (29%) jako organizacje, których działania będą kluczowe w kwestii walki o lepsze środowisko.

Firma Żywiec Zdrój, która od lat podejmuje szereg działań na rzecz środowiska naturalnego, odpowiada na te oczekiwania. Szacunek i troska o środowisko to kluczowe elementy strategii Żywiec Zdrój. Spółka podejmuje szereg działań na rzecz bardziej efektywnego recyklingu butelek po napojach w Polsce. W 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach Żywiec Zdrój ogłosił bezprecedensowe zobowiązanie, w myśl którego już w 2020 roku taka sama ilość plastiku, jaki firma wprowadzi na rynek, zostanie z niego zebrana i trafi ponownie do obiegu. Celem jest poddanie butelek recyklingowi tak, aby otrzymały kolejne życie i wróciły w postaci kolejnego opakowania.

Bezprecedensowe zobowiązanie zostało zrealizowane we współpracy z Rekopolem, organizacją odzysku opakowań, która w imieniu marki realizuje prawny obowiązek zbiórki i recyklingu m.in. tworzyw sztucznych, współpracując z kilkudziesięcioma firmami odpadowymi, sortowaniami i recyklerami na terenie całego kraju. Decydując się na współpracę z tym partnerem marka zagwarantowała całemu procesowi transparentność, jak również zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz międzynarodowymi standardami.

- Zrównoważony rozwój jest dla nas tak samo ważny, jak wyniki biznesowe. Przykładem na to jest właśnie wypełnienie zobowiązania, które ogłosiliśmy, by pokazać że jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za nasz produkt. Jesteśmy dumni, że pomimo wyzwań, jakie przyniósł miniony rok, zrealizowaliśmy podjęte 2 lata wcześniej zobowiązanie dotyczące zbiórki równowartości 100% wprowadzonego przez nas w 2020 roku plastiku. Wierzymy, że ten krok będzie impulsem dla innych, by spojrzeć na plastik jak na wartościowy surowiec, a nie odpad. Równocześnie chcielibyśmy podziękować konsumentom, ponieważ na koniec dnia to każdy z nas, wyrzucając plastik do żółtego kosza, realnie przyczyniał się każdego dnia do realizacji tego zobowiązania. Zbiórka ekwiwalentu 100% plastiku to dopiero początek, teraz chcemy przenieść nasze działania na kolejny poziom, dlatego aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego, który jest najbardziej efektywnym sposobem na zwiększenie poziomu zbiórki surowca PET dla całej branży – komentuje Frédéric Guichard, Prezes Zarządu Żywiec Zdrój.