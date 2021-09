Allegro uruchamia nową usługę logistyczną One Fulfillment

paczka, One Fulfillment, fot. Allegro

Najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce uruchamia nową usługę logistyczną - One Fulfillment by Allegro. Sprzedawcy, którzy zdecydują się z niej skorzystać będą mogli zaoferować swoim klientom nie tylko szeroki wybór metod dostawy w atrakcyjnych, wynegocjowanych przez Allegro cenach, ale przede wszystkim zapewnią im dostawę przesyłki już następnego dnia po zakupie lub nawet tego samego dnia.

Allegro uruchamia swoja usługę logistyczną w A2 Warsaw Park, gdzie dysponuje powierzchnią 36 500 m2. Niemal 2 800 m2 stanowią biura i przestrzeń wypoczynku dla pracowników. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna Magazynu Allegro z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2.

W nowym magazynie Allegro do końca 2022 roku zatrudnienie znajdzie docelowo 1200 pracowników. Dbając o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, Allegro zapewniło w obiekcie właściwie rozplanowane i duże przestrzenie, co umożliwia zachowanie odpowiedniego dystansu w czasie pandemii COVID-19.

Aspekt ekologiczny

Aspekt ekologiczny nowej usługi One Fulfillment by Allegro ma ogromne znaczenie dla platformy, na której sprzedaż prowadzi 125 tys. profesjonalnych sprzedawców. W procesie pakowania Allegro korzysta tylko z materiałów przyjaznych środowisku - certyfikowanych opakowań, papierowych taśm i wypełniaczy, a także wdraża procesy mające na celu zminimalizowanie odpadów. Dzięki nadawaniu przesyłek z jednego miejsca Allegro realizuje też Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w strategii firmy na lata 2020-2023, wpływając na zmniejszenie śladu węglowego.

- Dzięki usłudze One Fulfillment planujemy jeszcze bardziej skrócić czasy dostaw, obniżyć koszty i poprawić przewidywalność dla klientów. Klienci docelowo będą mogli także dokonać zakupu od wielu sprzedawców z jednego centrum magazynowego, a zamówienie zostanie wysłane jedną paczką, co jest zarówno bardziej ekonomiczne jak i ekologiczne. Tym samym sprzedawcy będą mogli podnieść atrakcyjność swoich ofert i istotnie zwiększyć sprzedaż. Nowa usługa pozwoli im przeznaczyć czas i zasoby - poświęcane dotychczas na logistykę - na to, co najważniejsze, czyli pozyskiwanie atrakcyjnych produktów, ich dobrą prezentację na platformie i profesjonalną obsługę klienta. Sprzedawcy utrzymają wysoką jakość dostaw nawet podczas szczytów sprzedażowych i nie będą musieli sami inwestować w profesjonalne magazyny oraz ich wyposażenie - mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro.

Nowe metody dostawy

Obecnie już ponad 80% zamówień składanych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni i czasy dostaw dynamicznie przyspieszają. Platforma nie ustaje w staraniach, by wspierać ten trend poprzez szereg inicjatyw motywujących sprzedawców i firmy logistyczne do poprawy czasów dostaw, w tym poprzez rozwój oferty własnych innowacyjnych rozwiązań logistycznych. W maju uruchomione zostały pierwsze Allegro Punkty w sieci Kolporter, a do końca roku klienci będą mogli skorzystać z jeszcze większej liczby atrakcyjnych lokalizacji, w których mogą nadawać i odbierać przesyłki z Allegro.

Równocześnie platforma "sadzi" sieć nowoczesnych zielonych automatów paczkowych, z których pierwsi klienci skorzystają jeszcze jesienią bieżącego roku. Nowe usługi logistyczne oraz metody dostawy od Allegro jeszcze bardziej usprawnią proces dostarczania zakupów klientom.

