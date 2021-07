Allegro wprowadza konta rodzinne. Na czym polega to rozwiązanie?

smartfon, komputer, fot. Firmbee, pixabay

Każda rodzina wie, że warto się dzielić, nawet gdy chodzi o zakupy przez Internet. Według danych Allegro, 76% aktywnych użytkowników kupuje produkty (wyłączając prezenty) na platformie dla członka rodziny innego niż małżonek lub partner. Przyczyny bywają różne. Jedni chcą pomóc bliskim, którzy jeszcze nie mają własnego konta lub nie korzystają z płatności internetowych. Inni po prostu pragną podzielić się korzyściami, jakie oferuje na przykład Allegro Smart!, zapewniając rodzinie dodatkowe oszczędności. W odpowiedzi na wspomniane potrzeby, Allegro wprowadza konta rodzinne.

- Wyobraźmy sobie mamę dwójki dzieci, która prowadzi własną działalność i jednocześnie organizuje życie rodzinne. Cała rodzina używa jej konta na Allegro i potrzebuje wsparcia przy zakupach. Często zdarza się, że mama przez 30 minut słucha listy zakupów przez telefon, ponieważ babcia nie ma swojego konta i prosi ją o złożenie zamówienia na Allegro, lub wytęża wzrok, próbując ze zdjęcia wysłanego SMS-em odgadnąć, jakiego właściwie kabla do komputera potrzebuje jej mąż, który chce skorzystać z bezpłatnej dostawy w ramach jej subskrypcji Smart!. Również dzieci używają jej konta na Allegro i często potrzebują pomocy w sfinalizowaniu zakupu oraz dokonywaniu płatności (tak jak np. syn, który wyprowadził się już z domu na studia, ale korzysta ze wsparcia finansowego rodziców), lub są po prostu zbyt młodzi (jak jej 11-letnia córka). Konto rodzinne znacznie ułatwi im zakupy, zapewniając jednocześnie mamie prywatność oraz rekomendacje produktów dopasowane do jej potrzeb - czytamy w komunikacie prasowym Allegro.

Konto rodzinne na Allegro - jak to działa?

Konta rodzinne pozwalają użytkownikom połączyć konto Allegro z kontami ich bliskich. Osoba dorosła, czyli organizator, może wysłać pozostałym członkom zaproszenie do grupy e-mailem. A jeśli nie mają oni konta? Żaden problem – nowi klienci mogą szybko zarejestrować własne konto, które zostanie automatycznie dodane do grupy rodzinnej. Organizator rodziny może podzielić się swoimi benefitami, np. darmowymi dostawami w ramach Allegro Smart!, z innymi członkami grupy. Każda może liczyć maksymalnie 10 osób, niekoniecznie mieszkających pod jednym adresem.

– Konta rodzinne Allegro to sposób na zakupy przez Internet, który polega na wspólnym korzystaniu z usług Allegro z uwzględnieniem różnych potrzeb poszczególnych użytkowników. Każdy członek grupy zachowuje własne konto, jednocześnie zyskując korzyści, takie jak darmowe dostawy i zwroty w ramach Allegro Smart! bez dodatkowych opłat. Takie rozwiązanie jeszcze bardziej ułatwi zakupy na Allegro, zwłaszcza osobom mniej zaawansowanym technologicznie lub dzieciom, które coraz częściej chcą dokonywać zakupów przez Internet. Chcemy pomóc im stawiać pierwsze kroki w zakupach online w sposób odpowiedzialny – powiedział Piotr Sekulski, Technology Director w Allegro.

Korzyści dla kupujących

Konta rodzinne pomogą w codziennych zakupach na Allegro. Po pierwsze, bliscy będą mogli poprosić organizatora grupy o zakup produktu jednym kliknięciem, wybierając opcję „Poproś o zakup" dostępną przy każdej ofercie. Po zaakceptowaniu prośby użytkownik może zamówić wybrany przez członka rodziny produkt i zapłacić za niego, a paczka zostanie wysłana bezpośrednio na adres proszącego. Dostęp do historii zakupów będą mieli dany kupujący i organizator grupy. Jest to przydatna funkcja dla dzieci i nastolatków, którzy będą mogli sami dokonywać zakupów – oczywiście po otrzymaniu zgody dorosłych.

Rodziny nie będą musiały też martwić się kosztami dostawy. Organizatorzy grup posiadający pakiet Smart! lub Smart! na Start (promocja z 5 darmowymi przesyłkami) mogą dzielić się swoim członkostwem z bliskimi. Tym samym rodzina płaci za pakiet Smart tylko raz i jest to taki sam koszt jak za indywidualny pakiet.

Korzystanie z grup rodzinnych oznacza jednak nie tylko wspólne korzyści, ale także prywatność kont poszczególnych członków rodziny. Funkcje, takie jak indywidualna historia zamówień, ostatnio oglądane produkty i preferencje zakupowe, nie będą udostępniane pozostałym użytkownikom (oczywiście z wyjątkiem opcji „Poproś o zakup"). Oznacza to, że rekomendacje Allegro będą jeszcze lepiej dopasowane do oczekiwań użytkowników. Z jednej strony mogą oni wysyłać prośby o zakup do organizatora grupy, a drugiej strony mogą sami dokonywać zakupów i w dodatku nie muszą obawiać się, że bliscy zobaczą np. zamawiany dla nich prezent.

Konta rodzinne będą stale rozwijane. W najbliższych miesiącach pojawią się kolejne funkcje związane z dzieleniem się i polepszaniem doświadczeń zakupowych w ramach grupy rodzinnej.