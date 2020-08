Blik zalicza mocne wzrosty. W drugim kwartale zrealizowano ponad 97 mln transakcji

smartfon, kobieta, telefon, fot. Pexels, pixabay

W drugim kwartale 2020 roku użytkownicy Blika zrealizowali 97,4 mln transakcji, a w całym pierwszym półroczu było ich aż 175 mln. Na koniec czerwca z Blika aktywnie korzystało 5,42 mln użytkowników, a więc prawie połowa wszystkich osób, które mają bankowe aplikacje mobilne. Z uwagi na te dane, BLIK można nazwać najszybciej rosnącą innowacją na rynku płatniczym.

Transakcje internetowe na czele

W drugim kwartale br. użytkownicy Blika zrealizowali o ponad 7 milionów transakcji więcej niż w całym 2018 roku. Tradycyjnie najwięcej transakcji realizowanych było w internecie – było ich aż 73 mln, czyli o 110 proc. więcej niż rok temu i o 27 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Płatności w sieci stanowią zatem trzy czwarte wszystkich transakcji.

- Pandemia przeniosła handel do sieci, a tam BLIK jest metodą płatności pierwszego wyboru z uwagi na szybkość, wygodę i bezpieczeństwo płatności. Odnotowaliśmy także ogromny wzrost liczby przelewów na numer telefonu. Polacy coraz chętniej rozliczają się bezgotówkowo, co jest bardzo ważne w czasie zagrożenia koronawirusem - mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA.

Przelewy na numer telefonu

Użytkownicy zrealizowali w drugim kwartale aż 10,6 mln przelewów na numer telefonu BLIK, co daje wzrost o 47 proc. w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku i blisko 200 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Gotówka w odwrocie

Liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła o 20 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem – było ich 8,4 mln (to 68 proc. więcej rok do roku). Odchodzenie od obrotu gotówkowego w czasie pandemii widać również po spadku liczby wypłat z bankomatów. Takich transakcji było 5,5 mln, czyli o 8 proc. mniej niż rok wcześniej.

Średnia liczba transakcji dziennie w drugim kwartale przekroczyła milion, a rekordowego dla kwartału dnia było ich ponad milion trzysta (1327 tys.). W porównaniu do pierwszego kwartału roku wzrosła średnia kwota transakcji i wynosiła 135 zł (o 5 zł więcej niż w poprzednim kwartale). Pojedyncza wypłata z bankomatu wyniosła średnio 570 zł (w stosunku do 516 zł w pierwszych trzech miesiącach roku) – użytkownicy wypłacali pieniądze rzadziej, ale pobierali wyższe kwoty. Łączna wartość wszystkich transakcji BLIKIEM w kwietniu, maju i czerwcu to ponad 13 miliardów zł. – o 28 proc. więcej niż w pierwszym kwartale.

Użytkownicy Blika

Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK sprawdził, ile osób korzysta z szybkich płatności mobilnych. Przyjęto, że aktywnym użytkownikiem jest osoba, która zrealizuje przynajmniej jedną transakcję w miesiącu. Nie brano pod uwagę użytkowników, którzy wykonywali wyłącznie przelewy na numer telefonu, nie korzystając z innych kanałów płatności Blikiem. Na koniec drugiego kwartału z Blika korzystało aktywnie 5,42 mln osób, czyli o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Dziś już blisko co drugi użytkownik bankowych aplikacji mobilnych w Polsce płaci Blikiem.

BLIK najszybciej rosnącą innowacją płatniczą w Polsce

W ciągu roku liczba osób, które deklarują korzystanie z Blika wzrosła o 9 p.p. do poziomu 28 proc. – wynika z badania KANTAR, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 2400 Polaków. To najwyższy wynik wśród bezgotówkowych systemów płatności. Wyższy nawet niż płatności zbliżeniowe telefonem. BLIK jest także bardzo chętnie polecanym sposobem płatności. Skłonność do polecania usługi przez jej użytkowników (wskaźnik NPS) dla Blika kształtuje się na poziomie 57 punktów. Dla porównania – średnia dla rynku bankowego w Polsce w drugim kwartale to zaledwie 18 punktów.

Blik jest chętnie polecany z uwagi na szybkość i wygodę płacenia. Dystansuje także inne marki w kategorii płatności – wskaźnik Brand Power, który pokazuje siłę marki wśród użytkowników aplikacji bankowych opracowany przez Kantar dla Blika wyniósł w drugim kwartale aż 37 proc. BLIK osiągnął wynik lepszy niż istniejące na rynku od wielu lat marki organizacji płatniczych oraz był wielokrotnie lepszy niż jakakolwiek inna marka płatności mobilnych.