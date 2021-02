Co najczęściej kupujemy na raty? Pandemia zmieniła obraz rynku

wartość, pieniądze, marka, fot. nattanan23, pixabay

Zainteresowanie kredytami ratalnymi w kanale online Santander Consumer Banku wzrosło o blisko 170 proc. w 2020 roku w porównaniu do roku 2019. Klienci najczęściej korzystali z produktów ratalnych, aby kupić smartfony, na kolejnym miejscu znalazły się telewizory oraz laptopy. Kredyty ratalne są najpopularniejsze w sklepach internetowych ze sprzętem AGD i RTV, ale także z meblami oraz artykułami sportowymi.

Większość w 2020 roku, nie tylko Polska, ale i cały świat, funkcjonowała w warunkach i ograniczeniach narzuconych przez pandemię koronawirusa. Nadal ma ona duży wpływ na praktycznie każdy aspekt naszego życia. Zdalnie pracujemy, uczymy się, często także zdalnie spotykamy się ze znajomymi. Znacznie więcej osób zaczęło także regularnie kupować przez internet. To oczywiste w związku z czasowym zamykaniem wielu sklepów, ale także obawami przed przebywaniem w miejscach większych skupisk ludzkich. Według badania przeprowadzanego na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii”, aż jedna trzecia Polaków w związku z koronawirusem zaczęła częściej kupować w sieci.

Pierwsze miesiące pandemii kluczowe dla zakupów ratalnych

Przejście do kanału online wpłynęło także na znaczny wzrost zainteresowania produktami ratalnymi w tym kanale. Santander Consumer Bank w 2020 roku odnotował wzrost wartości sprzedaży w kredytach ratalnych online aż o 168 proc. w stosunku do roku 2019. Najwyższe dynamiki rok do roku widać było w kwietniu (261 proc. wzrostu), maju (212 proc.) oraz czerwcu (272 proc.). To początkowe miesiące pandemii. Jednak w pozostałych miesiącach 2020 roku również odnotowywano duże wzrosty w kredytach ratalnych sprzedawanych w kanale online.

- Od początku pandemii oraz związanych z nią ograniczeń w funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych, położyliśmy duży nacisk na usprawnianie dostępu do kredytów ratalnych w kanale internetowym. Obecnie jest on dominującym modelem sprzedaży nowych kredytów ratalnych. Klienci znacznie chętniej korzystają z tego rozwiązania nie tylko z uwagi na ograniczenia funkcjonowania tradycyjnego handlu, ale także z uwagi na niższe oprocentowanie oraz sprawny w pełni online proces uzyskania finansowania. Spodziewamy się, że popularność tego produktu będzie nadal utrzymywała się na wysokim poziomie w tym roku – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Sprzedaży i Dystrybucji w Departamencie Produktów Konsumenckich i Sprzedaży Santander Consumer Banku.

Najchętniej kupowane online produkty na raty

W 2020 roku najwięcej kredytów ratalnych Santander Consumer Banku udzielonych zostało w sklepach internetowych ze sprzętem AGD i RTV, a także tych specjalizujących się w sprzedaży telefonów komórkowych, mebli oraz artykułów sportowych i turystycznych. Kredyt ratalny był także popularny w serwisach z asortymentem motoryzacyjnym.

Na raty w sklepach internetowych zdecydowanie najczęściej kupowane były smartfony, które stanowiły aż 32 proc. produktów z pierwszej dziesiątki. Na kolejnej pozycji znajdują się telewizory (16 proc. udziału w 10 najpopularniejszych produktach) oraz laptopy (11 proc.). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także lodówki, pralki oraz rowery.

Smartfony były najczęściej wybieranym produktem, który klienci kupowali na raty w kanale online w każdym miesiącu ubiegłego roku. Najwięcej tego typu zakupów Santander Consumer Bank odnotował w kwietniu oraz w lipcu ubiegłego roku.

Krótko po pierwszym lockdownie odnotowano także najwyższą sprzedaż na raty laptopów. Kwiecień był dla tego produktu zdecydowanie najpopularniejszym miesiącem roku. Udzielono wówczas dwukrotnie więcej kredytów ratalnych na ten produkt niż w jakimkolwiek innym miesiącu 2020 roku.