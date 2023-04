DHL, Allegro, komputer, fot. DHL Parcel

Klienci Allegro mogą skorzystać z kolejnych opcji dostaw oferowanych przez DHL Parcel. Użytkownicy, którzy wybiorą ofertę firmy, będą mogli odbierać swoje przesyłki nie tylko pod wskazanym adresem, ale także w sieci DHL POP – automatach POP BOX i punktach odbioru w całej Polsce. Ta wygodna forma dostawy cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Już około 50% paczek w kraju nadawanych jest do punktów PUDO lub automatów paczkowych. Oferta ta będzie dostępna także w programie Allegro Smart!

Obsługa przesyłek na ostatniej mili

Według danych PWC w 2027 roku prognozowana wartość rynku e-commerce w kraju wzrośnie do nawet 187 mld zł. Wzrost ten w 54% pochodzić będzie z kategorii takich jak: moda, elektronika oraz zdrowie. Wszystko to będzie wiązało się z rosnącym wolumenem przesyłek. Aby sprostać temu wyzwaniu, niezbędny jest elastyczny model obsługi przesyłek na etapie ostatniej mili. Jest ona punktem krytycznym w całym łańcuchu dostaw, ponieważ ma wpływ m.in. na doświadczenie zakupowe klienta.

Właśnie dlatego w branży e-commerce kluczowy jest sprawdzony operator logistyczny, który odpowiada na potrzeby klientów. Z analiz wynika, że konsumenci oczekują m.in. dostaw pod wskazany adres w konkretnych przedziałach czasowych, alternatywnych miejsc odbioru i nadawania przesyłek oraz możliwości konsolidowania ich .

Nowa opcja dostawy produktów

Te i inne potrzeby realizuje DHL Parcel, z którego usług mogą już korzystać klienci Allegro. Do tej pory była to dostawa kurierem pod wskazany adres. Od teraz kupujący mogą wybierać również dostawę do automatów i punktów obsługi paczek.

- Partnerstwo z Allegro jest ważne zarówno dla nas jak i dla kupujących na platformie, którzy oczekują wygodnych dostaw, najwyższe jakości. Widzimy rosnące potrzeby w zakresie OOH delivery. Według danych zebranych w „Polish CEP Report 2021” punkty obsługi paczek to dla klientów gwarancja dostarczenia przesyłki, wygoda i bliskość. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna i konkurencyjna cena dostawy. W DHL Parcel dysponujemy już ponad 14 tysiącami punktów odbiorów paczek DHL POP w całej Polsce i budujemy mocną sieć automatów paczkowych DHL POP BOX, w których klienci mogą wygodnie nadać i odebrać swoją przesyłkę. Elastyczność w nadawaniu i odbieraniu paczek, a co za tym idzie, możliwość swobodnego planowania dnia czy tygodnia, jest niezwykle istotną wartością dla użytkowników e-handlu, którzy są coraz bardziej wymagający. Właśnie dlatego na rynku PUDO i APM naszym wyróżnikiem jest czas – paczka zaczeka na swojego właściciela aż 4 dni. Włączenie dostaw z DHL i możliwość korzystania z naszego międzynarodowego doświadczenia to dla sprzedających szansa na rozwój własnego biznesu – komentuje Tadeusz Puchała, wiceprezes ds. sprzedaży w DHL Parcel.

Dostawa w ramach Allegro Smart!

Z rozszerzonej oferty dostaw DHL mogą korzystać także Klienci, którzy posiadają Allegro Smart!. Obecnie z programu korzysta już ponad 5 mln klientów, a liczba ofert z darmową dostawą na platformie przekroczyła 160 mln. Klienci zaoszczędzili na przesyłkach już ponad 5,2 mld złotych.