E-commerce w 2020 i 2021 roku. Czy firmy zmienią podejście do sprzedaży online? [infografika]

E-commerce w Polsce ma za sobą rok gwałtownych wahań i intensywnych zmian. Branża wprawdzie odnotowała wzrost, ale jej fundamenty wymagają dalszego wzmocnienia. Dla wielu firm z branży e-commerce był to dobry czas. W ubiegłym roku aż 43 proc. zwiększyło przychody w porównaniu z 2019 rokiem. W dobie zwiększonego ruchu w sklepach on-line głównym wyzwaniem okazało się skuteczne dotarcie do klienta – zarówno na poziomie technologicznym jak i marketingowym - wynika z raportu "technologie i marketing w e-commerce – wyzwania i trendy 2021", opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego przez IDG Poland wśród osób decyzyjnych z branży e-commerce w Polsce.

Niezbędnym czynnikiem sukcesu firm z sektora stało się wykorzystanie zaawansowanych narzędzi technologicznych. Zwłaszcza tych, które wspierają wszystkie obszary działania ecommerce, związane z obsługą klienta – od kwestii marketingowego wsparcia sprzedaży, przez zaawansowaną analitykę, zarządzanie relacjami z klientami aż po chatboty, systemy klasy ERP czy korzystanie z chmury. Skorzystanie z dostępnych rozwiązań technologicznych pozwoliło wielu e-sklepom w Polsce na wdrożenie błyskawicznych zmian, w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań klientów – nawet w skrajnie nieprzewidywalnych sytuacjach.

Adopcja takich rozwiązań jest jednak na niewystarczającym poziomie. Aż 73 proc. e-sklepów planuje wdrożenie zaawansowanych narzędzi technologicznych, wspierających działania marketingowe i sprzedażowe, pozwalających gromadzić dane o klientach oraz skutecznie docierać do nich z ofertą.

Adopcja martechu

E-sklepy nie korzystają dziś w pełni z zaawansowanych narzędzi technologicznych wspomagających obsługę klienta, sprzedaż i marketing. Jedynie 50 proc. z nich wykorzystuje Web Analytics, 47 proc. Marketing Automation, a 43 proc. CRM. Rzadko wykorzystywane są także Customer Data Platform (29 proc.) czy rozwiązania BI (15 proc.).

Choć branża e-commerce w Polsce nie wykorzystuje w pełni rozwiązań martechowych, to widzi potencjał w narzędziach pomagających dotrzeć ze spersonalizowaną ofertą do klientów, na podstawie danych o ich preferencjach i zachowaniach. Wśród tych, które ich zdaniem przyniosą nowe możliwości w przeciągu kolejnych 2-3 lat, wymieniają zaawansowaną analitykę zachowań klientów w różnych kanałach, Marketing Automation oraz Machine Learning wraz z AI.

Social Selling

Obecnie tylko nieco ponad połowa sklepów internetowych (57 proc.) korzysta z kanałów mediów społecznościowych w działaniach wspierających sprzedaż i marketing. Kolejne 32 proc. zamierza to robić w najbliższej przyszłości. Jako najważniejsze korzyści ze stosowania narzędzi Social Selling wymieniają: skrócony czas kontaktu z klientem (50 proc.), lepsze relacje i zaangażowanie klientów (49 proc.), czy zwiększona konwersja (43 proc.). Mniej niż połowa (40 proc.) docenia możliwość budowania relacji opartych na zaufaniu. Tylko co dziesiąta firma wykorzystuje Social Selling, aby dotrzeć do segmentu młodszych konsumentów.

Chatboty

Gwałtowny wzrost rynku e-commerce oznacza wyzwanie dla zespołów zajmujących się bieżącą obsługą klienta. Aż 46 proc. badanych e-sklepów twierdzi, że ich zespół konsultantów jest niewystarczający, aby sprawnie odpowiadać na wszystkie zgłoszenia. To powoduje, że wiele e-commerce decyduje się na wdrożenie chatbota – 27 proc. badanych esklepów już korzysta z bota tekstowego do wsparcia obsługi klienta, a 39 proc. planuje to zrobić w przyszłości.

Jednak aż 90 proc. e-sklepów, które korzystają z chatbotów, nie mierzy skuteczności automatyzacji obsługi klienta za ich pomocą. Ponad połowa (51 proc.) wie tylko, ile spraw podjął chatbot bez eskalacji do konsultanta, ale nie ma wiedzy, ile z nich obsłużył prawidłowo. Z kolei 39 proc. przyznaje, że wcale nie sprawdza skuteczności wdrożonych chatbotów. To pokazuje, że rzetelnie monitorowanie obsługi klienta przez chatboty jest sporym wyzwaniem dla firm dostarczających takie rozwiązania.

Zarządzanie relacjami z klientami

Największe wyzwanie w zarządzaniu biznesem w branży e-commerce stanowią obszary związane z zarządzaniem relacjami z klientami. Twierdzi tak większość e-sklepów w Polsce (49 proc.). Istotnym elementem rosnących wymagań względem jakości obsługi klienta i skalowania sprzedaży internetowej jest integracja platformy e-commerce z aplikacjami biznesowymi firmy. Wraz ze zmianą modelu zakupowego w okresie pandemii aż 33 proc. esklepów planuje integrację systemu ERP z platformą e-commerce i innymi systemami do obsługi sprzedaży.

Firmy z branży, które wdrożyły już system ERP (66 proc.), najbardziej doceniają jego funkcjonalności związane z zarządzaniem relacjami z klientami (63 proc.) i dostawcami (52 proc.). Z kolei wśród najważniejszych korzyści biznesowych wymieniają automatyzację obsługi zamówień we wszystkich kanałach sprzedaży (43 proc.) oraz optymalizację czasu realizacji zamówień (42 proc.). Doceniają też funkcje integracji z firmami kurierskimi (34 proc.) czy obsługi płatności internetowych (28 proc.), które pozwalają zautomatyzować i zoptymalizować wszystkie elementy procesu obsługi zamówień.

Rozwiązania chmurowe

Zdecydowana większość branży (80 proc.) dostrzega istotne wyzwania w obsłudze klienta w odniesieniu do wykorzystywanej infrastruktury technologicznej. Problemy dotyczą zwłaszcza wydłużonego czasu ładowania stron i przestojów w funkcjonowania platform sprzedażowych. W czasie pandemii ponad połowa firm z branży e-commerce odnotowała zwiększony ruch, a zdecydowana większość deklaruje, że posiada infrastrukturę IT zapewniającą odpowiednią skalowalność.

Często wiąże się to z wykorzystaniem chmury obliczeniowej – aż 58 proc. firm e-commerce korzysta z infrastruktury chmury publicznej. Do głównych korzyści biznesowych związanych z tym modelem zaliczają możliwość łatwego zwiększenia wolumenu sprzedaży (40 proc.), większą skalowalność i możliwość rozwoju platformy (35 proc.) oraz krótszy time-to-market (30 proc.).