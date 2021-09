InPost dostarczy paczkę do paczkomatu tego samego dnia

paczkomat, rodzina, przesyłka, kurier, fot. InPost

InPost wprowadził w Polsce usługę Same Day Delivery, czyli dostawę tego samego dnia. Przesyłki nadane w obrębie tego samego miasta, które trafią do centrum dystrybucji do godziny 16.00, zostaną dostarczone do Paczkomatów InPost w dniu nadania. Nowa funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich klientów InPost i to bez żadnych dodatkowych opłat. Taka ekspresowa dostawa to efekt znaczących inwestycji w rozbudowę nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych centrów dystrybucji oraz gęstej sieci Paczkomatów InPost. W pierwszym etapie dostawy zostały uruchomione w Warszawie i Łodzi, a do końca roku będą dostępne w 20 największych miastach.

Dostawa tego samego dnia

- Z naszych badań wynika, że ponad 80% klientów oczekuje jak najszybszych dostaw. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i wprowadzamy zupełnie nowy standard na polskim rynku logistycznym. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia sprzedawców i ich e-sklepów, dla których natychmiastowe dostawy z pewnością wpłyną na wzrost sprzedaży. Dla InPost kluczowym elementem oferty jest satysfakcja klientów, którzy dokonują zakupów – jest to jedna z najważniejszych przewag konkurencyjnych. Dlatego teraz oferujemy wszystkim naszym klientom, bez żadnych dodatkowych opłat, dostawy tego samego dnia w obrębie tego samego miasta. Na początek w Warszawie i Łodzi, później dołączymy kolejne największe miasta. Do końca tego roku mieć w zasięgu 20 największych miast w Polsce. Dzięki temu umocnimy pozycję InPostu jako niekwestionowanego lidera w rynku dostaw dla e-commerce, dostarczającego najlepszą jakość za najlepszą cenę – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Program inwestycyjny

Dostawa tego samego dnia jest możliwa dzięki rozbudowanemu programowi inwestycyjnemu, który InPost prowadzi w ostatnich latach. To zarówno dziesiątki nowych, w pełni zautomatyzowanych oddziałów, jak i kilka tysięcy kolejnych Paczkomatów InPost każdego roku w całej Polsce oraz tysiące samochodów – także elektrycznych – i olbrzymie inwestycje w procesy oraz infrastrukturę IT.

– Robimy to, bo chcemy zmieniać i zmieniamy polską logistykę. Wierzymy, że zaprocentuje to jeszcze większym zaufaniem do nas jako lidera dostaw dla handlu online oraz do całej branży e-commerce. Rozumiemy bardzo dobrze, gdzie leży przyszłość rynku e-commerce i konsekwentnie wprowadzamy nowe rozwiązana z myślą o naszych klientach. Wierzę, że ten nowy trend już wkrótce będzie obowiązującym standardem dla całej branży logistycznej w Polsce – podsumowuje Rafał Brzoska.

