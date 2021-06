InPost rozwija sieć lodówkomatów. Maszyny staną w dużym polskim mieście

lodowkomaty, fot. InPost

InPost uruchomi 20 nowych Lodówkomatów w kolejnym polskim mieście- we Wrocławiu. Obecnie takie urządzenia InPost są dostępne w Warszawie i Krakowie – łącznie w 50 lokalizacjach. Lodówkomaty InPost działają także przy sklepach Auchan w Piasecznie, Łomiankach i Auchan Jubilerska w Warszawie. Już przed wybuchem pandemii według badań Kantar TNS, aż 40% kupujących w sieci chciało odbierać zakupy spożywcze w Paczkomatach InPost – obecnie zapotrzebowanie na Lodówkomaty jest większe.

Lodówkomaty InPost mają trzy strefy temperatury – stałą +16°C, chłodzenie +4°C i mrożenie -18°C. Otwory na ściankach skrytki zapewniają przepływ powietrza.

- Jesteśmy już po testach Lodówkomatów w Warszawie i Krakowie. Maszyny są doskonale dopracowane i spełniają wszystkie kryteria niezbędne do przechowywania żywności. Oznacza to, że jesteśmy w pełni gotowi na rozwijanie sieci takich maszyn w Polsce. W tym roku jednak skupimy się na skokowym wzroście liczby Paczkomatów w Polsce i Europie – dlatego następne Lodówkomaty będą instalowane w przyszłym roku. To kolejny perspektywiczny obszar, w którym się rozwijamy – oprócz zwiększania zasięgu geograficznego. Pandemia potwierdziła, że zakupy spożywcze online – zwłaszcza w dużych miastach – są coraz bardziej pożądane przez konsumentów. Wygodny sposób odbioru i dostaw w naszych maszynach będzie dodatkowym atutem dla sieci handlowych oraz e-sprzedawców, zwłaszcza że potrafimy zapewnić wyśrubowane terminy dostawy. Jestem przekonany, że segment e-grocery będzie się rozwijał dynamicznie – niezależnie od pandemii, która uwolniła takie mechanizmy i wzmocniła dotychczasowe trendy – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Aplikacja InPost Mobile

InPost ma już ponad 6,5 mln aktywnych użytkowników aplikacji InPost Mobile. Dzięki aplikacji przy jednym Paczkomacie przesyłki może odbierać kilka osób jednocześnie, bez konieczności stania w kolejce czy dotykania ekranu – skrytki otwiera się za pomocą smartfona. Rekordy popularności bije także usługa nadawania przesyłek przez aplikację – wysyła się je w Paczkomatach InPost – do innego Paczkomatu lub na wskazany adres domowy. Na paczce nie trzeba naklejać żadnych etykiet – wystarczy wygenerowany elektronicznie QR kod lub kod nadania w aplikacji.

Za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile za paczkę można zapłacić kodem BLIK, kartą płatniczą lub szybkim przelewem (DotPay), a już niebawem Apple Pay i Google Pay. Status nadanej paczki można śledzić oczywiście w aplikacji, ale także na stronie www.inpost.pl w sekcji „Śledzenie paczki” oraz przez chatbota, wpisując 24 cyfrowy numer przesyłki lub numer telefonu i 4 ostatnie cyfry numeru przesyłki. Aplikację InPost Mobile można pobrać ze sklepów Google Play, App Store i Huawei AppGallery.

Od kwietnia 2021 InPost wraz z IdoSell wprowadził przełomową usługę Smile. Dzięki niej konsumenci, którzy robią zakupy w wybranych sklepach internetowych, otrzymają darmową dostawę do Paczkomatu przy zamówieniach o wartości powyżej 40 zł.

Liczba paczkomatów (12.000 urządzeń w Polsce) ponad dwukrotnie przekroczyła skalę placówek własnych Poczty Polskiej (4600). Paczkomaty dostępne są w Polsce także przy sklepach: Dino, Lidl, Kaufland, sieci sklepów Delikatesy Centrum organizowanych przez Grupę Eurocash, a także w Centrach Handlowych Auchan. InPost podpisał również umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę do Lodówkomatów. Funkcjonalności maszyn lodówkowych InPost pozwalają na bezpieczne przechowanie i odbiór żywności, napojów oraz mrożonek zamówionych przez Internet w Auchan Direct. Według badań Kantar TNS aż 40 procent kupujących w sieci chce odbierać zakupy spożywcze w Paczkomatach InPost.

Według raportu Gemius paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy – wyprzedziły kurierów. Taki typ dostawy towaru preferuje aż 61% kupujących w Internecie. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok. Po raz pierwszy w historii paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55 procent badanych – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych rok do roku.