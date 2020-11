Kaufland rozwija usługę Click & Collect. Inne zasady odbioru zamówienia to nie jedna z wprowadzonych zmian

e-commerce, zakupy online, fot. Unilever

Kaufland wprowadził nowe zasady funkcjonowania zdalnej rezerwacji produktów. Od teraz użytkownicy usługi Kaufland Click & Collect mogą zamawiać produkty z terminem odbioru do trzech dni wprzód, wybierając spośród dwukrotnie większego asortymentu.

Usługa Kaufland Click & Collect funkcjonuje w marketach sieci od maja br. i została wprowadzona, by ułatwić klientom codzienne zakupy. Od teraz użytkownicy korzystający ze zdalnej rezerwacji produktów mogą ustalać termin ich odbioru z wybranego marketu na trzy dni do przodu, a nie jak do tej pory tylko w dniu zamówienia. Powiększył się też asortyment dostępny w ramach usługi – obecnie klienci Kaufland mogą wybierać spośród ponad 3000 produktów, w tym artykułów spożywczych, higienicznych, produktów dla dzieci czy żywności dla zwierząt.

- Z usługi Kaufland Click & Collect obecnie mogą korzystać klienci czternastu sklepów Kaufland w czterech miastach w Polsce. Zamówień w październiku było kilkukrotnie więcej niż jeszcze we wrześniu, co pokazuje, że usługa cieszy się coraz większą popularnością – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Kaufland Click & Collect - jak to działa

By skorzystać z usługi Kaufland Click & Collect, wystarczy zarejestrować się w serwisie e-kaufland, korzystając z adresu e-mail lub logując się przy pomocy konta w serwisie Facebook, Twitter bądź Google. Można to również zrobić poprzez specjalną aplikację dostępną w AppStore oraz Google Play.

Po skompletowaniu listy produktów użytkownik wybiera punkt odbioru w jednym z czternastu sklepów objętych usługą Kaufland Click & Collect. Po złożeniu rezerwacji pracownicy Kaufland przystępują do kompletowania zamówienia. By maksymalnie skrócić czas, jaki klient spędza w markecie, sieć wdrożyła system płatności Scan & Pay – pracownik kompletujący zamówione produkty od razu je skanuje i drukuje kod QR, który trafia do wózka z przygotowanymi zakupami. Klienci mogą odebrać produkty w punkcie informacyjnym w zarezerwowanym przez siebie wcześniej przedziale czasowym. Płatności można dokonać przy kasie gotówką lub kartą, po zeskanowaniu wcześniej przygotowanego kodu QR.

