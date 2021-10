Małe firmy przenosiły działalność do internetu trzykrotnie szybciej niż przed pandemią. Oto badanie Matercard

komputer, laptop, kobieta, telefon, spotkanie, fot. rawpixel pixabay

Mastercard opublikował raport Recovery Insights: Small Business Reset, którego tematem jest wpływ globalnego kryzysu związanego z pandemią na małe firmy. Z raportu, obejmującego 19 krajów wynika, że w szczytowym momencie kryzysu obroty małych i średnich przedsiębiorstw były nawet o 20 punktów procentowych niższe w porównaniu z dużymi. W 2021 roku drobny biznes zaczął jednak odrabiać straty. W okresie od początku roku do sierpnia osiągnął sprzedaż o 4,5% większą w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020, podczas gdy obroty handlu internetowego zwiększyły się o 31,4%.

Instytut Ekonomiczny Mastercard opracował nowy Wskaźnik Wydajności Małych Firm (Small Business Performance Index)* oparty na zagregowanych i zanonimizowanych danych dotyczących aktywności handlowej w sieci Mastercard. Wskaźnik ten został wykorzystany w raporcie „Recovery Insights: Small Business Reset”, co pozwoliło wyróżnić kilka głównych trendów:

• Zamykanie firm. Na całym świecie małe firmy, które zamknęły działalność na początku pandemii, pozostawały zamknięte przez dłuższy czas około trzy razy częściej niż duże przedsiębiorstwa. Jedna trzecia małych firm zamkniętych w kwietniu 2020 roku nie wznowiła działalności po sześciu miesiącach, a około jedna piąta ― po 12 miesiącach. W Polsce, po 6 miesiącach pozostawało zamkniętych około 19% małych firm z sektora handlu detalicznego, w porównaniu do 3% dużych przedsiębiorstw.

• Lokalizacja: w sierpniu tego roku wydatki w małych i średnich firmach mających sklepy w dzielnicach biznesowych były na całym świecie średnio o 33% niższe niż w 2019 roku. Przyczyniła się do tego głównie praca zdalna wielu pracowników biur.

• E-commerce: po zamknięciu gospodarki liczba firm, które w ciągu każdego miesiąca przenosiły swą działalność do e-commerce, wzrosła trzykrotnie w porównaniu z okresem przed pandemią, osiągając szczyt w lipcu 2020 roku. Odzwierciedla to wzrost zapotrzebowania na rozwój internetowych kanałów sprzedaży. Trend ten stał się widoczny z niewielkim opóźnieniem po rozpoczęciu lockdownów. Od tego czasu trend przechodzenia firm na sprzedaż cyfrową utrzymuje się na wysokim poziomie na całym świecie

• Powstawanie nowych firm: w 2020 roku w sektorze handlu detalicznego powstało o jedną trzecią więcej małych firm niż w 2019, prawie 8 razy więcej niż dużych przedsiębiorstw. Znaczny wzrost liczby nowych małych i średnich firm w 2020 roku jest trendem widocznym na całym świecie: w Wielkiej Brytanii (+101%), Stanach Zjednoczonych (+86%), Australii (+73%), Niemczech (+62%), Brazylii (+35%). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 5%.

• Sektor restauracyjny i hotelarski: małe firmy z branży hotelarskiej osiągnęły duży wzrost przychodów w sezonie letnim roku 2020 i 2021. Turyści preferowali wyjazdy na niewielkie odległości, na czym skorzystały małe firmy hotelarskie, a straciły duże obiekty hotelowe w dużych miastach. Inaczej było w przypadku restauracji. W 2021 roku wyniki małych i średnich firm gastronomicznych na całym świecie wyraźnie spadły (o około 17 punktów procentowych rok do roku).

- Wspieranie lokalnego biznesu było hasłem przewodnim podczas pandemii. Pojawiły się jednak duże wyzwania związane z zależnością małych firm od lokalnych rynków i łańcuchów dostaw oraz ograniczeniami dotyczącymi przepływu środków pieniężnych. Przyszłość rysuje się bardziej optymistycznie. Przejście w tryb cyfrowy sprawiło, że pandemia przyniosła również pozytywny rezultat w postaci wzrostu liczby nowych firm i rozwoju innowacyjności” ― mówi Bricklin Dwyer, główny ekonomista Mastercard i dyrektor Instytutu Ekonomicznego Mastercard.

Program akceleracyjny i kampania edukacyjna

Wspieranie drobnych przedsiębiorców jest jednym z priorytetów Mastercard, który zobowiązał się, że do 2025 roku wprowadzi do gospodarki cyfrowej 50 milionów małych firm i 25 milionów przedsiębiorczyń. We wrześniu 2020 r. Mastercard ogłosił przekazanie grantu w wysokości 200 tys. USD (ok. 750 tys. zł) na cyfryzację małych i średnich firm w Polsce. Dzięki tym środkom został zorganizowany program akceleracyjny oraz kampania edukacyjna dla przedsiębiorców, chcących rozwijać swój biznes w e-commerce. Ponad 200 tys. firm skorzystało z tego programu.

Ponadto Mastercard ściśle współpracuje z instytucjami rządowymi, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami na całym świecie, tworząc projekty i strategie pomagające małym firmom w rozwoju. W ramach programów City Possible i Recovery Insights udostępnia z dużą częstotliwością lokalne dane dotyczące sprzedaży dziesiątkom instytucji rządowych i samorządowych na całym świecie.