Oto platformy SaaS, które pozwolą Ci szybko postawić e-sklep

Rozpoczęcie swojej przygody z sprzedażą w sieci nie musi być kosztowne. Aby przetestować swój pomysł na biznes w handlu online nie musisz wdrażać systemu za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych. Z pomocą przychodzą tutaj platformy e-commerce w modelu SaaS, które można uruchomić praktycznie w kilka dni.

Plusy E-commerce w modelu SaaS

szybkość uruchomienia

nie wymagana pomoc programistów

niskie koszta startu sprzedaży w sieci

Minusy platform E-commerce na SaaS:

brak pełnej kontroli nad kodem i całkowitej swobody rozwoju

licencja i przywiązanie do jednego dostawcy

częsty dostęp do danych twojego sklepu przez dostawcę systemu

ograniczone możliwości rozwoju

Najważniejsze platformy na polskim rynku

Shoper

Najpopularniejsza z Saas’owych platform e-commerce na polskim rynku.

Największe plusy to na pewno popularność i spora jak na platformę SaaS ilość szablonów i integracji. Przykładowe rozwiązania dostępne w shoper:

szablony dostosowane do urządzeń mobilnych

integracja z porównywarkami cen

spięcie z wieloma usługami kurierskimi

wbudowane płatności

integracja z Allegro

możliwość sprzedaży przez Facebook

integracje z ERP

Przykładowe sklepy na platformie Shoper:

Sklep internetowy z artykułami dla sportowców - sklepisostar.plSklep internetowy z dermokosmetykami - balneokosmetyki.pl

IaI Shop

Kolejna popularna platforma w modelu SaaS, z perspektywy LIKE.agency i naszych doświadczeń z klientami, ma tyle samo fanów co wrogów :)

Dużym plusem rozwiązania są:

obsługa płatności i dostaw

obsługa walut i płatności

zarządzanie magazynem i sprzedażą

możliwość posiadania wielu sklepów w jednym panelu

dużo gotowych integracji np. z porównywarkami

Ciekawym dodatkiem będzie także:

wspieranie sprzedaży poprzez reklamy produktowe, czyli dostarczenie dodatkowych usług reklamowych przez platformę

Przykładowe sklepy oparte na IaI Shop:

Click Shop

Kolejną popularną platformą jest Click Shop. Jest on produktem popularnego dostawcy usług hostingowych - dzięki czemu zyskał na popularności.

Jak wszystkie platformy SaaS jest oczywiście dostarczany z usługą hostingową, poza jego użytkownicy mogą liczyć na:

dostęp do edycji szablonów

możliwe własne integracje poprzez WebApi

integracja z systemami opinii np. Opineo

cashe sklepu

Dodatkowo dostarczane SLA w wysokości 99% w skali miesiąca.

Przykładowe sklepy oparte na Click Shop:

Nowe trendy w rozwiązaniach SaaS

Zdecydowanie da się zauważyć duża niszę i trend zachęcający do startu swojego biznesu w sieci dzięki łatwemu uruchomieniu platformy SaaS E-commerce. Platformy istnieją już oczywiście od dawna, ale poprzez rosnące koszta pracy programistów małych firm nie stać na w pełni profesjonalne wdrożenia.

Shopware w Chmurze

Zauważają to nawet firmy dostarczające dedykowane rozwiązania jak nasz Partner Shopware, który niedawno uruchomił swoją usługę dostępną w chmurze.

Pozwala to dotrzeć i zaznajomić z systemem użytkowników, których nie stać jeszcze na bardziej spersonalizowane rozwiązania.

Kiedy wybrać platformę SaaS E-commerce?

Czy wybrać SaaS czy dedykowany system wg. LIKE.agency? Nasze ulubione stwierdzenie - to zależy :) Jeśli nie masz budżetu na stworzenie E-commerce i co miesięczną usługę utrzymaniową - to platformy tego typu są zdecydowanie rozwiązaniem dla Ciebie.

Przy długofalowym planie na biznes rekomendujemy jednak wdrożenia na systemach, nad którymi mamy pełną kontrole. Wybierając rozwiązanie open source jak WooCommerce czy Shopware, nie przywiązujecie się od jednego dostawcy usług.

Często powtarzam naszym klientom, że wybór platformy e-commerce czy agencji do współpracy to jak małżeństwo - będziemy ze sobą zazwyczaj co najmniej kilka lat.

