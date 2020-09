Paczkomaty w budynkach. InPost uruchamia nową wersję popularnych urządzeń

Paczkomat InDoor, paczka, kurier, fot. InPost

InPost uruchamia nową wersję popularnych Paczkomatów. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, urządzenia o nazwie Paczkomaty InDoor staną wewnątrz budynków. Maszyny pojawią się w biurowcach, blokach galeriach handlowych i innych nowoczesnych obiektach usługowych i mieszkalnych. Pierwszy z kilkunastu już zainstalowanych takich Paczkomatów stanął w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Paczkomaty InDoor mogą funkcjonować zarówno 24/7 – gdy dostęp do danej lokalizacji na to pozwala – jak i w opcji z ograniczoną dostępnością. W takiej sytuacji nadawcy i odbiorcy informowani są o takiej lokalizacji, a czas na odbiór przesyłki jest wydłużony.

Wysokość Paczkomatu InDoor to zaledwie 197 cm, aby możliwy był transport wewnątrz budynku. Wielkość maszyny można modyfikować i dostosować do miejsca, w którym zostanie ona ulokowana, dzięki temu idealnie nadaje się do wnętrz budynków publicznych. Maszyna jest wyposażona w komplet kamer bezpieczeństwa, a także czytelny, umożliwiający szybki odbiór przesyłki interfejs.

- Wrzesień zaczynamy z kolejnym projektem – Paczkomatem InDoor. Zdecydowaliśmy się opracować i zbudować nową wersję popularnego Paczkomatu, ponieważ naszym zdaniem urządzenia tego typu mają olbrzymi potencjał. Już teraz klienci centrów handlowych, pracownicy biurowców czy mieszkańcy nowoczesnych osiedli będą mieli bezpośredni dostęp do wyjątkowej jakości usług InPost bez wychodzenia z budynku. Pierwszy Paczkomat InDoor został zainstalowany w prestiżowej lokalizacji, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na warszawskim Powiślu – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Udostępniając swoim mieszkańcom Paczkomaty® InDoor właściciele nieruchomości zapewniają im najkorzystniejszą i najpopularniejszą opcję odbioru zakupów, jednocześnie przyciągając okolicznych mieszkańców do danej lokalizacji – co pozwala generować dodatkowe zyski sklepom i punktom usługowym. W tym roku nasze dostawy do Paczkomatów wyprzedziły w popularności dostawy kurierem – jest to pierwszy tego typu rezultat na świecie .

- Wprowadzając nowe technologie oraz proste, funkcjonalne rozwiązania właściciel nieruchomości dba o czas i wygodę mieszkańców, i użytkowników, jednocześnie zwiększa atrakcyjność swojej nieruchomości. Ponadto Paczkomaty są rozwiązaniem prośrodowiskowym – dostawy do naszych maszyn oznaczają nawet o 75% mniejszą emisję CO2! – dodaje Brzoska.

Paczkomat InDoor - wymagania

Aby postawić Paczkomat wewnątrz budynku, muszą być spełnione zaledwie 4 wymagania:

· Dane miejsce musi być w zasięgu sieci GSM;

· Paczkomat potrzebuje źródła ciągłego zasilania;

· Wymagane minimum 4m² powierzchni;

· Osoba zgłaszająca chęć współpracy musi być właścicielem gruntu lub mieć prawo do dysponowania nim.

Paczkomat popularniejszy niż kurier

Według raportu Gemius Paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy. Taki typ dostawy towaru preferuje aż 61% kupujących w Internecie. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 punktów procentowych w porównaniu do wyników raportu za 2019 rok. Po raz pierwszy w historii Paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55% badanych – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68% badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 punktów procentowych więcej z roku na rok.

InPost w 2019 roku był liderem w wynajmie powierzchni magazynowych w Polsce. W zeszłym roku firma wynajęła łącznie 107 950 m² – to 4% całkowitego popytu netto w kraju. InPost był także liderem w branży KEP w zakresie powierzchni oddanej do użytku w 2019 roku – w sumie 57 863 m² – wyprzedzając tym samym na podium DHL oraz Pocztę Polską. Lokalizacje uruchomione przez InPost w 2019 roku pozycjonują spółkę w Top 3 najbardziej aktywnych podmiotów e-commerce na rynku logistyki magazynowej – InPost ustępuje pod tym względem jedynie firmom Amazon i Zalando.

InPost podpisał także umowę z siecią sklepów Auchan na dostawę Lodówkomatów, o czym pisaliśmy w serwisie interaktywnie.com.

