Pakiet Ochronny dla użytkowników OLX. Serwis poprawia bezpieczeństwo kupujących

Wprowadzany Pakiet Ochronny obejmie wszystkich użytkowników, którzy korzystają z funkcji Przesyłek OLX. Zgłoszeniu będą podlegały poważne oszustwa ze strony sprzedających, takie jak np. otrzymanie pustej paczki, czy zupełnie innego przedmiotu niż wynikało to z umowy między użytkownikami.

Na zgłoszenie oszustwa kupujący będą mieli 24 godziny od momentu odebrania paczki. Mogą zrobić to za pomocą przycisku widocznego po zalogowaniu w koncie OLX. Po upływie regulaminowego czasu przycisk zniknie. Jeśli zgłoszenie nie nastąpi we wskazanym regulaminowo czasie, pieniądze pochodzące ze sprzedaży przedmiotu zostaną wypłacone na konto sprzedającego. Jeśli kupujący skorzysta z Pakietu Ochronnego, pieniądze wpłacone za przedmiot zostaną zamrożone do czasu wyjaśnienia sprawy.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez zespół Customer Service OLXa. Rozpatrzenie wniosku może potrwać do 14 dni kalendarzowych. W zgłoszeniu próby oszustwa pod uwagę będzie brany opis sytuacji, zdjęcia otrzymanego przedmiotu lub pustej paczki wraz z etykietą wysyłkową.

W sytuacji, gdy wyjaśnienie sprawy przez zespół Customer Service OLXa będzie niemożliwe lub bardzo utrudnione, zespół poprosi potencjalnie poszkodowanego o zgłoszenie sprawy na policję.

Program Pakiet Ochronny to kolejny element działań platformy, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. Program będzie rozwijany. Nadal obowiązuje również program Rekompensat OLX.