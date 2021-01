Polacy kupują sprzęt do ćwiczeń online. Sprzedaż wzrosła o 400 procent

kobieta, trening, sport, fot. scottwebb, pixabay

Styczeń sprzyja realizacji postanowień noworocznych i rozpoczynaniu nowych aktywności. Co roku niemal ¾ Polaków stawia sobie nowe cele na nadchodzące miesiące, a do najczęstszych postanowień należy chęć zadbania o zdrowie i kondycję fizyczną. W obliczu ograniczonego dostępu do siłowni i sklepów sportowych, wyraźny przyrost zamówień sprzętu do domowej siłowni notują platformy internetowe. Według danych Empik.com, największą dynamikę wzrostu notuje segment akcesoriów treningowych – 400% wzrostu rok do roku. Na pierwszym miejscu zestawienia sprzedaży znajdują się rollery do masażu, a za nimi najchętniej kupowane są ekspandery i gumy, hula-hop, hantle i obciążenia oraz maty do ćwiczeń. Wzmacniamy się także od środka – witaminy wspierające odporność organizmu wyprzedzają popularnością suplementy diety.

Jak wskazują liczne badania, nawet 20 minut aktywności sportowej dziennie wzmacnia siły organizmu i pozwala dotlenić mózg. Na podjęcie aktywnego wyzwania lub intensyfikację dotychczasowych treningów wraz z nadejściem nowego roku decyduje się coraz więcej Polaków. Świadczy o tym zwiększony popyt na produkty do uprawiania sportu i urządzania domowych siłowni. Różnorodny asortyment – od niewielkich hantli, przez odzież i elektronikę sportową, po pełnowymiarowe bieżnie i rowery stacjonarne, coraz chętniej kupowany jest w internecie, w tym na platformach typu marketplace. W Empik.com, kategoria ta odpowiada już za 11% całościowego obrotu sklepu internetowego. Asortyment ok. 84 tys. produktów oferuje tu ok. 400 sprzedawców, a w ostatnim czasie do grona firm partnerskich dołączył Intersport.

– Aktualnie największym zainteresowaniem cieszą się akcesoria do ćwiczeń poza profesjonalnymi obiektami sportowymi, ale nie zapominamy o kategoriach, które wraz z nadejściem kolejnych miesięcy ponownie zyskają na znaczeniu jak np. sporty sezonowe, rowery, skating, turystyka czy bieganie. W dalszym ciągu można spodziewać się uzupełniania oferty m.in. o sporty wodne, w tym żeglarstwo czy deski „sup” - Szymon Bujalski, dyrektor e-commerce w Empiku.

Wyposażenie domowych siłowni

Choć Polacy ruszyli na zakupy sportowe już w trakcie pierwszego lockdownu w marcu ubiegłego roku, trend ten powtórnie widoczny był jesienią i szczególnie mocno kontynuowany jest teraz, wraz z nadejściem nowego roku. Obecnie na znaczeniu jeszcze mocniej zyskały różnorodne akcesoria sportowe.

Praca zdalna i dominacja siedzącego trybu życia sprawiły, że największym zainteresowaniem klientów Empik.com cieszą się rollery do masażu. Za nimi plasują się popularne wśród dorosłych i dzieci hula-hoop (prawie 9x większe zainteresowanie niż rok temu), a dalej hantle i obciążenia (8x), maty do ćwiczeń (4,5x), stepy (ponad 4x), uchwyty do pompek (3,5x) czy wałki treningowe (ponad 3x).

Wydawać by się mogło, że w urządzaniu domowej siłowni największym ograniczeniem może być znalezienie wystarczającej przestrzeni, jednak klienci równie chętnie sięgają po większe i cięższe urządzenia. Sprzedaż sprzętu fitness na Empik.com wzrosła w ostatnim czasie ponad trzykrotnie, a sprzętu siłowego - ponad dwukrotnie. Obok zaaranżowania przestrzeni równie ważne pozostaje uzupełnienie szafy o stroje sportowe. Obuwie i odzież treningowa również notują wysoką dynamikę sprzedaży.

Wzmocnienie od wewnątrz

W ostatnich latach mocno rozwinął się rynek suplementów sportowych, mających wspierać efekty wysiłku fizycznego “od środka”. W dobie pandemii ich popularność wyraźnie ustępuje miejsca produktom witaminowym, zawierającym substancje mogące wpływać na wzmocnienie odporności. Dynamika wzrostu sprzedaży w tej kategorii na Empik.com wynosi ok. 60% rok do roku.

Ebook z raportem: Reklama w internecie [PDF]