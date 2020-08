Programy lojalnościowe w e-sklepach. Jak je wdrożyć na rynku ecommerce?

zakupy online, sklep, fot. Glovo

Zbieraniem naklejek, pieczątek i punktów zajmuje się już większość Polaków, choć głównie podczas zakupów tradycyjnych. Tymczasem rozwiązanie to coraz chętniej adaptuje handel internetowy, aby przedłużyć czas dobrej koniunktury.

Przez dwie dekady e-handel zdobył w Polsce popularność głównie jako sposób, by kupować taniej niż w zwykłych sklepach. Z tym stereotypem udało już się zerwać, ale wiele wskazuje na to, że po ostatnich zawirowaniach wywołanych pandemią przynajmniej do końca roku sieciowe zakupy zdominują nowi klienci szukający produktów w jak najniższej cenie.

Analizując zachowania nowych e-konsumentów, którzy pojawiają się na rynku wraz “nową normalnością”, można wyróżnić m.in. profil “poszukiwacza okazji”. Tacy kupujący chętniej porzucą zapełniony koszyk, aby przed dokonaniem zakupu sprawdzić jeszcze cenę w porównywarce i już na starcie będą oczekiwali rabatu i darmowej dostawy.

Programy lojalnościowe

Sprzedawcy internetowi, chcąc zatrzymać u siebie falę nowych klientów, coraz chętniej sięgają po narzędzie dobrze znane w tradycyjnym handlu i usługach - programy lojalnościowe.

Spośród sprzedawców korzystających z oprogramowania Shoper, którzy prowadzą dla klientów programy lojalnościowe, blisko 2/3 umożliwia wymianę zgromadzonych w nich punktów na rabaty na przyszłe zakupy, a pozostali na konkretne produkty w sklepie.

- Zależnie od branży i charakteru sklepu sprzedawcy mogą sobie pozwolić na mniej lub bardziej hojne prezenty dla powracających klientów, choć muszą pamiętać, że program lojalnościowy sam w sobie nie będzie dla nich kluczowy przy podejmowaniu zakupowych decyzji. Stanowi on jednak świetny dodatek dla dobrej obsługi klienta i doskonale dopełnia inne działania marketingowe - wyjaśnia Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper.

Okazja, by lepiej poznać klienta

Programy lojalnościowe w sieci zyskują popularność, w miarę jak sprzedawcy zaczynają rozumieć, że powinni zatrzymać u siebie jak najwięcej z tegorocznego wiosennego napływu klientów do sklepów internetowych.

- Do zbierania pieczątek na 10-tą kawę gratis wystarczy tekturowy kupon. W sieci klient, który chce uzbierać punkty na nagrodę, musi założyć w sklepie konto. Przy tym dzieli się swoimi danymi osobowymi, jak płeć i wiek, ale też podaje adres e-mail lub numer telefonu. Te ostatnie dają sprzedawcy możliwość informowania klientów o specjalnych ofertach. Dwa pierwsze pozwolą na dopasowanie promocji do profilu odbiorcy, np. nowej kolekcji dla kobiet czy młodzieży lub wysłania kodu rabatowego z okazji urodzin. O ile tylko sklep robi to zgodnie z RODO i dobrymi praktykami, ma okazję dać się klientowi zapamiętać i przedłużyć miłe doświadczenie zakupowe tak, by następnych zakupów z tej kategorii, kupujący nie zaczynał od wyszukiwarki internetowej, tylko wszedł przez otrzymany wcześniej link na adres ulubionego sklepu - zauważa Maja Wiśniewska, PR & Content Marketing Manager SMSAPI.

Wskazówki, jak zachęcić klienta do przystąpienia do programu lojalnościowego

Baner na stronie głównej sklepu lub pop-up - ale nienachalny i z widocznym przyciskiem zamknięcia wyskakującego okienka

Łatwa opcja zaznaczenia chęci dołączenia przez jedno kliknięcie w okienko (checkbox) przy składaniu zamówienia lub przy zapisie na newsletter

Specjalna podstrona do zapisu na program lojalnościowy; graficzne zaprezentowanie jego zasad

Link do programu lojalnościowego przez media społecznościowe - poprzez aplikację na Facebooku lub chatbota

Link do programu lojalnościowego w reklamach remarketingowych

Pobierz ebook z raportem o email marketingu i marketing automation