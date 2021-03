Przez internet kupują nie tylko młodzi. Potwierdzają to dane GUS

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Pandemia sprzyja e-commerce. Odsetek konsumentów, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy zamówili towary i usługi przez internet wzrósł o ponad 5% w ciągu roku. Co ciekawe, to nie najmłodsi, a osoby w wieku 45-54 lata najbardziej przekonały się do zakupów online – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przez internet kupujemy też produkty spożywcze. Z danych Gemius wynika, że już 30% internautów kupuje jedzenie w e-sklepach.

Seniorzy również aktywni w sieci

Najnowsze dane GUS pokazują, że liczba osób, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy zamówiła towary lub usługi przez internet, wzrosła z 41,4% w 2019 roku do 46,6% w 2020 roku. Większy wzrost zainteresowania zamówieniami online widać wśród starszego pokolenia. Najwięcej, bo o niemal 9% urosła liczba osób kupujących online w grupie wiekowej 45-54 lata. Z kolei na drugim miejscu są osoby w wieku 25-34 lata, wśród których widać wzrost o 7,3%. Trzecie miejsce zajmują respondenci z grupy 35-44 lata z różnicą 6,2% r/r. Podobne zwiększenie intensywności zamówień online jest wśród starszych zapytanych respondentów, w wieku 55-64, wśród których wzrost wyniósł 5,9%.

Najmniej częstotliwość zakupów przez internet zwiększyły osoby w wieku 16-24 lata, bo tylko o 1,5%, co jest wynikiem m.in. sporej liczby zamówień online w tej grupie wiekowej jeszcze przed pandemią.

29 mln internautów

Jak wskazują dane Gemius, zakupy w internecie robi średnio 73% internautów. W lutym liczba wszystkich osób korzystających z sieci wyniosła w Polsce 29 mln, co oznacza, że mamy w kraju ok. 21 mln e-konsumentów. To zazwyczaj osoby ze stabilną sytuacją finansową. Ponad połowa z nich określa status materialny swojego gospodarstwa domowego jako średni, a 40% jako dobry.

- W porównaniu rok do roku, w 2020 liczba internautów którzy robią zakupy w sieci wzrosła o 11 pp. Z pewnością przyczyniła się do tego pandemia i ograniczenia w handlu stacjonarnym, ale również coraz większa świadomość konsumentów, którzy widzą, że w internecie mają zdecydowanie większy wybór produktów, często lepszej jakości. W Polsce mamy ponad 20 mln internautów, którzy korzystają z sieci także w celu zakupu towarów i usług. Większość z nich ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego jako dobrą lub średnią. To ogromny potencjał dla intensywnie rozwijającego się rynku e-commerce. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2020 roku liczba kupujących online wzrosła w każdej kategorii wiekowej. Na podstawie danych z naszego sklepu internetowego z żywnością ekologiczną widzimy, że spora część tego wzrostu może dotyczyć jedzenia. W 2020 roku zanotowaliśmy ponad 100% wzrost sprzedaży żywności online. Obserwujemy też, że wiele osób, które raz zrobią u nas zakupy wraca regularnie – mówi Łukasz Gębka, Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Pobierz pdf z raportem o ecommerce w 2021 roku