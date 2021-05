Rynek e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak na tym tle wypada Polska?

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Rynki rozwijające się, wśród nich Polska, odnotowują szybki wzrost wydatków konsumenckich w internecie – wynika z najnowszego raportu PayU o e-handlu na świecie. Uroda i kosmetyki, treści cyfrowe, moda i akcesoria oraz edukacja – to kategorie zakupowe, w których upatruje się największego potencjału wzrostu w nadchodzących latach. Coraz większe umiejętności cyfrowe społeczeństwa oraz szybki rozwój technologii mobilnych sprawiły, że już 20 mln Polaków kupuje przez internet, a ponad połowa transakcji jest dokonywana z poziomu telefonu komórkowego.

Systematycznie rosnący dochód rozporządzalny Polaków, wynikający m.in. z rozwoju gospodarczego kraju, w połączeniu z rosnącym dostępem do szerokopasmowego internetu oraz rozpowszechnieniem technologii mobilnych i rosnącym poziomem wiedzy technologicznej konsumentów, doprowadził do przełomowego momentu w branży e-commerce.

Jak wynika z raportu The Next Frontier, opracowanego przez PayU, Polska należy do najbardziej obiecujących rynków dla wschodzących liderów handlu elektronicznego, działających w sektorach takich jak: uroda i kosmetyki, treści cyfrowe, moda i akcesoria oraz edukacja.

Uroda i kosmetyki

Polscy internauci wydają coraz więcej na produkty oferowane przez e-sklepy z branży beauty & cosmetics – oczekuje się, że do końca 2021 r. wydatki na kosmetyki i inne produkty związane z dbałością o urodę sięgną 720 mln dolarów, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do wyników za rok 2019 oraz o 13% w porównaniu do 2020 r.

Prognozowany wzrost wydatków online w Polsce w analizowanej kategorii zakupowej w latach 2019-2021 jest wyższy niż w Rosji (32%) i Czechach (23%), ustępując w regionie jedynie Rumunii (47%).

Moda i akcesoria

Polski rynek odzieżowy należy do najatrakcyjniejszych i największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamiczne zmiany związane z transformacją cyfrową całej branży, jak i samych konsumentów sprawiają, że wydatki na modę i akcesoria w kanale online nieustannie rosną – szacuje się, że w 2020 roku przekroczyły one 5,7 mld dolarów (zaledwie o 300 mln dolarów mniej niż w Rosji).

Prognozowany wzrost wydatków online w kategorii moda i akcesoria w latach 2019-2021 plasuje Polskę w środku zestawienia dla regionu i wynosi 41%. Jest to większy wzrost niż w Rosji (34%) czy w Czechach (17%), jednak mniejszy niż na Węgrzech (57%) i w Rumunii (75%). Rumunia zdecydowanie wyróżnia się pod względem tempa wzrostu w tym segmencie i najprawdopodobniej w tym roku wydatki konsumentów na ubrania, obuwie i akcesoria kupowane online przekroczą po raz pierwszy w historii 1 mld dolarów.

Treści cyfrowe

Liczne ograniczenia i zatrzymanie Polaków w domach wpłynęło nie tylko na zwyczaje konsumenckie w korzystaniu z treści cyfrowych, ale także na wyraźny wzrost wydatków w tej kategorii zakupowej. Szacuje się, że do końca 2021 roku konsumenci w Polsce wydadzą na nie 615 mln dolarów, co stanowi wzrost o 39% w porównaniu do wyników za rok 2019 oraz o 14% w porównaniu do 2020 r.

Prognozowane wzrosty wydatków na treści cyfrowe w Polsce w latach 2019-2021 są jednakowe jak w Rosji (39%), pomimo znacznych różnic w wielkości rynków konsumenckich obu krajów. 63 miliony kupujących przez internet w Rosji, w porównaniu do 20 milionów w Polsce, może wydać na treści cyfrowe 1,41 mld dolarów do końca bieżącego roku – wynika z analiz. Największych wzrostów w regionie oczekuje się natomiast w Rumunii (54%).

Edukacja

Raport PayU potwierdza, że konsumenci na całym świecie, w tym także w Polsce, aktywnie wykorzystują okres pandemii i izolacji społecznej, aby pracować nad rozwojem osobistym i podnosić kwalifikacje zawodowe, które będą szczególnie cenne w post-covidowym krajobrazie rynku. Na przestrzeni ostatnich miesięcy konsumenci częściej i chętniej inwestowali w kursy i szkolenia samodoskonalące oraz zdobywanie nowych umiejętności – wydatki na produkty i usługi oferowane przez sektor edukacji wzrosły w 2020 roku o 39% w porównaniu do roku 2019.