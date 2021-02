Samochody używane kupowane przez internet. Kim jest statystyczny klient?

samochód, kierowca, fot. free-photos, pixabay

Przenoszenie decyzji zakupowych do Internetu to dominujący trend rynkowy, który w ostatnim czasie został przyśpieszony przez pandemię koronawirusa. Ta tendencja widoczna jest także na rynku samochodów używanych, gdzie pomimo ostatnich niesprzyjających warunków, konsumenci chętnie sięgali po coraz to droższe modele aut. Kim jest zatem statystyczna osoba kupująca samochód „z drugiej ręki” przez Internet?

Aktualnie sklepy internetowe stanowią pierwszy wybór w procesie zakupowym wielu konsumentów. Dotyczy to również branży motoryzacyjnej i rynku samochodów używanych. Dzięki wygodnej formie, oszczędności czasu oraz łatwości i szybkości w dokonywaniu transakcji, za pomocą komputera lub telefonu można zamówić auto dopasowane do naszych potrzeb. Osobami decydującymi się najczęściej na nabycie online samochodu są konsumenci przyzwyczajeni do robienia systematycznych zakupów w Internecie.

Klientami decydującymi się na zakup pojazdów używanych w sklepach internetowych są głównie mężczyźni w przedziale wiekowym 35-45 lat, będący przedstawicielami klasy średniej: „Według naszych danych, nabywcami samochodów używanych sprzedawanych przez Internet są mieszkańcy średnich i dużych miast, posiadający średnie lub wyższe dochody – menedżerowie, pracownicy administracji, lekarze lub osoby pałające się wolnymi zawodami.

Osoby te choć nie posiadają dużej wiedzy związanej z motoryzacją, niekoniecznie ufają opiniom osób znanych – najchętniej kierują się opinią znajomych lub rodziny, własnym zdaniem wyrobionym na podstawie informacji znalezionych w Internecie lub korzystają z doradztwa, które stanowi pomoc w przypadku braku czasu na odpowiednie i rzetelne poszukiwania konkretnego pojazdu. Co więcej, statystyczna osoba kupująca używane auta w Internecie kieruje się potrzebą znalezienia w danym pojeździe wysokiej funkcjonalności, ekonomiczności, komfortu użytkowania, ale również i prestiżu, który przekłada się na pozyskanie uznania w swoim otoczeniu.

Popularność internetowych zakupów samochodów używanych

Oprócz ograniczeń związanych z wybuchem pandemii koronawirusa, do rozwoju handlu internetowego przyczyniło się wiele negatywnych czynników związanych ze standardowym sposobem kupowania używanych samochodów, które nierzadko utrudniały kierowcom pozyskiwanie pożądanych przez nich pojazdów. Rekomendowane strony i sklepy internetowe wyszły naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworząc proste i bezpieczne zasady nabywania samochodów. Obejmują one wiele wygodnych czynników, które pozwalają na jak najbardziej przystępny, bezpieczny i rzetelny kontakt z nabywcą – w pełni internetowy przebieg całego zakupu, automatyczną rezerwację auta, różne opcje zapłaty, możliwość negocjacji danej ceny lub wysyłkę faktur na skrzynkę mailową. Oprócz tego, ogromnym plusem wyróżniającym zakup auta w sklepie internetowym jest możliwość transportu pojazdu z miejsca zakupu pod wskazany przez klienta adres, co upraszcza cały proces nabycia auta.

- Kupując aktualnie samochód przez Internet na sprawdzonych platformach, polski kierowca omija ten cały żmudny i niebezpieczny proces, „ryzykując” jedynie wysłanie zapytania o dostępność samochodu lub kliknięcie w szczegóły oferty. Dzięki potwierdzonym kompletom zestawów parametrów technicznych, przeprowadzeniu niezbędnego serwisu oferowanych pojazdów czy prawnym wsparciu transakcji, nabywca ma poczucie bezpieczeństwa i ciągłej kontroli nad procesem zakupu, bez wychodzenia z domu – mówi Jacek Fijołek, twórca CarForFriend.pl.

