TikTok Reach & Frequency nową funkcją dla reklamodawców

TikTok, smartfon, aplikacja, social media, fot. konkarampelas, pixabay

TikTok wprowadza nową funkcję dla reklamodawców chcących budować świadomość marki i zwiększać efektywność prowadzonych kampanii marketingowych. TikTok Reach & Frequency oferuje przejrzyste warunki planowania działań brandingowych, w tym monitorowanie grona odbiorców oraz liczby wyświetleń przekazu reklamowego. Serwis udostępnia partnerom obecnym na platformie coraz to nowe, wysoko jakościowe narzędzia, zwiększając wydajność realizowanych kampanii.

Nowe narzędzie i nowe możliwości

TikTok Reach & Frequency to testowa funkcja rekomendowana reklamodawcom dostępna na wybranych rynkach, w tym m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Narzędzie to umożliwia łatwe planowanie i zakup mediów, a poprzez optymalny zasięg i częstotliwość pozwala docelowo zwiększyć rozpoznawalność marki. Zaletą TikTok Reach & Frequency jest pełna przewidywalność realizowanej kampanii, która pozwoli zarządzać komunikatami w czasie rzeczywistym i dotrzeć do docelowej grupy odbiorców uwzględniając takie kryteria jak płeć, lokalizacja, wiek, język, zainteresowania czy doświadczenie zawodowe.

Kampanie realizowane za pomocą nowej funkcji rozliczane będą w formacie CPM (liczba wyświetleń), a ich założeniem będzie osiągnięcie zakładanego zasięgu bądź wyświetleń wideo. Raportowane efekty przekazu reklamowego zawierać będą dane takie jak zasięg, częstotliwość, CPM, CTR (wskaźnik kliknięć) oraz CPR (wskaźnik dotarcia).

Jak skorzystać z nowej funkcji?

W celu skorzystania z funkcji wystarczy skontaktować się z zespołem odpowiedzialnym za konto marki dostępnej na TikToku i zarejestrować się w narzędziu. Warunkiem koniecznym jest posiadanie konta reklamowego TikTok Ads Manager powiązanego umową ramową. Po zgłoszeniu chęci skorzystania z narzędzia zespół TikTok odpowie na nie w ciągu 24 godzin.

TikTok jest czołową platformą dla krótkich filmów nagrywanych za pomocą urządzeń mobilnych. Jak podaje firma, jej misją jest inspirowanie i wzbogacanie życia ludzi poprzez oferowanie im miejsca do twórczej ekspresji i wymiany doświadczeń, które są prawdziwe, radosne i pozytywne. TikTok posiada globalne biura w Los Angeles, Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Berlinie, Polsce, Izraelu, Dubaju, Bombaju, Krajach Nordyckich, Singapurze, Dżakarcie, Seulu i Tokio.

XI Ranking Marketingowych Agencji Interaktywnych