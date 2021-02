Uber Eats nawiązał współpracę z operatorem marek Burger King, KFC i Pizza Hut

UberEats, fot. materiały prasowe

Użytkownicy platformy Uber Eats w Polsce zyskali dostęp do 286 nowych restauracji. Wszystko dzięki współpracy ze spółką AmRest - operatorem marek Burger King, KFC oraz Pizza Hut. Kolejne restauracje i marki będą dołączać do platformy w najbliższych tygodniach.

Analiza trendów w zamówieniach Polaków wskazuje, że Polacy kochają burgery, pizzę oraz dania z kurczakiem na amerykańską modłę. Fani tych potraw mogą już zamówić dania z restauracji Burger King, KFC oraz Pizza Hut za pośrednictwem platformy Uber Eats. Wszystko za sprawą współpracy Uber Eats i AmRest - wiodącego, europejskiego operatora gastronomicznego. Po raz pierwszy w jednym momencie do platformy dołącza aż 286 restauracji, serwujących znane i lubiane potrawy - takie jak Whopper, kubełek KFC, czy Pizza Supreme. Dostawy realizowane przez partnerów-dostawców Uber Eats zajmują około 32 minuty od momentu płatności i odbywają się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Dwa razy więcej lokali

Odkąd Uber Eats zawitał do Polski nieco ponad 4 lata temu, platforma bezustannie rozwija swoje usługi, aby oferować i dostarczać użytkownikom wyjątkowe i zróżnicowane potrawy w możliwie najkrótszym czasie. W 2019 roku firma współpracowała z ponad 3500 restauracjami, a do końca 2020 roku liczba dostępnych lokali została prawie podwojona. Ku uciesze użytkowników, z początkiem roku kolejne, znane marki dołączyły do platformy.

- Z przyjemnością ogłaszamy naszą współpracę z AmRest, pierwszą tak dużą spółką gastronomiczną w ofercie Uber Eats w Polsce. Chcemy pomóc tysiącom Polaków uzyskać bezpieczny i szybki dostęp do ulubionych potraw restauracji z portfolio spółki. Cieszymy się, że możemy stale rozszerzać ofertę platformy Uber Eats w Polsce - mówi Charity Safford, General Manager w Uber Eats.

AmRest Holdings SE jest wiodącym, europejskim operatorem restauracyjnym, prowadzącym sieci znanych marek w 26 krajach. Zarządza ponad 2300 restauracjami marek franczyzowych takich jak Burger King, KFC, Pizza Hut i Starbucks, jak i własnych: Sushi Shop, La Tagliatella, Bacoa czy Blue Frog. Spółka posiada również w swoim portfolio marki wirtualne: Moya Misa, Eats Fine, Oi Poke, Lepieje oraz Sushi Tone zebrane pod parasolem marki głównej Food About. Dania z tej oferty będą także dostępne za pośrednictwem aplikacji Uber Eats.