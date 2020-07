Visa wydała miliardowy token i wprowadza szereg nowych rozwiązań

płatności online, pieniądze, internet, fot. geralt, pixabay

Visa świętuje wydanie miliardowego tokenu w ramach rozwiązania Visa Token Service (VTS). To kamień milowy w rozwoju autorskiego programu, który przyczynia się do przyspieszenia innowacji w sektorze e-commerce i podnosi bezpieczeństwo transakcji. Visa Token Service zastępuje 16-cyfrowy numer rachunku użytkownika karty bezpiecznym tokenem, który chroni wrażliwe dane przed działaniami oszustów.

Szybki rozwój wdrożonej przez Visa tokenizacji jest efektem globalnego trendu przechodzenia konsumentów do handlu internetowego. Według danych z marcowego raportu Retail Systems Research, 90% zbadanych konsumentów ma opory przed korzystaniem ze sklepów stacjonarnych. Z kolei 45% uważa, że kupowanie online stało się koniecznością w nowej rzeczywistości. Liczba kupujących przez Internet ma wzrosnąć do 2,1 miliarda do roku 2021. Dlatego stworzona przez Visa technologia tokenizacji i płatność z wykorzystaniem Kliknij i zapłać pełnią kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa płatności cyfrowych.

Coraz więcej sprzedawców korzysta z tokenizacji. Rozwiązaniem VTS obejmowana jest także usługa COF (card-on-file), czyli dane karty zapisane w sklepie online danego sprzedawcy. Obecnie ponad 13 000 drobnych handlowców przeprowadza transakcje przy użyciu tokenów COF Visa , a 8 200 wydawców kart ze 150 rynków jest uprawnionych do korzystania z serwisu Visa Token Service.

– Obserwowane na całym świecie przechodzenie do handlu internetowego zwiększyło zapotrzebowanie na wygodne i bezpieczne zakupy w internecie. Dlatego widzimy tak duży wzrost liczby tokenów wydanych w ramach usługi Visa Token Service. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy Visa wydała ponad 680 milionów tokenów. Jesteśmy podekscytowani perspektywą dalszego poszerzania zakresu naszych działań, aby móc zabezpieczać coraz więcej rodzajów transakcji cyfrowych, nawet tych bez 16-cyfrowego numeru karty Visa – mówi Jakub Grzechnik, dyrektor ds. rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej, Visa.

Visa przenosi tokenizację z karty do chmury

Visa uruchamia nowe, zaawansowane rozwiązania, które ograniczą ryzyko operacji dla sprzedawców i dostawców usług internetowych. Jednocześnie zapewnią lepszą ochronę wrażliwych danych, ograniczając zbędne czynności i utrudnienia dla konsumentów. Te usprawnienia pozwolą Visa na wprowadzenie najlepszych dostępnych środków bezpieczeństwa, które mogą być zastosowane zarówno na poziomie ekosystemu płatniczego, jak i przez konkretną instytucję finansową.

• Token ID poszerza możliwości tokenizacji poza kartę: Visa zakończyła rebranding przejętych w ubiegłym roku części biznesowych firmy Rambus Payments na Token ID – A Visa Solution. Dzięki rozwiązaniom Token ID, tokenizacja będzie możliwa nie tylko przy płatnościach kartą Visa, ale obejmie także krajowe sieci kart, przelewy z konta i płatności w czasie rzeczywistym. Wraz z usługą Visa Token Service, nowe rozwiązanie Token ID pomoże klientom ograniczyć ryzyko występowania oszustw. Jednocześnie dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo płatności. Visa wykorzysta tę technologię, aby wprowadzić usługę tokenizacji na nowe rynki, które posiadają specyficzne, lokalne wymagania, jak Turcja czy Chiny.

• Token Management Service prowadzony przez CyberSource: Prowadzona przez CyberSource platforma Token Management Service ujednolica i upraszcza zarządzanie usługą tokenów, aby zabezpieczyć wrażliwe dane klientów. Rozwiązanie ulepsza też konwersję płatności i ułatwia stosowanie się do normy PCI poprzez połączenie tokenów na poziomie dostawców usług oraz wszystkich rodzajów płatności i kanałów dla sprzedawców, nabywców i platform technologicznych. Generuje ujednolicony identyfikator tokena – tzw. główny token – aby uprościć i uregulować zarządzanie wszystkimi instrumentami płatności, takimi jak karty, konta bankowe i lokalne systemy płatności. Zunifikowany identyfikator tokena generowany przez CyberSource chroni wrażliwe dane klientów podczas płatności, jednocześnie zapewniając wgląd w jego kanały płatności, rabaty handlowe i programy lojalnościowe.

• Tokeny w chmurze: Konsumenci korzystają z coraz większej liczby urządzeń, aby robić zakupy w sieci. Dlatego Visa uruchomiła nowy, oparty na technologii chmury system Visa Cloud Token Framework. Pozwala on na powiązanie tokenów ze sklepów internetowych i z rozwiązania card-on-file, które były przypisane do indywidualnego konta klienta, z wieloma zaufanymi urządzeniami. Tokeny w chmurze są już powszechnie dostępne, ale zostały po raz pierwszy uruchomione w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów.