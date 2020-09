Wallmart przejmie TikToka? Amerykańska sieć supermarketów nie chce ulec Amazonowi

fot. by Markus Spiske on Unsplash

Drama wokół Tik Toka i jego amerykańskich losów kręci się w najlepsze, a kiedy kilka dni temu okazało się, że chińską aplikacją interesuje się Walmart, lepszego zwrotu akcji nie można było sobie wymarzyć. Dlaczego licząca sobie 58 lat sieć dużych fizycznych sklepów sprzedających dosłownie wszystko miałaby interesować się aplikacją dla pląsających nastolatków?!

TikTok od dawna jest solą w oku Donalda Trumpa, który nakazał ByteDance, właścicielowi aplikacji, sprzedać amerykański biznes pod groźbą zbanowania aplikacji na rynku amerykańskim. Amerykanie twierdzą bowiem, że TikTok w chińskich rękach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na dostęp do danych, które mogą być w każdej chwili udostępnione chińskim władzom.

Po tym doniesieniu, pierwszy w kolejce do przejęcia TikToka ustawił się Microsoft, który wciąż nie zdołał się przebić na rynku mediów społecznościowych. Do niedawna był jedyną, a - jako że jest firmą technologiczną - także najbardziej naturalną "parą". Aż do momentu, kiedy swoje zamiary ogłosił Walmart. Ten właściciel największej w USA i na świecie sieci supermarketów, połączył z Microsoftem siły, co - według niektórych analityków - daje mu potężne szanse, by faktycznie TikToka dostać. Pytanie jednak... po co?

Na pierwszy rzut oka te dwa podmioty nie mogą różnić się bardziej, ALE... analitycy, którzy obserwują błyskawiczny wzrost handlu społecznościowego w Chinach (social commerce, czyli połączenie aktywności w mediach społecznościowych z zakupami online) twierdzą, że to połączenie ma głęboki sens. TikTok może bowiem zapewnić Walmartowi nowy sposób docierania do klientów wielokanałowych, a także wzmocnić jego działalności reklamową. Dzięki przejęciu, Walmart, który nie należy do ulubieńców najmłodszych, może wreszcie dowiedzieć się, czego potrzebują i tym samym zdobyć ich serca (i kieszonkowe).

E-commerce jest teraz kluczowy w strategii Walmarta. Już teraz, wykorzystując swoje sklepy stacjonarne jako centra realizacji dostaw jego sprzedaż wzrosła o 9,3% na amerykańskim rynku, a sprzedaż cyfrowa prawie się podwoiła. Większa liczba zewnętrznych sprzedawców i reklamodawców, na których liczy Walmart planując przejęcie TikToka, może tylko pomóc poprawić te wyniki. Nie wspominając już o tym, że przejęcie wpisuje się w szerszy trend handlu społecznościowego, który w ostatnim czasie nabiera wyraźnego rozpędu. TikTok, który już teraz testuje narzędzia, które pozwalają użytkownikom udostępniać linki do zakupów w publikowanych przez nich materiałach, nie jest jedynym podejmującym rękawicę.

Większość aplikacji społecznościowych opracowuje nowe sposoby, które pozwalają użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Facebook umożliwia katalogowanie produktów, zarządzanie sprzedażą i wyświetlanie reklam dla dużych i małych firm na całym świecie. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, a wspomniany już Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów.

Walmart, jeśli przejmie TikToka, zyska potężną broń w walce z Amazonem.