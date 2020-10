Wartość rynku ecommerce może w tym roku sięgnąć 120 mld zł. Jak wyróżnić się w sieci?

zakupy online, sklep, fot. Glovo

Rynek e-commerce odnotował ogromne wzrosty w trakcie epidemii koronawirusa. Według wyliczeń Poczty Polskiej, przed pandemią szacowano, że pod koniec roku osiągnie wartość do 70 mld zł, tymczasem już teraz wiadomo, że może to być nawet 120 mld zł. Wraz z rosnącym popytem na zakupy online, idą pogłoski o oficjalnym wejściu Amazon do Polski. Światowy gigant miałby otworzyć oddzielną i dedykowaną dla Polski stronę. Innym zjawiskiem będącym efektem rosnącej popularności handlu sieciowego są coraz częstsze zapowiedzi debiutów giełdowych spółek z branży e-commerce - Allegro, Dadelo, Answear już zaprezentowały swoje plany emisyjne.

– W szczytowym okresie lockdownu nastąpił szturm na sklepy online. To z jednej strony było dla firm działających w sieci ogromną szansą na zwiększenie bazy konsumentów, a z drugiej było przyczyną wielu trudnych sytuacji. Okazało się na przykład, że w czasie lockdownu dla blisko 20 proc. klientów najważniejszym czynnikiem podczas robienia zakupów w sieci była szybka i przewidywalna dostawa. Tymczasem do tej pory panował zgodny konsensus, że dla Polaka czy Polki najważniejsza jest najniższa cena – mówi Mateusz Najman, Junior SEM Specialist.

Małe i średnie przedsiębiorstwa nauczone doświadczeniami lockdownu, gdy zamykano granice międzypaństwowe i ograniczano liczbę rejsów lotniczych, powinny zadbać o stabilność łańcuchów dostaw oraz regularne zaopatrzenie w niezbędne produkty.

Widoczność firmy w sieci

Oprócz zaadresowania potrzeb klientów pod kątem przewidywanego czasu dostawy, ważna jest też widoczność firmy w sieci. Niektórzy docierają do szerszego grona klientów poprzez sprzedaż na marketplace’ach, inni stawiają na marketing. Niemal połowa firm podczas pandemii zmieniła swój zakres wydatków na SEM, a jedna trzecia przetasowała swoje budżety na reklamę w social mediach. Z reguły były one poszerzane, nie zmniejszane. Jednocześnie dla prawie 44 proc. kupujących online reklama w mediach społecznościowych to ulubiony kanał komunikowania o ofercie danego sklepu.

Jak zauważa jednak Mateusz Najman, nie wystarczy samo zainwestowanie w marketing online, aby zwiększyć sprzedaż.

– Konieczne jest również tworzenie ciekawych reklam w Facebook Ads, Google Ads czy Twitter Ads. Niewiele zdziałamy z nudną prezentacją nawet najlepszego produktu. Jak wynika z danych ExpertSender, to właśnie nachalne, powtarzające się i niedopasowane reklamy mogą najbardziej zniechęcić Internautów do naszego sklepu. Przykładem może być ciągłe promowanie produktu, który już został zakupiony i którego raczej nie kupimy jeszcze raz w ciągu kilku dni, jak np. nocleg w hotelu w danym mieście - tłumaczy Najman.

Waga strony internetowej w sprzedaży online

Małe firmy, które są zainteresowane docieraniem do klientów za pośrednictwem reklam w mediach społecznościowych czy Google Ads, powinny też zwrócić uwagę na to, jaki ma być efekt tej promocji. Nawet najskuteczniejsza prezentacja produktu czy usługi może mieć niską konwersję, jeśli strona, na którą przekierowuje, nie będzie zachęcała do zakupu. Mowa tutaj np. o braku optymalizacji pod urządzenia mobilne, ale również niejasnej ofercie, nieprzejrzystości dodatkowych opłat (m.in. za dostawę), wolnym ładowaniu strony czy skomplikowanym procesie check-outu.

Z tego względu, przed podjęciem działań z zakresu SEM czy reklamy w social mediach, każda firma powinna przede wszystkim wcielić się w rolę swojego klienta i przeanalizować, jakie kroki musi podjąć, aby zakupić daną usługę czy towar. Czasami się okazuje, że nawet bez reklamy można zwiększyć statystyki konwersji, jeśli z drogi konsumenta usuniemy możliwe do wyeliminowania kłody.