Zabawki dla dzieci kupujemy online. Ecommerce jest przyszłością tej branży?

dziecko, zabawa, zabawki, fot. dayronv, pixabay

Maj jest co roku jednym z najlepszych miesięcy dla sklepów internetowych dla dzieci. Według danych Shopera, liczba transakcji, jak i wartość sprzedaży zabawek online mocno zwiększyły się w czasie pandemii. Eksperci szacują, że rynek ten będzie rosnąć globalnie w tempie ok. 10 proc. rocznie.

Wiosenny szczyt zakupowy w branży dziecięcej

W 2019 roku wartość sprzedaży w branży artykułów dziecięcych na platformie Shoper była w maju o 11 proc. większa niż w kwietniu i o 19 proc. większa niż w czerwcu. W ubiegłym roku maj był jeszcze lepszy i okazał się jednym z najlepszych sprzedażowo miesięcy dla sklepów internetowych z kategorii Dzieci. Więcej klienci kupowali tylko w czasie gorączki przedświątecznej pod koniec roku. Nawet pandemia nie zdołała zaburzyć tradycyjnego wiosennego szczytu w tym sektorze, napędzanego przez zbliżający się Dzień Dziecka oraz pierwsze komunie.

Tegoroczne niepełne jeszcze wyniki pokazują, że zakupy prezentowe na Dzień Dziecka znowu robimy w internecie.

- Polscy sprzedawcy internetowi coraz lepiej wykorzystują okazje zakupowe. Co roku widzimy to podczas Black Friday. Wiele branż sprzedających w internecie ma własny gorący sezon i dla sklepów z zabawkami taka właśnie jest wiosna. Widzimy, że sporo sklepów z zabawkami i artykułami dla dzieci stawia obecnie na kampanie reklamowe w wyszukiwarce. Słusznie zauważają, że rodzice szukający prezentów robią rozeznanie w internecie, więc warto zainwestować w to, by dać im się łatwiej znaleźć - podpowiada Artur Halik, Head of Sales w Shoper.

Pandemia pomogła branży dziecięcej

Internetowe sklepy z akcesoriami dla dzieci są w gronie e-biznesów, którym w czasie pandemii przybyło pracy. Z danych Shopera wynika, że liczba transakcji zawieranych w sklepach w branży Dzieci wzrosła w 2020 r. o 81 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, zaś liczba takich sklepów zwiększyła się na przestrzeni ubiegłego roku o 21 proc. Branża dziecięca stanowiła na koniec 2020 r. 8 proc. całościowej liczby działających sklepów internetowych.

Z kolei z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu "Komunikacja sklepów internetowych" firm Shoper i SMSAPI wynika, że aż 25 proc respondentów kupuje produkty dla dzieci online częściej niż przed pandemią.

- Zamknięcie rodzin w domach na całe tygodnie zdalnej pracy i zdalnej edukacji nakręciła koniunkturę na nowe zabawki czy gry planszowe. Dziecięce e-sklepy zyskują jednak nie tylko na lockdownie. Rynek gier i zabawek bardzo szybko się rozwija, a sklepy internetowe zwykle najszybciej podłapują nowości. Rodzice, którym zależy, by gadżety dla ich dzieci były bardziej smart, estetyczne i ekologiczne prędzej znajdą coś odpowiedniego w jednym z tysięcy e-sklepów dla dzieci niż najbliższej galerii handlowej - zauważa Artur Halik z Shoper.

Cyfrowa przyszłość sklepów z zabawkami

Mimo że sklepy internetowe nie pozwalają na dotknięcie produktu czy dokładne obejrzenie go z bliska, a rodzice podczas zakupów chcą podjąć dobrze przemyślaną decyzję, jednak coraz częściej kupują przez internet. Motywuje ich do tego dobrze sfotografowany i opisany produkt, a także profesjonalna obsługa klienta. Zakupy online coraz częściej zastępują więc to, co było największą zaletą sprzedaży stacjonarnej.

- Sklepy stacjonarne z art. dziecięcymi powoli się kończą. Jeśli ktoś nie prowadzi dzisiaj sprzedaży dwukanałowej, czyli stacjonarnej i internetowej, to za długo w takim pojedynczym modelu nie wytrzyma. Jeśli rodzice chcą u nas kupić swoim dzieciom zjeżdżalnię czy domek ogrodowy, to nie robią tego pod wpływem impulsu. Zazwyczaj przez kilka dni oglądają te domki i dopiero decydują, który wybiorą – mówi Marcin Mielczarek, założyciel jednego z najpopularniejszych polskich sklepów E-zabawkowo.pl.

Inną zaletą sprzedaży i zakupów online jest ich nieograniczona dostępność. Wśród klientów jest też bardzo dużo seniorek, które szukają prezentów dla wnuczków i dopiero odkrywają internet.

- Zdarza mi się przez telefon instruować je, co mają zrobić, by kupić wybrany produkt. Ponad 25 proc. zamówień w pierwszym okresie działalności mojego sklepu to właśnie tego rodzaju zamówienia - mówi z kolei właścicielka sklepu Toys Store, Magdalena Ptasińska.

Obserwacje ekspertów i sprzedawców Shopera potwierdzają światowe trendy w sprzedaży zabawek online. Według raportu "Global Online Toys And Games Retailing Market 2021-2024" rynek ten będzie w najbliższych latach rósł w tempie 10 proc. rocznie. Dobrą koniunkturę branży będzie napędzać rosnąca popularność zabawek wielofunkcyjnych oraz rozwój technologii druku 3D, która pozwala kupować online wzory zabawek do samodzielnego wydrukowania w domu.