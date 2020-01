E-mail marketing. Co działo się w 2019 roku i co wydarzy się w kolejnym?

mail | fot. Laura Stanley | Pexels

E-mail marketing od dawna nie wywołuje już rumieńców na twarzach marketerów, co jednak nie zmienia faktu, że właśnie ten kanał pozostaje nadal najskuteczniejszym kanałem dotarcia do klientów. Z raportu Global Email Benchmark Report wynika, że dla 95% respondentów wywodzących się Generacji Z i pokolenia Millennialsów osobisty adres e-mail jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.

Branżowe raporty nie pozostawiają też wątpliwości, że jego skuteczność opiera się w zarówno na umiejętnym łączeniu go z SEO, content marketingiem i działaniami w mediach społecznościowych, jak i dbałością o higienę bazy adresowej, przy czym nie chodzi wyłącznie o to, by była komplementowana zgodnie z prawem. To, że wysyłanie maili bez zgody odbiorców jest niedopuszczalne, jest oczywiste, ale to, że - by zwiększyć skuteczność działań mailingowych - adresy powinny być posegmentowane, a kreacje spersonalizowane według potrzeb konkretnych grup odbiorców, nie zawsze jest jasne.

A szkoda, bo tego właśnie oczekują odbiorcy. Aż 60% z wolało nich by powiedzieć firmom dokładnie, jakiego rodzaju contentem są zainteresowani, podając swój adres e-mail po raz pierwszy. Dodatkowe 24% respondentów stwierdziło, że będzie zainteresowana ankietą wysłaną do nich e-mailem wkrótce po podaniu adresu. W sukurs personalizacji przychodzi marketing automation, który jednak wciąż - zwłaszcza w firmach średniej wielkości - nie jest rozwiązaniem stosowanym powszechnie. 2020 rok może jednak przynieść zmiany w tym zakresie.

Firmy, powoli, bo powoli, ale jednak, zaczynają dostrzegać wartość nie tyle w samym gromadzenia danych, ile w przekuwaniu ich na biznesowe insighty, które finalnie pozwalają zwiększyć konwersję, poprzez upselling, cross selling, odzyskiwanie porzuconych koszyków.

Alicja Markiewicz

Marketing Manager

Osom Studio

Jakie najważniejsze zmiany miały miejsce w 2019?

Sądzę, że e-mail marketing powinniśmy rozważać w kontekście szerszych działań związanych z automatyzacją marketingu. Dlatego warto tutaj wspomnieć o konieczności budowania wielokanałowych strategii, o których mówi się od kilku lat. Uważam jednak, że dopiero 2019 rok przyniósł w tej materii istotne zmiany, zwłaszcza w przypadku firm średniej wielkości.

Jak sądzę, jest to rezultatem po pierwsze, większej popularności i zrozumienia specyfiki marketing automation, po drugie, otwartości firm, czy też może poczucia konieczności, wdrożenia nowej strategii marketingowej wewnątrz własnej struktury.

Tak więc, jako najważniejszą zmianę w 2019 roku widzę zmianę podejścia do e-mail marketingu wielu firm, które przestały rozpatrywać go jako chociażby promocję określonej kampanii, a zaczęły adaptować go na wielu etapach customer journey - e-mail marketing jako budowanie długofalowych relacji poprzez różnego rodzaju programy lojalnościowe czy finalizacja zakupu poprzez przeciwdziałanie porzuconym koszykom etc. Najkrócej rzecz ujmując, 2019 rok to w moich oczach fakt, że wiele firm dojrzało i zaczęło wdrażać automatyzację marketingu.

Jakie trendy będą dominowały w 2020 roku?

Tak, jak wspominałam wyżej, jako że następuje coraz szersza implementacja z zakresu marketing automation, w której e-mail marketing odgrywa tak ogromną rolę, to sądzę, że dominującym trendem w 2020 roku okaże się rozwój i adaptacja rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

Mam tutaj na myśli chociażby wykorzystanie takich możliwości jak: personalizacja e-mail marketingu dzięki automatycznie rozwijającym się algorytmom, a co za tym idzie bardziej szczegółowym insightom, automatyzacja workflowów wraz z samodzielnym setup’em kampanii dostosowanych do generowania leadów, czy też automatyzacja testów A/B - bardziej trafnych w swoich prognozach i szybciej dostosowujących się do pojawiających się trendów w określonych zachowaniach użytkowników.

Sztuczna inteligencja oferuje bardzo bogaty wachlarz rozwiązań, zdecydowanie bardziej trafnych. Wraz ze wzrostem chęci implementacji automatyzacji marketingu rozumianej jako całościowa strategia, nastąpi szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji w tego rodzaju procesach.

Jakie prognozy przepowiadane na rok 2019 nie spełniły się?

Przede wszystkim “śmierć” e-mail marketingu. Wielu przewidywało, że wprowadzenie RODO wywoła spustoszenie w tym kanale marketingowym. Z jednej strony przewidywano ogromną niechęć marketerów do prowadzenia działań w tym kanale, co finalnie spowoduje wybór innych alternatyw. Z drugiej strony, wraz z wejściem RODO prognozowano brak rozwoju odpowiednich baz danych i zabezpieczeń, który będzie mieć wpływ na zmniejszenie zaangażowania w ten kanał marketingowy. Jak sądzę, choć pierwsze miesiące wywołały małe spustoszenie w e-mail marketingu, to jednak do tak fatalnych skutków było daleko.