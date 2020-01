E-mail marketing. Od czego rozpocząć działania i jak wybrać najlepszy system do wysyłania mailingów?

poczta | fot. dference | Pixabay

E-mail marketing to skuteczny sposób na to, aby małe firmy mogły docierać do klientów, powiększać bazę klientów i budować swoją reputację. Tym bardziej, że nawet przy niewielkim budżecie można osiągnąć pożądane wyniki. Na co zwrócić uwagę planując rozpoczęcie działań marketingowych i czym kierować się wybierając system o wysyłki? O odpowiedź poprosiliśmy specjalistów.

Dariusz Szpak

Co-owner/Creative Director

OX Media

E-mail marketing jako jeden z elementów omnichannelowej strategii marki może być bardzo skutecznym i co najważniejsze, pożądanym przez odbiorców kanałem komunikacji. Efektywność tego typu kampanii jest naprawdę imponująca - zgodnie z danymi DMA z każdej zainwestowanej złotówki możemy wyciągnąć aż 33 zł. Średni Open Rate w Polsce wynosi 16,57% (dla porównania facebookowe posty organiczne mają zasięg na poziomie 2-6%), a dodatkowo e-mail to również medium zasięgowe - 69% osób deklaruje, że używa poczty codziennie. Warto więc zadbać o jego dobre wykorzystanie w customer journey klienta, a to nie jest już aż tak prostą kwestią.

Content, content i jeszcze raz content

Podstawowym elementem, który wpływa na efektywność, jest znajomość grupy docelowej i odpowiednie dopasowanie do niej treści. Prosty przykład: sposób działania e-mailowego giganta, posiadającego niemal połowę udziałów w swojej branży w Polsce. Gmail, bo o nim oczywiście mowa, dysponuje specjalnymi algorytmami, które badają, czy wiadomość w sekcji „Oferty” (tam trafia większość wiadomości od firm) zainteresowała danego odbiorcę. Jeśli tak, kolejne newslettery z tego adresu znajdą się w przyszłości u góry skrzynki. By więc skuteczniej docierać do użytkownika, należy dostarczać mu ciekawych treści. Warto skorzystać tu z narzędzi, podpowiadających, jakie tematy interesują obecnie internautów. Jednym z bardziej popularnych jest, chociażby Google Trends. Z jego pomocą możemy śledzić tendencje wzrostowe fraz, a także dowiemy się, jakie tematy w danym obszarze obecnie najchętniej wyszukują użytkownicy - wystarczy wpisać istotne dla naszego biznesu wyrażenie.

Segmentacja bazy danych i personalizacja komunikatów

Spersonalizowane wiadomości są otwierane o 60% częściej niż pozostałe, a dynamiczny content, dopasowywany na poziomie konkretnej wiadomości do wcześniejszych aktywności użytkownika to podstawa nowoczesnego e-mail marketingu. Ten ostatni dostępny będzie oczywiście jedynie w bardziej zaawansowanych narzędziach, jednak jakieś podstawowe jej formy (do 1000 subskrybentów) oferuje np. bezpłatny Mailer Lite. Dzięki tej funkcji możemy podzielić użytkowników na grupy o określonych potrzebach i wysyłać do nich treści, które w jak największym zakresie na nie odpowiadają. Przykładowo: gdy jesteśmy dużym sklepem z zabawkami, warto wysyłać różne wiadomości do rodziców, w zależności od wieku ich dzieci. Inne, klasyczne już narzędzie, które może pomóc w tym zakresie to Mail Chimp - posiada on funkcję „Behavioral Targeting”, która pomoże nam poznać zachowania naszych subskrybentów i do nich dopasować komunikację.

Przygotowanie mailingu - temat, nadawca, forma

Wiemy już, co ciekawi naszych odbiorców. Mamy świadomość, co chcemy powiedzieć i do kogo (segmentacja) - wszystko w rękach egzekucji. Po pierwsze: dobrze przemyślmy temat. Ten króciutki fragment tekstu to moment kluczowy - albo zainteresuje użytkownika i skłoni go do otwarcia wiadomości, albo e-mail przepadnie w odmętach skrzynki. Powinien więc szybko przyciągać i intrygować. Pamiętajmy jednak, że zniechęcimy i rozczarujemy naszych odbiorców, jeśli nie będzie on odpowiadał treści, którą znajdą po przejściu dalej. Po drugie: zadbajmy o nadawcę. Klienci chętniej ufają Kasi z firmy XXX niż po prostu firmie XXX. Po trzecie: dobrze opakujmy nasz content. Jesteśmy „społeczeństwem obrazkowym” i wizualne dopracowanie komunikatu jest równie ważne, jak jego merytoryczne przemyślenie. W Mail Chimp można skorzystać np. z estetycznych szablonów.

Automatyzacja procesu wysyłki

Działania z zakresu e-marketingu będą z pewnością łatwiejsze do przeprowadzania, jeśli przynajmniej częściowo je zautomatyzujemy. Zyskamy w ten sposób również cenny czas, który możemy wykorzystać na lepsze dopracowanie pozostałych kwestii. Jednym z narzędzi, które oferuję tę opcję jest Redlink. W podstawowym pakiecie do 2500 kontaktów umożliwia korzystanie z autoresponderów i cyklów automation.

Crossowanie e-mail marketingu z innymi działaniami

E-mail marketing powinien stanowić jeden z elementów strategii firmy i być do niej dopasowany. Tylko w ten sposób dobrze wpisze się w ekosystem marki i cały customer journey klienta, który - o czym warto pamiętać - nie dzieli wrażeń kontaktu z brandem na poszczególne kanały, tylko myśli o nich jako o całości. Zachowanie spójności komunikacji to więc podstawa, ale warto również pójść o krok dalej i np. crossować e-mail marketing z działaniami w social mediach, czy www. Facebook jest doskonałym miejscem do poszerzania bazy subskrybentów - możemy przeprowadzić w nim kampanię nastawioną na pozyskiwanie kontaktów, a fanów zachęcać do pozostawienia swojej zgody na mailing, oferując im w zamian ciekawy materiał premium. Można wykorzystać w tym celu także działania konkursowe, a nawet za pomocą wtyczki umieścić zapis do newslettera jako jedną z zakładek na fanpage’u.

Szymon Dyrlaga

Marketing Specialist

FreshMailu

Szukając systemu do email marketingu z pewnością należy zwrócić uwagę na obsługę klienta i możliwość kontaktu z ekspertami z firmy, która system dostarcza. Raz, że dla początkujących użytkowników wiedza i pomoc specjalistów będą nieocenione podczas tworzenia pierwszych kampanii czy zarządzania bazą odbiorców. Dwa, że nawet doświadczeni marketerzy, którzy korzystają z bardziej zaawansowanych funkcji, powinni otrzymać należyte wsparcie oraz mieć zapewnione konsultacje z ekspertami, np. z zakresu dostarczalności czy integracji z innymi narzędziami. Zwłaszcza, że systemy stale się rozwijają, wprowadzają nowe funkcje i chcąc z nich korzystać, trzeba się tego nauczyć. Dlatego dodatkową zaletą jest rozbudowana baza wiedzy, ułatwiająca samodzielne poruszanie się po narzędziach.

Kolejną kwestią, na jaką trzeba zwrócić uwagę, jest dostarczalność. Zwłaszcza, że dostawcy skrzynek pocztowych cały czas rozbudowują swoje narzędzia antyspamowe. Dlatego jeżeli większość adresów w bazie firmy pochodzi z Polski, to radziłbym wybór spośród polskich systemów, które mają umowy z dostawcami poczty, jak Onet, WP czy Interia, które wciąż mają spory udział w rynku. Ponadto warto sprawdzić, czy dany system ma specjalne zabezpieczenia typu DKIM czy DMARC, które korzystnie wpływają na dostarczalność oraz testy antyspamowe. Dodatkową zaletą będzie dział ekspertów w firmie tworzącej system do email marketingu, który specjalizuje się w dziedzinie dostarczalności.

Trzecią rzeczą są oczywiście funkcje oraz integracje z innymi narzędziami. W branży krąży anegdota o jednym systemie, mówiąca, że trzeba mieć co najmniej doktorat z jego obsługi, żeby rzeczywiście z niego korzystać. Dlatego polecam przetestować różne platformy do email marketingu i sprawdzić, które z nich są intuicyjne i wygodne w obsłudze. Następnie wybrać taką, która dostarcza narzędzia, dzięki którym można samodzielnie budować bazę odbiorców, tworzyć newslettery w oparciu o dostępne w systemie szablony lub łatwo, np. metodą drag and drop, tworzyć je od nowa. Ponadto warto się upewnić, czy w systemie da się w łatwy sposób stosować segmentację listy mailingowej i personalizację wiadomości. Bez tego email marketing po prostu nie będzie skuteczny.

Agnieszka Sosnowska

CEO

Biuro Podróży Reklamy

Właściwie wszystkie systemy mailingowe posiadają swoją darmową wersję w okrojonej formie. Freemium jest w świecie martechów sposobem na pozyskiwanie nowych userów i z czasem konwertowanie ich na płacących klientów. Na świecie jest ponad 7000 martechów, do których zaliczają się platformy mailingowe. Zdobycie klientów nie jest łatwe. Aby reklamy konwertowały, konieczne są darmowe warianty usług i stąd platformy oferują rozwiązania freemium. Najczęściej są jednak tak skonstruowane, że pozwalają prowadzić działania na niewielką skalę (ale początkującym biznesom może to wystarczać przez pewien czas). Z drugiej strony użytkownicy przyzwyczają się do systemu mailingowego i w ten sposób zostają zlojalizowani. Gdy ich biznes rośnie, a wraz z nimi bazy mailingowe, zaczynają płacić.

My korzystamy z dwóch systemów MailerLite oraz Zoho. Oba są bardzo dobre.

Przy wybieraniu systemu mailingowgo trzeba wziąć pod uwagę, że zanim ktoś przyjmie naszą bazę, to uważnie jej się przyjrzy i odpyta pod kątem pochodzenia oraz wysokości bounce rate.