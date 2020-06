Jak zsynchronizować działania SEO i z e-mail marketingiem i dlaczego warto to zrobić?

mail | fot. Stephen Phillips - Hostreviews.co

Optymalizacja stron internetowych pod SEO jest silnym źródłem ruchu dla większości firm, a e-mail marketing bywa skuteczniejszym kanałem pozyskiwania potencjalnych klientów. Jak łączyć obie te taktyki, by osiągać lepsze efekty biznesowe?

Dane e-mail, czyli współczynniki otwarcia i klikalności, mogą być przede wszystkim sygnałem, które treści (i tematy) warto wykorzystać w przygotowywaniu planu contentowego pod kątem wyszukiwarek. Dane związane z ruchem z wyszukiwarek i reklam PPC mogą natomiast posłużyć, by wprowadzić poprawki i ulepszenia treści przed wysłaniem kampanii do pełnej bazy subskrybentów. Ale to nie wszystko.

Wysyłkę mającą celu generowanie potencjalnych klientów, można zaplanować też w towarzystwie kampanii PPC, by zwiększyć jej współczynniki klikalności. Może się ona rozpocząć dzień wcześniej i potrwać kilka dni po wysłaniu wiadomości e-mail tak, aby zapewnić dodatkowe wsparcie dla kampanii e-mail. Reklam można użyć również do testowania copy w wiadomościach e-mail. Zamiast zgadywać, który temat będzie według Ciebie działał najlepiej, można użyć wtedy reklam do zbierania danych.

Jak jeszcze można wykorzystać SEO i PPC w połączeniu e e-mail marketingiem? Odpowiedzi na to pytania szuka Monika Dudek, Performance Manager z agencji FreshMail.

Monika Dudek

Performance Manager

FreshMail

Na pierwszy rzut oka ciężko dopatrzeć się połączenia między SEO i email marketingiem, ale to nie znaczy, że go nie ma. Dzięki email marketingowi możesz korzystnie wpłynąć na swoje pozycje w wyszukiwarce.

Jeżeli prowadzisz działania email marketingowe, to na swojej liście subskrybentów posiadasz adresy klientów, którzy już dobrze znają Twoją firmę. Dzięki regularności wysyłek wiedzą, kiedy i czego spodziewać się po Twoich wiadomościach. Za pomocą newslettera, w którym umieścisz linki np. do swoich wpisów na blogu lub materiałów instruktażowych, możesz pozyskać bardzo wartościowy ruch na swoją stronę. Duże zaangażowanie odwiedzających wpływa na niższy współczynnik odrzuceń i dłuższy czas spędzony na stronie, a to z kolei przekłada się na lepszą pozycję w wyszukiwarce!

Dodatkowo, jeśli zadbasz o naprawdę wartościowy content na swojej stronie, to więcej czytelników będzie skłonnych podzielić się nim w swoich mediach społecznościowych czy linkując do niego na blogu. A to szansa na jeszcze większą liczbę odwiedzających i link building.

Warto również wspomnieć o procesie pozyskiwania leadów sprzedażowych. Sam lejek marketingowy często bywa dość długi. Użytkownicy, aby podjąć decyzję, potrzebują czasu. Często przechodzą na stronę z wyszukiwarki Google, dodają do koszyka produkty, którymi są zainteresowani,ale szukają dalej korzystniejszej oferty. Z pomocą przychodzi tutaj autoresponder, w którym zaproponujesz zniżkę, aby niezdecydowany klient dokończył zakup.

Świetną opcją jest też wykorzystanie maili transakcyjnych do poproszenia użytkowników o recenzję zakupionych produktów. Z jednej strony użytkownicy, którzy przejdą na stronę z ruchu organicznego przy podjęciu decyzji zakupowej mogą zasugerować się pozostawionymi opiniami. Z drugiej recenzje to świetna możliwość na budowanie dodatkowego, unikalnego contentu na Twojej stronie WWW, który pomoże uzyskać lepszą pozycję w wyszukiwarce.