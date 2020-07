Marketing Automation. Na jakie aspekty zwrócić uwagę wybierając odpowiedni system dla e-commerce?

fot. Laura Ockel | Unsplash

Według raportu Salesforce "State of Marketing", 67% liderów marketingu już korzysta z co najmniej jednej platformy do automatyzacji marketingu, a kolejne 21% planuje rozpocząć korzystanie z jeden. Jednocześnie lista platform do automatyzacji marketingu stale rośnie, a co roku pojawiają się nowe narzędzia, co sprawia, że znalezienie odpowiedniej platformy jest trudniejsze niż kiedykolwiek.

Wykorzystując oprogramowanie do marketing automation można łączyć pojedyncze działania marketingowe z całymi scenariuszami komunikacji z klientem tak, by skutecznie zachęcać do pokonywania kolejnych etapów na ścieżce zakupowej. System automatyzujący pozwala bowiem wyjść poza proste wskaźniki, takie jak np, open rate'y czy kliknięcia, i powiązać konkretne działania z biznesowymi metrykami takimi jak współczynniki konwersji czy nawet ROI. Tworząc pełny obraz tzw. podróży klienta, łatwiej zidentyfikować te kanały, które faktycznie skutecznie wpływają na sprzedaż i efektywniej alokować budżet.

Platform jest już jednak tak wiele, że początkującym klientom bardzo trudno podjąć decyzję o wyborze tej jednaj, która spełni ich oczekiwania. Na co więc zwrócić uwagę wybierając system dla e-commerce?

Jeśli generowanie potencjalnych klientów sprowadza się do działań zachęcających do wejścia na stronę to w zasadzie dostępne narzędzia analityczne często są wystarczające do oceny działań marketingowych. Jeśli celem generowanego ruchu jest zebranie możliwie najwięcej informacji, które można wykorzystać do zwiększenia komunikacji, poprawy efektywności i skutecznej zamiany ruchu w lojalnych klientów, to koniecznym staje się skorzystanie z systemów wspomagających takie działania. Zwłaszcza, że zarządzanie informacjami i udostępnianie w obecnych czasach jest prawdziwym wyzwaniem.

Klient „ląduje” na naszej stronie zwykle po kliknięciu w link (poza direct) z jakiegoś kanału e-marketingowego. Może to być:

search

display

e-mail, etc.

dlatego system powinien być wyposażony w narzędzie do dynamicznego generowania treści Landing Page (LP) i być skorelowany z kampanią oraz kanałem generującym ruch.

Oznacza to, że platforma udostępnia narzędzia do tworzenia dynamicznych formularzy zbierania danych oraz pewnych form warunkowych, zależnych od branży, kanału, kontekstu wcześniejszych odpowiedzi, wyrażonych zainteresowań, etc.

Obserwujemy, że użytkownicy są zwykle nieufni zostawiając dane, dlatego proces pozyskiwania informacji powinien być wspierany przez modele behawioralne, które nie tylko zwiększają efektywność ale również wpływają na jakość leadów.

Niezbędnym elementem platform są narzędzia do analiz i raportowania. Należy zwrócić uwagę na metody przewidywania konwersji, czyli określenia szansy, czy wejście na stronę wygeneruje klienta, który dokona zakupu. To narzędzie wykorzystuje zasady i model „maszyny uczącej się” bazując na obserwacji trendów i kierunków promocji dla danej branży. Jeśli generuje miarodajne dane, to możemy oczekiwać, że zmniejszymy koszty pozyskania klienta.

Ważną cechą systemów jest łatwość integracji z systemami zewnętrznymi np. CRM, lub innymi służącymi do zarządzania leadami. W zależności od charakteru prowadzonej działalności, platforma powinna udostępniać moduł dystrybucji leadów.

Elementy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to automatyzacja procesu do tworzenia zaawansowanych modeli przekazywania leadów (routing), uwzględniającego zasady współpracy z klientami np. wyłączności pełnej (Exclusive Leads), wyłączności ograniczonej (Semi- Exclusive Leads), kolejność, wielkość, klasa jakości i etalon czasowy transferu. Reguły te mają również wpływ na wysokość ceny.

Przy wyborze platform, poza standardową oceną koszt do potrzeby, należy określić progi wydajności oraz uwzględnić, że osiągnięcie pełnej funkcjonalność wymaga czasu.