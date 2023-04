Karolina Kulig objęła nowoutworzone stanowisko Marketing & PR Managera w agencji LUCKYYOU. W ramach nowych obowiązków zajmie się budową strategii marketingowej agencji oraz kompleksową obsługą projektów wewnętrznych i zewnętrznych. Odpowiedzialna będzie również za działania komunikacyjne i CSR-owe firmy, eventy, publikacje oraz rzecznictwo prasowe.

Karolina Kulig posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze marketingu, PR i komunikacji. Pełniła funkcję Communication Managera w agencjach RiverWood i AF.agency, obsługiwała liczne wydarzenia i instytucje kulturalne. Przez ostatnie dwa lata pełniła funkcję rzecznika prasowego i Marketing Managera w prywatnej uczelni wyższej Collegium Da Vinci, gdzie pozostaje wykładowcą. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.

- Wzmocnienie zespołu przez Karolinę na stanowisku Marketing & PR Managera to dla nas bardzo ważny krok w kierunku wzmacniania wizerunku i widoczności agencji na rynku. Dotychczasowe doświadczenie Karoliny to nie tylko wzmocnienie marketingu agencji, ale też ważny ruch w rozwoju działań edukacyjnych i CSRowych, tak ważnych na dynamicznie rozwijającym się rynku marketingowym i kreatywnym. To też doskonałe wejście w drugą dekadę działalności agencji – w roku 2023 obchodzimy dziesiąte urodziny - mówi Krzysztof Świtoński, CEO & Co-Founder w LUCKYYOU.