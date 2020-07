Paweł Jurek nowym rzecznikiem prasowym Banku Pekao

Paweł Jurek, rzecznik Banku Pekao

Paweł Jurek rozpoczął pełnienie funkcji rzecznika prasowego Banku Pekao. Funkcję tę powierzono mu 6 lipca. Wcześniej pracował w mediach oraz administracji, będąc m.in. rzecznikiem prasowym Ministra Finansów.

Nowy przedstawiciel Biura Komunikacji Korporacyjnej w Pekao jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez blisko 15 lat był dziennikarzem radiowym i prasowym. Jako redaktor naczelny i dyrektor programowy pracował w śląskiej rozgłośni Radia Plus. Zawodowo był związany także z Dziennikiem Zachodnim oraz Gościem Niedzielnym.

W administracji pracuje od 2013 roku, kolejno w: Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz do niedawna w Ministerstwie Finansów. W każdej z tych instytucji odpowiadał za komunikację z mediami. Dodatkowo, w resorcie finansów od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego.

Kampanie Banku Pekao

W ramach działań marketingowych bank Pekao na początku 2020 roku zaangażował wybitnego polskiego szybownika Sebastiana Kawę. Był on bohaterem kampanii „Bierz życie za rogi”. Najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii ma w swoim dorobku aż 32 medale z najważniejszych imprez szybowniczych na świecie. Pilot 15-krotnie sięgał po najcenniejszy medal dla każdego szybownika – złoto mistrzostw świata. Od wielu lat jest w czołówce światowego rankingu pilotów szybowcowych. Kawa jest także pierwszym człowiekiem, który przeleciał szybowcem nad Himalajami oraz nad Elbrusem - najwyższym szczytem Kaukazu.

Z kolei w trakcie pandemii bank promował hasło: „Zostań w domu. Bierz Internet za rogi. Bądźmy razem w sieci”. W ten sposób Bank Pekao zachęca Seniorów do aktywnego korzystania z Internetu, w tym również do bankowania online. Idea akcji oparta jest na zbudowaniu wirtualnej społeczności łączącej pokolenia. Dodatkowo, bank podejmie szereg działań edukacyjno-informacyjnych, przekazując Seniorom wiedzę i narzędzia do bezpiecznego funkcjonowania w sieci. W kampanię zaangażowali się popularni influencerzy i liderzy opinii. Więcej na ten temat pisaliśmy w serwisie interaktywnie.com.