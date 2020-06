Aktualizacja iPKO. Platforma zastąpi mobilną wersję iPKO lajt

ipko, bankowość mobilna, fot. PKO BP

Klienci PKO Banku Polskiego wkrótce będą mogli korzystać z odświeżonej wersji iPKO – nowej nawigacji i nowej strony startowej. Platforma po zmianach automatycznie dostosuje się do wielkości ekranu urządzeń mobilnych i zastąpi dotychczasową mobilną wersję iPKO lajt. W ten sposób logując się z przeglądarki na telefonie komórkowym klienci będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji serwisu, które dotąd nie były dostępne w iPKO lajt.

Nowa odsłona iPKO umożliwi klientom dostęp do banku w prosty i wygodny sposób bez względu na rodzaj urządzenia, z jakiego korzystają. Po zalogowaniu do nowej wersji serwisu układ strony startowej będzie bardzo intuicyjny, dzięki czemu klienci będą mogli łatwo i szybko wykonać najważniejsze operacje oraz zapoznać się z najważniejszymi informacjami o własnych finansach. Nowe menu umożliwi szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Nowa wersja serwisu powstała przede wszystkim jako odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekiwali możliwości wygodnego bankowania na wszystkich urządzeniach mobilnych: telefonach, tabletach i laptopach. Dlatego zmiany w iPKO będą w dużej mierze spójne z rozwiązaniami znanymi z aplikacji IKO, co dodatkowo sprawi, że klienci będą mieli podobne doświadczenia z korzystania z iPKO i IKO.

Zmiany polegające na dostosowaniu iPKO do urządzeń o różnej wielkości ekranów są wprowadzane systematycznie od kilku miesięcy. Tym razem odświeżona została strona startowa serwisu. Klienci szybciej dotrą do najczęściej poszukiwanych funkcji – przelewu krajowego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, do e-Urzędu czy aktualizacji danych osobowych. Oprócz tego, przeprojektowana i uproszczona została nawigacja serwisu – tak, by klient mógł w łatwy sposób dotrzeć do informacji o swoich produktach (wszystkie znajdą się w zakładce „Moje produkty”) czy oferty banku.

Po uruchomieniu nowej odsłony iPKO na telefonie komórkowym nie będzie już wyboru pomiędzy pełną i mobilną wersją serwisu - iPKO lajt zostanie wyłączony. Logując się z przeglądarki na telefonie komórkowym klienci będą mogli korzystać z wszystkich funkcji serwisu, które dotąd nie były dostępne w iPKO lajt (np.: przelewy krajowe, zlecenia stałe czy zmieniać limity na koncie).

Bank rozpoczął już akcję informacyjną odświeżonej wersji iPKO – bezpośrednio po zalogowaniu do serwisu i na stronie internetowej banku, gdzie publikowane są zapowiedzi zmian. Na portalu Bankomania, YouTube i w mediach społecznościowych pojawią się filmy instruktażowe z wybranymi funkcjami w iPKO.